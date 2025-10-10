タクティカートと五大陸委員会がコラボ、世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチ氏が名誉会長に就任へ。

株式会社タクティカート五大陸委員会への総裁就任決定五大陸組織委員会とは(正式名:《五大陸総合芸術組織委員会》(準備室))

「より精神的に豊かな、ホリスティックアートを創造することで、人類の精神的な豊かさの醸成熟成に貢献し、『笑顔の楽園』を創生し、人類の平和と幸せに貢献する」新しい団体です。

五大陸委員会は、クラシック音楽を軸としながらも、さまざまなジャンルの音楽とコラボを行い、世界が有機的につながる活動を行っていきます。

なお、五大陸のメンバーは以下となります。

〈名誉会長〉マルタ‧アルゲリッチ 〈常務理事兼、名誉芸術員〉リダ‧チェン‧アルゲリッチ、

〈常務理事〉長谷川泰博士、〈理事長〉指宿姿、〈理事兼プロデューサー〉稲垣悠一郎〈顧問〉笠原智廣〈事務局長〉塩原信夫〈事務局次長〉木川るり子

以下、実行委員会2026として、

〈制作本部長〉小見野成一〈プロデューサー〉大江正雄

また、さまざまなジャンルとのコラボレーション実現のため、加藤登紀子氏の就任も予定しております。

加藤登紀子氏記者会見詳細

10月10日（金）18:40～ 第一生命ホールにて、記者会見・発表を行います。

当日は、19:00～タクティカートオーケストラと若手ヴァイオリニストによるコンサートも開催し、どなたでもご入場いただきます。

登壇予定者:リダ‧チェン‧アルゲリッチ、長谷川博士、指宿、笠原、小見野(五大陸委員会)、稲垣悠一郎(株式会社タクティ カート代表取締役)、他

チケット詳細はこちら(https://teket.jp/5288/57150) （無料招待席もございます。）

リダ・チェン・アルゲリッチ氏、タクティカートオーケストラへの客演指揮者へ

本発表と同時に、リダ・チェン・アルゲリッチ氏が、タクティカートオーケストラの客演指揮者に就任いたします。

リダ・チェン・アルゲリッチ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dKCapeE5yAA ]

本就任を記念して、以下のコンサートでは、指揮を行います。

チケットお申し込みは、こちら(https://teket.jp/5288/56564)。

お問い合わせ

本記事・記者会見への参加などのお問い合わせは、以下となります。

・株式会社タクティカート オーケストラ事業部

・orchestra@tacticart.co.jp

・担当：山田衿華

＊記者会見からご参加の方は、こちら(https://teket.jp/5288/57150)でチケットをお申し込み下さい。