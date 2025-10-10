“着て、寝るだけで疲労軽減” 8万点販売の人気シリーズ「TIGORA SLEEP」より女性サイズも登場！







■「TIGORA SLEEPについて「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）は、半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、軽いランニングやストレッチから本格的なトレーニングや試合まで、体を動かすことで溜まる様々な疲労を軽減し、翌日のパフォーマンスを最大限に引き出すことを目指して開発したリカバリーウェアです。スポーツシーンのみならず、日常の仕事や家事で蓄積された疲労もしっかりケアします。快適な寝心地とともに、疲労の軽減を実感いただける商品としてご好評をいただき、シリーズ累計で8万点を販売しています。本製品は厚生労働大臣が指定した一般医療機器に分類される「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届け出をしています。性能として、特殊なセラミックを練り込んだ生地が、人間の身体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行を促進。それにより、疲労の軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉疲労の軽減といった効果が期待できます。そして、これまで男女兼用モデルのみの展開でしたが、このたび新たにレディースモデルを発売する運びとなりました。■UNISEXモデルとの違いレディースモデルは、ユニセックスモデルに比べてドロップショルダー仕様となり、ゆったりと身体の動きを邪魔しないシルエットに仕上げています。