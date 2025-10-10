透明型LEDデジタルサイネージの世界市場2025年、グローバル市場規模（シースルー型、フィルム型）・分析レポートを発表
2025年10月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「透明型LEDデジタルサイネージの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、透明型LEDデジタルサイネージのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の透明型LEDデジタルサイネージ市場は2023年に339.9百万米ドルと評価され、2030年までに429.3百万米ドルへと成長する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は3.4%とされています。デジタルサイネージはサイネージの一分野であり、液晶、LED、プロジェクションなどの技術を用いて映像、画像、メディア、ウェブ情報、天気データ、レストランメニュー、テキストなどを表示します。透明型デジタルサイネージは革新性や省エネ性に優れ、軽量で設置が容易な特徴を持つため、高級志向の顧客を中心に評価されています。しかし、発光の均一性、安定性、明瞭度、透過性などの課題が残っており、本格的な普及にはまだ時間がかかると考えられます。
________________________________________
用途別市場動向
透明型LEDデジタルサイネージは、主に小売・ホスピタリティ、自動車・交通、メディア・エンターテインメント分野などで利用されています。小売・ホスピタリティではショーウィンドウや館内案内に活用され、透明性を活かした演出が人気です。自動車・交通分野では車両広告や交通機関の案内に利用が進んでいます。さらに、映画館やイベント会場といったエンターテインメント産業においても需要が拡大しており、多様な市場展開が見込まれます。
________________________________________
地域別市場分析
地域別の市場を見ると、北米と欧州は政府施策や消費者認知度の向上に支えられて安定成長を遂げています。特に欧州では環境規制が進む中で、省エネ性に優れた透明サイネージが評価されています。アジア太平洋地域、特に中国は世界市場を牽引しており、旺盛な国内需要と強力な製造基盤、政府の支援政策により市場拡大が著しいです。日本や韓国、インドでも商業施設や交通分野での活用が広がっています。
________________________________________
市場の特徴と分析視点
本レポートは市場を包括的に把握するため、以下の観点で分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション
タイプ別（シースルー型、フィルム型）、用途別（小売・ホスピタリティ、自動車・交通、メディア・エンターテインメント、その他）に分け、市場規模や売上高を算出しています。
● 産業動向
政府政策や規制、技術進展、消費者嗜好といった業界全体のトレンドを取り上げ、市場を取り巻く推進要因と阻害要因を整理しています。
● 地域分析
経済状況、インフラ発展、消費者行動などを踏まえ、地域ごとの差異や市場機会を明示しています。
● 将来予測
今後の需要、成長率、新たな技術トレンドを推計し、2030年までの市場予測を提示しています。
________________________________________
企業分析と競争環境
透明型LEDデジタルサイネージ市場の主要企業として、以下のメーカーが挙げられています。
● LG Electronics
● BenQ
● Planar Systems （Leyard）
● ClearLED
