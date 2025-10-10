【ルシードエル】BTS JINさんの大型ビジュアル展示！HMV＆BOOKSにてPOPUP SHOP開催決定
ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」は、HMV＆BOOKS SHIBUYAで2025年10月14日(火)～10月21日(火)、HMV＆BOOKS SHINSAIBASHIで10月14日(火)～10月28日(火)の期間、ルシードエル Re:(アールイー)シリーズの新キャンペーンアンバサダーに就任した「BTS」の「JIN」さんとのコラボレーションによるキャンペーンの一環として、POPUP SHOPを開催します。
また10月14日(火)からは全国のドラッグストア、スーパー、ディスカウントストアなどで、「ルシードエル JIN オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」も実施します。POPUP SHOP期間中はHMV＆BOOKS両店でも商品のご購入・エントリーが可能ですので、ぜひこの機会に足をお運びください。
開催概要
■開催場所・開催期間
１.HMV&BOOKS SHIBUYA
期間：2025年10月14日(火)～10月21日(火)
住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ内 5F POPUPスペース
営業時間：10:00～21:00
２.HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
期間：2025年10月14日(火)～10月28日(火)
住所：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 8F POPUPスペース
営業時間：11:00～21:00
※営業時間が変更になる場合がございます。
■販売商品
・ルシードエル アールイーシリーズ 各種
商品詳細：https://www.lucido-l.jp/
※1DAYトライアル各種はお取り扱いがございませんのでご了承ください。
・ルシードエル オイルトリートメント ＃ディープモイストヘアクリーム
特設展示／特典
■大型ビジュアル展示
今回のPOPUP SHOP限定で制作されたBTS JINさんの大型パネルを展示します。
HMV&BOOKS SHIBUYA パネルイメージ
HMV&BOOKS SHINSAIBASHI パネルイメージ
■特典
ルシードエル Instagram公式アカウント(@lucidol_japan)またはHMV X公式アカウント(@HmvBooksShibuya または @hmvbookssinsaib)のいずれかをフォローしていただくと、アールイー リペアヘアマスク 1DAYトライアルをプレゼントします。
アールイー リペアヘアマスク 1DAYトライアル
10月14日(火)からオリジナルグッズが当たるキャンペーン開始
10月14日(火)からは、「ルシードエル JIN オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」が開始します。
賞品には、ポストカードブックやシャンプーブラシ、ステッカーシートなど、ここでしか手に入らない豪華オリジナルグッズをご用意しています。
■ 「ルシードエル JIN オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」概要
開催期間：2025年10月14日(火)～11月30日(日)
キャンペーン詳細：https://www.lucido-l.jp/news/2025cp2.php
ルシードエルについて
ルシードエルは、トレンドの髪型・髪色・質感も、日常的な髪のお悩み事も、魅力的・簡単・安心な提案で、ワンランクアップしたあなたらしい髪が自由に楽しめるようサポートするヘアビューティコスメブランドです。
公式HP：https://www.lucido-l.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/lucidol_japan/
公式Ｘ：https://x.com/lucidol_jp
公式YouTube：https://www.youtube.com/@mandomlucido-l1804