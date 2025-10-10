屋内配送ロボット市場は急成長し、2030年には24%の年平均成長率で2億5376万米ドルに達すると予測される
2030年まで年平均24%成長、屋内配送ロボットがラストマイル物流に革命を起こす
世界の屋内配送ロボット市場は、変革期を迎えており、2021年の1,663万米ドルから2030年には2億5,376万米ドルへと飛躍的に成長すると予測されています。最新の市場調査によると、この市場は2022年から2030年の予測期間中、売上高で年平均24%の堅調な成長率（CAGR）を示し、数量ベースでは22.5%の成長が見込まれています。
この前例のない成長は、都市部の配送モデルが大きく変化していることを示しています。自動化とAI（人工知能）が従来のラストマイル物流に革新をもたらしているからです。eコマースの物流センターから病院、ホテル、スマートビルまで、屋内配送ロボットは利便性の向上、コスト削減、業務効率化を実現し、様々な分野で存在感を増しています。
自動化が屋内物流の成長を牽引
パンデミック後の非接触型配送ソリューションへの需要急増は、屋内配送ロボットの導入加速に大きく貢献しました。企業は、オフィスビル、ホテル、病院、ショッピングモールなどの屋内環境において、人手による作業に代わる、費用対効果が高く、拡張性に優れたソリューションを求めています。高度なセンサー、障害物回避技術、クラウドベースの経路最適化機能を備えたこれらのロボットは、人通りの多い屋内環境でもスムーズな配送を実現します。
AI、LiDAR、SLAM（同時位置推定・地図作成）、IoT連携機能を備えた革新的なロボット設計は、これらの自動配送システムの機敏性とインテリジェンスをさらに向上させています。様々な業界の企業は、配送だけでなく、在庫管理の効率化、顧客体験の向上、持続可能な物流の実現など、これらのシステムがもたらす価値を認識し始めています。
小売、医療、ホスピタリティ業界が導入をリード
小売業とeコマースは、屋内配送ロボット導入の主要分野であり、特に店舗内の商品取り出しや都市部のビル内での顧客配送に活用されています。一方、医療業界では、病院での医薬品や食事の配送に自動ロボットを活用することで、衛生管理の向上や人的ミス削減が期待できることから、導入が急速に拡大しています。
ホスピタリティ業界では、屋内配送ロボットが新たな価値を提供しています。高級ホテルでは、ルームサービス、アメニティ、コンシェルジュ業務などをロボットに任せることで、スタッフは顧客への質の高いサービスに集中できるのです。音声認識と顔認識技術の統合により、ユーザーとのインタラクションが向上し、これらのロボットは単なる機能性機器ではなく、ブランド差別化要因としての価値を持つようになっています。
アジア太平洋地域と北米が世界の成長を牽引
地理的に見ると、アジア太平洋地域と北米は、早期の技術導入、スマートインフラへの投資、そしてそれを後押しする規制環境のおかげで、世界の導入をリードしています。日本、韓国、中国、シンガポールなどの国々では、病院や空港で試験運用が開始されており、米国では企業キャンパスや大手小売チェーンでの導入が進んでいます。
ヨーロッパも後れを取っておらず、特にドイツや北欧諸国では、都市部の物流や公共サービスにおける屋内配送ロボットの需要が急速に拡大しています。都市化とスマートビルディングの進展に伴い、世界全体の需要は飛躍的に増加すると予測されています。
