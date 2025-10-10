¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹9´¬È¯ÇäµÇ°¥¹¥È¥¢¤ò2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥²ー¥Þー¥º¤Ë¤Æ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ¥²ー¥Þー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) °Ê²¼¥²ー¥Þー¥º¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹9´¬È¯ÇäµÇ°¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ー ³«ºÅ³µÍ× ー
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)～11·î9Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹1F (±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü▶10:00～22:00 ÅÚÆü½Ë▶10:00～21:00)¡¦¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
³«ºÅÆâÍÆ¡§¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
Å¹ÊÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÚÃêÁª²ñ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â3,000±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë¡¢ÃêÁª²ñ¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã·ÊÉÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡ä
ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó30cm
¢¨·ÊÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾ÞÉÊ¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¢¾ùÅÏ¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ø¤Î½ÐÉÊ¹Ô°Ù¤ò¡¢Ç¡²¿¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª ¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â3,000±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É (Á´4¼ï)¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!
¢£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´4¼ï(¥é¥ó¥À¥à)
¢¨¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ÃêÁª²ñ¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª¡ÙºÅ»ö¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß°Ê¾å(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡¢ÃêÁª²ñ¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã·ÊÉÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡ä
ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó30cm
¢¨ºÅ»ö´ü´ÖÃæ¤Ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹9´¬È¯ÇäµÇ°¥¹¥È¥¢ ÃêÁª²ñ ¡ÖÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢(Á´1¼ï)¡×¤ÈÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾ÞÉÊ¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¢¾ùÅÏ¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ø¤Î½ÐÉÊ¹Ô°Ù¤ò¡¢Ç¡²¿¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª ¡ÙºÅ»ö¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ3,000±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É (Á´4¼ï)¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!
¢£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´4¼ï(¥é¥ó¥À¥à)
¢¨¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¤®¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹9´¬È¯ÇäµÇ°¥¹¥È¥¢ ¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´4¼ï)¡×¤ÈÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¢£¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥é¥ó¥À¥à)
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§3,300±ß (ÀÇ¹þ)¡¡¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
¢£¥¹¥¯¥¨¥¢¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥é¥ó¥À¥à)
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§6,160±ß (ÀÇ¹þ)¡¡¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(¥é¥ó¥À¥à)
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§6,160±ß (ÀÇ¹þ)¡¡¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
¢£SNSÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡Æó¥ÎÀ¥¤·¤º¤¯¡¡¿åÃåÉ÷¥É¥ì¥¹ ver.
²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¢£SNSÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡ÇòÀî¿´ºÚ¡¡¿åÃåÉ÷¥É¥ì¥¹ ver.
²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡Æó¥ÎÀ¥¤·¤º¤¯¡¡¿åÃåÉ÷¥É¥ì¥¹ ver.
²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡ÇòÀî¿´ºÚ¡¡¿åÃåÉ÷¥É¥ì¥¹ ver.
²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¡¡¤·¤º¤¯&¿´ºÚ¡¡¤ªÉ÷Ï¤ ver.
²Á³Ê¡§2,530±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¡¡¤·¤º¤¯&¿´ºÚ¡¡¥·¥ã¥ïー ver.
²Á³Ê¡§2,530±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ñ¥ó¥Ä·¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¡Æó¥ÎÀ¥¤·¤º¤¯
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ñ¥ó¥Ä·¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¡ÇòÀî¿´ºÚ
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥é¥Ðー¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È
²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÆÃÂç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¡¤·¤º¤¯&¿´ºÚ
²Á³Ê¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÆÃÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡Æó¥ÎÀ¥¤·¤º¤¯¡¡¿åÃåÉ÷¥É¥ì¥¹ ver.
²Á³Ê¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÆÃÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡ÇòÀî¿´ºÚ¡¡¿åÃåÉ÷¥É¥ì¥¹ ver.
²Á³Ê¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û(C)¶åÏº
