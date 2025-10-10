“シティポップの女王”が聖夜に降臨！『杏里 クリスマスディナー＆コンサート 2025』開催

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『杏里 クリスマスディナー＆コンサート 2025』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/anri/

ホテルニューオータニ幕張では、2025年12月21日（日）に『杏里 クリスマスディナー＆コンサート 2025』を開催いたします。

時代を超え、世界を魅了し続ける“シティポップの女王”が贈るクリスマスディナーショー

1980年代を彩った伝説のシンガー、杏里。今年7月には14年ぶりの新作ベストアルバム『ANRI the BEST blue』をリリースし、その変わらぬ魅力と進化した音楽性で世界中のシティポップファンから熱い注目を集めています。音楽配信の広がりとともに国境を越えた再評価が進むなか、今年のクリスマスにはホテルニューオータニ幕張で贅沢なディナーショーを開催することが決定しました。時代を超えた歌声が紡ぎだす、唯一無二の特別な一夜をお届けします。

■杏里 プロフィール

1978年、高校在学中に「オリビアを聴きながら」でデビュー。都会的で洗練されたサウンドと透明感あふれる歌声で注目を集め、「CAT’S EYE」「悲しみがとまらない」など数々のヒット曲を発表。“シティポップの女王”とも称され、その音楽は国内外で再評価され続けている。1989年にはアルバム『CIRCUIT of RAINBOW』で日本レコード大賞アルバム大賞を受賞。1998年、長野オリンピック閉会式では「ふるさと」を歌唱し、世界中にその歌声を届けた。以降もセルフカバーや海外アーティストとの共演、JAL公式ソングの歌唱など多彩な活動を展開。近年は、竹内まりやとのユニット“Peach＆Apricot”としても注目を集めており、時代を超えて愛される“シティポップ”の象徴的存在として活躍し続けている。

歌声と美食の余韻に包まれて迎える、特別な一夜

至高のエンターテインメントと美食の余韻はそのままに、聖なる夜はホテルにご宿泊を。上質な空間でゆったりとおくつろぎいただけるよう、ショーご観覧のお客さま限定の優待料金をご用意しております。特別な一夜を心ゆくまでご満喫ください。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

『杏里 クリスマスディナー＆コンサート 2025』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/anri/

［期 日］2025年12月21日（日）

［時 間］受付 16:30～ ／ お食事 17:30～ ／ コンサート 19:00～

［料 金］1名さま \42,000

※料金にはコンサート、お料理、お飲物、税金・サービス料が含まれます。

［会 場］千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3

ホテルニューオータニ幕張 鶴の間（2階）

［ご予約］ホテルウェブサイトまたはお電話で承ります

※18歳未満のお客さまのご入場はご遠慮いただいております。

［お問合せ］Tel: 043-297-7676（宴会予約直通 平日11:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～18:00）