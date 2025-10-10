『片田舎のおっさん、剣聖になる』より、「アリューシア・シトラス」「スレナ・リサンデラ」のキャンバスアートが登場！【2025年10月9日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『片田舎のおっさん、剣聖になる』より、「アリューシア・シトラス」「スレナ・リサンデラ」のキャンバスアートの受注を開始いたします。
片田舎のおっさん、剣聖になる キャンバスアート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329744&id=bodyimage1】
TVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』のヒロインたちの描き下ろしグッズ最新作！
高品位美術印刷技術を応用し、魅力的なイラストをキャンバスに高精細プリント。
程よいサイズ感でインテリアにもピッタリです！
ぜひお部屋に飾ってお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・片田舎のおっさん、剣聖になる キャンバスアート アリューシア・シトラス 水着Ver.
・片田舎のおっさん、剣聖になる キャンバスアート スレナ・リサンデラ 水着Ver.
●価格／各3,850円（税込）
●発送予定／2025年12月
●素材／天然木（桐）、ポリエステル、鉄
●サイズ／P3号（273mm×190mm）
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・アリューシア・シトラス／4981932524924
・スレナ・リサンデラ／4981932524931
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になる」製作委員会
配信元企業：株式会社ホビージャパン
