Xの累計いいね数160万超。漫画家・いきろ氏の注目新作漫画『魔法少女ピンクブルー【連載版】』を10月10日より配信開始

株式会社ナンバーナイン

漫画IPパブリッシャーの株式会社ナンバーナイン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨、以下ナンバーナイン）は、Xで累計160万いいねを獲得した話題作『魔法少女ピンクブルー【連載版】』を10月10日（金）より配信開始いたします。



『魔法少女ピンクブルー』は、Xフォロワー8万人の漫画家・いきろ氏による初連載作品です。「ギャップが最高」「鬱展開が癖に刺さる」「続きが気になる」と、SNSで投稿された1枚の画像（「1ページ漫画」）が大きな話題を呼び、異例の速さで連載が決定しました。

1ページ漫画が投稿されたアカウント：https://x.com/ikir0__

ダークファンタジーをテーマとする本作は、すでにグッズ化を待ち望む声があがるなど、連載開始前から熱狂的なファンを獲得。本日より、各電子配信ストアで月刊配信がスタートし、物語は新たな展開を迎えます。

＜『魔法少女ピンクブルー』あらすじ＞

これは、不幸な魔法少女が普通の女の子になるまでの物語。

魔法少女だった姉を魔物との戦いで亡くして以来、高校生の佐藤青は周りに馴染めず無気力な日々を送っていた。唯一の居場所は、幼い頃から姉の帰りを待っていた家の前の公園のブランコだけ。

いつものようにブランコに腰掛け、今は亡き姉に思いを馳せていると、突然ひとりの魔法少女が現れる。

「お前は魔法少女に選ばれた」

この一言をきっかけに、青の運命は大きく動き出す。

作品URL: https://amzn.asia/d/5lMQkT6

＜登場人物＞

魔法少女ブルー／佐藤青

優秀な魔法少女だった姉・藍華を幼い頃に亡くし、天涯孤独の身となった高校生。周囲に対して心を閉ざしているが、魔法少女ピンク（田中桃）との出会いを機に、少しずつ他者との関わりを築いていく。



魔法少女ピンク／田中桃

藍華の元相棒の魔法少女。藍華の死を自分のせいだと思っており、そのトラウマから魔法少女の力をうまく扱えなくなっている。魔法少女ブルー（佐藤青）との出会いを機に、少しずつ再起していく。

＜いきろ氏コメント＞

X（旧Twitter）での投稿から始まったこの作品が連載化にまで繋がったことに今でも驚きを感じています。制作を共にしたチームの皆さんには感謝しきれません。『魔法少女ピンクブルー』の制作に関わって下さった皆さんに恩返しができるよう、より多くの方に楽しんでいただける作品を目指して尽力します。

＜担当編集コメント＞

X（旧Twitter）での大きな反響を受け、異例の速さで連載が決定した本作ですが、いきろさんの魅力が余すところなく詰まった作品に仕上がっています。一人でも多くの方に楽しんでいただき、応援していただけましたら幸いです。

■ クレジット（敬称略）

(C)いきろ／ナンバーナイン

ナンバーナインでは、独自の作家ネットワークや制作ノウハウを駆使し、漫画家さんとゼロから企画を立ち上げ、SNS（X）上でオリジナル漫画連載を実施。SNS時代の新しい漫画の制作に挑戦しています。

今後も、漫画IPパブリッシャーとして漫画とwebtoonの2つの軸でみなさまに楽しんでいただけるようなIPを創出してまいります。新作も鋭意制作中ですので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。





■株式会社ナンバーナイン

2016年11月に創業したナンバーナインは、「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」をMissionに掲げ、「漫画をつくる」「漫画を届ける」「漫画を広げる」の3つの領域で漫画の価値を最大化する漫画IPパブリッシャーです。変化が激しいエンタメの世界において、既存の枠組みにとらわれず挑戦し続けることで、漫画の価値を最大化します。

コーポレートサイト: https://corp.no9.co.jp/