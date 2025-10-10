こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10/15「2025年度グッドデザイン賞 受賞記者発表会」開催
当日は最高賞である「グッドデザイン大賞」受賞者が来場。大賞受賞作品も会場に展示予定
公益財団法人日本デザイン振興会は、2025年度グッドデザイン賞受賞発表会を10月15日（水）13時00分より開催します。当日は、最高賞である「グッドデザイン大賞」受賞者に来場いただき、表彰式を行うとともに受賞スピーチを実施予定です。また、発表会終了後には大賞受賞作品の展示も予定しております。
2025年度のグッドデザイン賞は「はじめの一歩から ひろがるデザイン」をテーマに掲げています。マーケット主導で「大きなニーズがあるから」ではなく、組織や地域の中の小さな個人の熱量に突き動かされた「はじめの一歩」から、社会を大きく変革するデザインが生まれていく。そうしたうねりがより一層起こっていくことを期待するものです。
上記テーマに沿って、約100名の審査委員が選出したグッドデザイン賞の中から、特別賞として「グッドデザイン大賞」「グッドデザイン金賞」「グッドフォーカス賞」を当日発表します。また、長年にわたり支持され将来にわたり価値を発揮するスタンダード・デザインに贈られる「グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」も発表します。
ご多用の折とは存じますが、ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。ご出席いただける場合には10月14日（火）17時までに下記URLよりお申し込みいただけますようお願い申し上げます。
ーーー
▼ 参加申込みURL：
https://forms.gle/8yBDkcpcWvVNRTfD9
▼ 2025年度グッドデザイン賞 受賞発表会の概要
・日時：2025年10月15日（水）13:00～14:25（受付開始 12:30～）
・会場：東京ミッドタウン ホール&カンファレンス
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー4F ROOM7
最寄り駅：東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」直結
アクセス：https://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/hall/access/
・形式：リアルとオンライン配信（YouTube Live）のハイブリッド開催
・プログラム：
- 主催者挨拶
- 「ロングライフデザイン賞」発表
- 「グッドフォーカス賞」発表
- 「グッドデザイン金賞」発表
- 「グッドデザイン大賞」発表
- グッドデザイン大賞受賞者表彰
- グッドデザイン大賞関係者によるスピーチ
- フォトセッション（ご登壇）
- 審査委員総評
- 質疑応答
・登壇者：
-2025年度グッドデザイン賞 審査委員長 齋藤精一氏、審査副委員長 倉本仁氏、永山祐子氏
-日本デザイン振興会 理事長 深野弘行、グッドデザイン大賞受賞企業、団体代表者
ーーー
さらに、全受賞作が一堂に会する「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」を11月1日（土）～5日（水）の期間、東京ミッドタウンにて開催いたします。初日の11月1日（土）11時からは、メディアの皆さま向けに一般公開に先がけた受賞展の内覧会を実施し、自由にご鑑賞いただける時間も設ける予定です。
▼ 【先行公開】2025年度グッドデザイン賞 受賞展 メディア向け内覧会
・日時：2025年11月1日（土）11:00～13:00
・会場：東京ミッドタウン・ホール＆カンファレンス、アトリウム、デザインハブ
・概要：一般向けに先がけて2025年度グッドデザイン賞受賞作が集結する受賞展「GOOD DESIGN
EXHIBITION 2025」をメディアの皆さまに先行公開します。皆さまが自由に受賞作品を鑑賞いただける時間を
先んじて設ける予定です。
＜ご参考＞10/1 付 プレスリリース
グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」を11月1日から開催
1,500点を超える2025年度グッドデザイン賞の全受賞作を展示
https://archive.jidp.or.jp/ja/pressrelease/2025/251001gde.pdf
＊本リリースに記載の企画内容、名称などは今後変更される場合があります。
本件に関するお問合わせ先
・報道関係者のお問い合わせ
公益財団法人日本デザイン振興会 広報窓口 E-mail：press@jidp.or.jp
・一般からのお問い合わせ
公益財団法人日本デザイン振興会 グッドデザイン賞事務局 E-mail：info@help.g-mark.org
関連リンク
グッドデザイン賞サイト
https://www.g-mark.org
グッドデザイン賞
公益財団法人日本デザイン振興会が主催するデザインの評価とプロモーションのための事業です。製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られます。かたちのある無しにかかわらず、人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとをデザインととらえ、その質を評価・顕彰しています。
＊本リリースに記載の企画内容、名称などは今後変更される場合があります。
