横浜バニラ、湘南エリア初展開！「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」にて期間限定ポップアップストアの開催が決定！

横浜バニラ株式会社『横浜バニラ』の「塩バニラフィナンシェ」

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚（以下ららぽーと湘南平塚）」にて、湘南エリア初展開となるポップアップストアの開催が決定したことを発表いたします。

幅広い層の方々の集い場「ららぽーと」へ、8月の横浜店以来となる(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000152494.html)ポップアップストアを開催。

「横浜発、新定番ギフトスイーツ」を、平塚をはじめとする湘南エリアの皆様へお届けいたします。

販売場所：ららぽーと湘南平塚 1階 光の広場

販売期間：2025年10月15日(水)～10月23日(木)

販売方法：フリー販売

販売商品：「塩バニラフィナンシェ」３個入りミニギフトボックス、６個入りギフトボックス

販売価格：(3個入り)1,100円(6個入り)2,160円 (いずれも税込)

営業時間：10:00～21:00

※混雑状況により、整理券をお配りしての販売となる場合がございます。

ららぽーと湘南平塚 外観1Fフロアマップ(上記マップ内赤◯で囲われた場所にてポップアップストアを開催いたします)ららぽーと湘南平塚の公式HPはこちら :https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/hiratsuka/

■《特製バニ丸ステッカー ハロウィンver.》のプレゼント概要

期間中、当ポップアップストアにて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱ご購入いただくごとに、《特製バニ丸ステッカー ハロウィンver.》を1枚プレゼントいたします。

キュートでホラーな『バニ丸』を、ぜひコレクションに加えてください。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

※10月中、横浜高島屋店・PLUSTAキュービックプラザ新横浜東・赤レンガ［デポ］・EXPASA海老名 上り・渋谷スクランブルスクエアにおいても本ステッカーの購入者限定プレゼントを行なっております。キャンペーンの詳細につきましてはこちら(https://x.com/YXfactoryInc/status/1972482444373975298)をご参照ください。

《特製バニ丸ステッカー ハロウィンver.》

■関係各所からのコメント

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗

横浜バニラ、ららぽーと湘南平塚での出店が決まりました！

夏休みにはららぽーと横浜でポップアップストアを開催させていただきましたが、再びららぽーとで出店できることを、本当に嬉しく思います。小さい頃から「ららぽーと」は身近な存在でしたので、こうして自分が立ち上げたブランドで出店させていただけることは、毎回不思議で、実感がわかないくらいです（笑）。

ご家族で訪れる方も多い場所だと思っています。だからこそ、おみやげとしてだけでなく、ご家族皆様で楽しんでいただける商品にもなれたら嬉しいです。

販売期間は9日間と短いですが、スタートアップらしくスピード感をもって挑戦し、平塚の皆様にも『横浜バニラ』の味と名前をしっかり知っていただける機会にします。

平塚でも、横浜バニラ！！！

三井不動産商業マネジメント株式会社 ららぽーと湘南平塚オペレーションセンターご一同様

このたび、話題沸騰中の『横浜バニラ』様の期間限定ポップアップストアの開催が実現いたしますこと、大変嬉しく思います。スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

今回のポップアップストア開催で「横浜発・新定番ギフトスイーツ」がより多くのお客様に届き、喜んでいただければ幸いです。

■横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ」の商品詳細

12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

・6個入りギフトボックス、個包装 2,160円(税込)

・3個入りミニギフトボックス、個包装 1,100円(税込)

横浜バニラ 塩バニラフィナンシェ

『横浜バニラ』ブランドの第一弾となる本商品は、横浜で生まれ育った当社CEO高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツです。

高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発を進めてまいりました。

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

本商品は、2025年2月にギネス世界記録(TM)に認定されております。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指してまいります。

3個入りミニギフトボックス6個入りギフトボックス個包装ショッパー(M)《本商品の特徴》天然ブルボンバニラエキスが醸し出す、圧倒的なバニラの香り。

さや一本一本に生産者記号が刻印され、徹底した品質管理のもと生産されたブルボンバニラビーンズ。その香りを余すところなく引き出すため、コニャックの伝統的蒸留技術で丁寧に濃縮・抽出した「天然ブルボンバニラエキス」を贅沢に使用し焼き上げました。フランス王朝時代から受け継がれる本物のブルボンバニラの、濃厚かつ力強いバニラの香りをお楽しみください。

バニラエキス：圧倒的なバニラの香りアンデス山脈のピンク岩塩が添える、凛としたやわらかな塩味。

はるか昔、海底のアンデス山脈が押し上げられ、深海水が長い歳月をかけゆっくりと結晶化した「アンデス山脈のピンク岩塩」。繊細で優しい塩味が特徴のこの美しい岩塩を細かく砕き、綺麗に焼き上げたバニラフィナンシェの上からそっとふりかけました。甘く芳醇なバニラと凜とした塩味が織りなす、唯一無二のハーモニーです。

ピンク岩塩：やわらかな塩味直火焦がしバターが包み込む、濃厚でリッチなコク。

横浜市に本社があるタカナシ乳業の、直火で仕上げた香ばしい「タカナシ直火焦がしバター」をたっぷりと使用することで、塩バニラフィナンシェならではの香りや塩味を絶妙に引き立てながら、濃厚でリッチなコクを生み出しています。

直火焦がしバター：濃厚でリッチなコク

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※ご購入により横浜バニラ会員ポイントが付与されます。会計時に横浜バニラ公式LINEの会員カードをご提示ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

【ブランドムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yxfactory

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com