タクティカートと五大陸委員会がコラボ、世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチ氏が名誉会長に就任へ。

写真拡大 (全9枚)

株式会社タクティカート

五大陸委員会への総裁就任決定

五大陸組織委員会とは(正式名:《五大陸総合芸術組織委員会》(準備室))

「より精神的に豊かな、ホリスティックアートを創造することで、人類の精神的な豊かさの醸成熟成に貢献し、『笑顔の楽園』を創生し、人類の平和と幸せに貢献する」新しい団体です。



五大陸委員会は、クラシック音楽を軸としながらも、さまざまなジャンルの音楽とコラボを行い、世界が有機的につながる活動を行っていきます。



なお、五大陸のメンバーは以下となります。


〈名誉会長〉マルタ‧アルゲリッチ 〈常務理事兼、名誉芸術員〉リダ‧チェン‧アルゲリッチ、


〈常務理事〉長谷川泰博士、〈理事長〉指宿姿、〈理事兼プロデューサー〉稲垣悠一郎〈顧問〉笠原智廣〈事務局長〉塩原信夫〈事務局次長〉木川るり子


以下、実行委員会2026として、


〈制作本部長〉小見野成一〈プロデューサー〉大江正雄



また、さまざまなジャンルとのコラボレーション実現のため、加藤登紀子氏の就任も予定しております。



加藤登紀子氏

記者会見詳細

10月10日（金）18:40～ 第一生命ホールにて、記者会見・発表を行います。


当日は、19:00～タクティカートオーケストラと若手ヴァイオリニストによるコンサートも開催し、どなたでもご入場いただきます。



登壇予定者:リダ‧チェン‧アルゲリッチ、長谷川博士、指宿、笠原、小見野(五大陸委員会)、稲垣悠一郎(株式会社タクティ カート代表取締役)、他




















チケット詳細はこちら(https://teket.jp/5288/57150)　（無料招待席もございます。）


リダ・チェン・アルゲリッチ氏、タクティカートオーケストラへの客演指揮者へ

本発表と同時に、リダ・チェン・アルゲリッチ氏が、タクティカートオーケストラの客演指揮者に就任いたします。




リダ・チェン・アルゲリッチ


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dKCapeE5yAA ]


本就任を記念して、以下のコンサートでは、指揮を行います。



チケットお申し込みは、こちら(https://teket.jp/5288/56564)。











お問い合わせ

本記事・記者会見への参加などのお問い合わせは、以下となります。


・株式会社タクティカート オーケストラ事業部


・orchestra@tacticart.co.jp


・担当：山田衿華


＊記者会見からご参加の方は、こちら(https://teket.jp/5288/57150)でチケットをお申し込み下さい。