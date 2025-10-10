「すべてに愛情、米（コメ）てます。新潟米」首都圏及び関西圏で新潟米のＰＲイベントを開催します































新米の販売が本格的に始まる中、新潟米の購入促進や消費拡大につなげるため、首都圏及び関西圏において、新潟米のＰＲに加え、トップブランドの双璧であるコシヒカリや新之助の喫食機会を消費者の皆様に提供するイベントを開催します。１ イベント内容（１）関西圏の商業施設での新潟米ＰＲイベントの開催会場：ディアモール大阪内「ディーズスクエア」（大阪府大阪市北区梅田１丁目９ 大阪駅前ダイヤモンド地下街）日時：10月19日（日）午前10時～内容：新潟県非公認ＰＲキャラクターであるニイガタ姉さんとともに、新潟米をＰＲするほか、コシヒカリ・新之助のおにぎり食べ比べセットの販売、新潟県産農林水産物・特産品の販売、新潟の日本酒などが当たる抽選会等を行います。（２）首都圏での握りたておにぎりイベント等の開催会場：銀座・新潟情報館 THE NIIGATA イベントスペース（東京都中央区銀座５丁目６－７）日時：11月６日（木）※時間は以下のとおり内容：「にぎりびと」神谷よしえさんによる、握りたておにぎりイベント及びお米の炊き方講座＆試食会を行います。① 握りたておにぎりイベント（昼・夜 計２回）コシヒカリ、新之助を「にぎりびと」神谷よしえさんが握りたてのおにぎりで提供します。新潟米に合う日本酒や甘酒も用意します。【１回目】午前11時30分～午後１時（受付：午前11時15分～）【２回目】午後５時30分～７時 （受付：午後５時15分～）② お米の炊き方講座＆試食会（昼１回）「にぎりびと」神谷よしえさんがおいしい新潟米の炊き方をレクチャー。炊き立てのお米と新潟らしいお供と共に試食会を開催します。午後２時45分～４時（受付：午後２時30分～）「にぎりびと」神谷よしえさん プロフィール伝承料理研究家だった母、金丸佐佑子氏の思いを継承し、大分宇佐にある台所だけの建物「生活工房とうがらし」を拠点に食を伝える活動を展開、ライスツーリズムを提唱。佐賀嬉野和多屋別荘で「おにぎり神谷」を主宰。福岡、大分、佐賀で多拠点生活実践。株式会社生活工房とうがらし代表取締役。（３）首都圏のサッカースタジアムでの新潟米ＰＲブース出展会場：レモンガススタジアム平塚（神奈川県平塚市大原１－１）日時：11月８日（土）午前11時～内容：新潟米のＰＲとともに、コシヒカリ・新之助のおにぎり食べ比べセットの販売、新潟の日本酒などが当たる抽選会等を行います。２ 取材受付取材を希望される場合は各イベント実施日の２日前までに下記担当へご連絡ください。３ その他詳細は特設サイトをご覧ください。