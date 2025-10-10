しまむら×ロゴスの共同開発ブランド「LOGOS DAYS」のブランドアンバサダーに高山都さん・安井達郎さんご夫婦を起用！

株式会社ロゴスコーポレーション

アウトドアブランド「LOGOS」を展開する株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が、株式会社しまむら（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長執行役員：高橋維一郎）と共同開発したライフスタイルブランド「LOGOS DAYS」は、2025年9月より、モデル・ライフスタイル発信者の高山都さんとモデル・クリエイターの安井達郎さんご夫婦をブランドアンバサダーに起用いたしました。

【 LOGOS DAYS 】https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/logosdays-new/

「LOGOS DAYS」は、ロゴスとしまむらが共同開発したライフスタイルブランドです。「家族の楽しみぜんぶ一緒に」をコンセプトに、日々の暮らしの中でもアウトドアのワクワク感や楽しさを感じられるアイテムを、レディース・メンズ・キッズの衣料品から寝具やインテリアまで、品揃え豊富に展開しております。

今回、ブランドアンバサダーに就任いただいた高山都さん・安井達郎さんご夫婦は、丁寧でおしゃれなライフスタイルを発信するとともに、時にはアクティブにアウトドアを楽しむお二人です。そのスタイルは、ブランドが提案したい“街とアウトドアをつなぐ”というナチュラルかつアーバンなイメージにぴったりです。

さらに、お二人の自然体な夫婦関係と日常の空気感は、ブランドの温かみや信頼感を伝えるキーコンテンツとなると考えております。

お二人をブランドアンバサダーとしてお迎えすることで、都市生活者に向けた“日常に寄り添うアウトドアファッション”としての新たな価値を提案し、共感性の高いライフスタイルマーケティングを展開していきます。

街でもアウトドアでも、「LOGOS DAYS」をさりげなくおしゃれに着こなすお二人のビジュアルやムービーは2025年9月よりLOGOS DAYS公式Instagram（@logosdays_official）にて順次展開いたしております。

詳しくはこちら :https://www.instagram.com/logosdays_official

プロフィール

高山都さん

モデル、執筆業、商品のディレクションなど幅広く活動し、丁寧な生き方を発信するinstagramも人気。趣味は料理、ランニング、器集め、旅行、和装。2024年11月に４年ぶりの著書『高山都、もの語り ひとりごと、ふたりごと』(宝島社刊)を出版。

安井達郎さん

モデルとして雑誌広告等に出演する傍ら、映像作家としてMV監督なども務める。近年は自身のYouTubeにて日常を切り取ったVlogの発信のほか、写真家としての活動もスタート。

LOGOS DAYSについて

株式会社ロゴスコーポレーションと株式会社しまむらが共同開発したライフスタイルブランド「LOGOS DAYS」は、家族で過ごすおうち時間やお出かけの時間が豊かになるようなライフスタイルブランドです。「家族の楽しみぜんぶ一緒に」をコンセプトに、日々の暮らしの中でもアウトドアのワクワク感や楽しさを感じられるアイテムを、レディース・メンズ・キッズの衣料品から寝具やインテリアまで、品揃え豊富に展開しております。

LOGOS DAYS 公式Instagram：https://www.instagram.com/logosdays_official

LOGOS DAYS：https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/logosdays-new/

LOGOSについて

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

