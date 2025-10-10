カスタメディアが、企業と経営管理のプロフェッショナルをつなぐマッチングサイト「AAT-Pro」を構築

株式会社カスタメディア

株式会社カスタメディア（本店：大阪府、代表取締役：宮崎耕史、以下 当社）は、よこはまコンサルティング合同会社（本社：神奈川県、代表社員：松岡武士）が新規事業として立ち上げたコミュニティサイト「AAT-Pro」の構築を支援いたしました。

会計、税務、財務、経営管理などの専門業務は、企業経営を支える中核的な領域です。

しかし企業では、こうした高度な知見を持つ人材を社内に常駐させることが難しく、外部専門家の支援を求めるケースが増えています。

一方で、会計士や税理士、経理・財務経験者、CXOクラスのプロフェッショナル人材も、自らの専門スキルを活かし、柔軟な働き方や複数企業との関わりを希望する動きが広がっています。

こうした双方のニーズをマッチングするために誕生したのが、ビジネスマッチングサイト「AAT-Pro（アートプロ）https://aat-pro.com/」です。

本サービスは、企業とプロフェッショナル人材を直接つなぎ、業務委託やプロジェクト単位での連携を可能にする新しい仕組みとして、カスタメディアが構築を支援しました。

会計・税務・財務・経営領域に特化したマッチングにより、専門性の高い業務を安心して外部委託できる環境を提供します。

参照：https://news.mynavi.jp/techplus/kikaku/20250212-3123026/?utm_source=chatgpt.com

「AAT-Pro」構築のきっかけ

サービス構築のきっかけは、代表の松岡様が公認会計士として現場で実際に感じた”バックオフィス人材の不足”でした。どの企業でもプロとしての経験値を有する人材が不足し、「IPOスケジュールに則り課題を解決することが難しい」と痛感しました。そこで、企業側が案件をオープンにしてプロフェッショナルに依頼できるようなシステムの必要性を感じました。

こうした課題を背景に構築されたのが、経理やバックオフィス業務に悩む企業と、経験豊富なプロフェッショナル人材をつなぐマッチングサービスです。

業務を依頼したい企業や、スキルや働き方に合った案件を探しているプロフェッショナルが、お互いのニーズに応じて柔軟に活用できる仕組みとなっています。

AAT-Proを見る：https://aat-pro.com/

「AAT-Pro(アートプロ)」とは？

企業側と経営管理のバックオフィス人材や専門家を結ぶビジネスマッチングサイトです。

企業側がプロフェッショナルにスポットで案件を依頼することができます。

また、プロフェッショナル側も働き方や希望に応じた案件を探すことができます。地域を超えた案件の獲得やスポットでの業務参加が可能です。

徹底したプライバシー保護や評価制度の導入、安全かつ便利な決済機能でコストを抑えながらも質の高いマッチングを支援しています。

AAT-Proを見る：https://aat-pro.com/

「AAT-Pro」の3つの特徴

1.企業・応募者双方が会員登録無料

最適な人材に出会える場でありながら、企業もプロフェッショナル側も導入ハードルが非常に低く、企業側の人材確保にかかるコストを抑えることができます。

2.スムーズかつ安全なオンライン決済が可能

直接的な支払いのやり取りや口座の振り込み等をしなくても、「AAT-Pro」上でオンライン決済が可能です。スムーズで安全な報酬のやり取りができます。



3. ダイレクトオファーで直接依頼が可能。

企業側が人材を検索し、直接依頼することが可能です。スキルや経験を見て欲しい人材に直接アプローチすることができるため、マッチングの制度も上がり案件の依頼までのスピードもさらに上がります。

AAT-Proを見る：https://aat-pro.com/

AAT-Proの機能

企業が専門の人材側にさまざまな案件をスポットで依頼することができ、株価策定、デューデリデンス、IPO支援、国際会計基準等導入、事業再生まで幅広い分野に対応しています。



便利でスピーディーなチャット機能を搭載しています。業務の打合せなどに利用することができ、オフィスやPDFなどの資料も共有することができます。成果納品後、企業側が人材側を評価し、報酬が支払われます。

報酬の支払いには仕事の受注前に企業側から「AAT-Pro」が一度預かり、人材側の仕事の完了と企業側の評価双方が終わってから、応募社側に給与が支払われる機能「エスクロー決済」を導入しています。不払いや案件の放棄などの心配なく、依頼から支払いまで双方が安全でスムーズな取引をすることができます。

AAT-Proを見る：https://aat-pro.com/

カスタメディアを選んだ理由

今回カスタメディアを選んだ理由は、「頼めるドクター(頼めるドクター株式会社)」の導入事例を見たのがきっかけでした。

https://service.customedia.co.jp/case/tanomeru-doctor/

こうした企業とプロフェッショナルとのマッチングは、専門性が求められる業界で活用できる仕組みです。こうした仕組みが経理・バックオフィス人材のマッチングに非常に近いと考えました。



また、パッケージタイプで安く早く構築可能というカスタメディアの強みに魅力を感じ、多数の構築事例を見て安心感を得ました。導入後も、業務に寄り添う伴走型の支援や、必要に応じたサポート体制が整っているため、初めての導入でも安心して活用できるのが魅力です。

カスタメディアMASEを利用して構築することで、「AAT-Pro」のようにご要望を叶えたサイトの構築が可能です。標準機能だけではなく、安全にすべてのやり取りが行えるように個別にカスタマイズすることもできます。



ぜひ一度、どんなものをお作りになりたいのかご相談ください。

頼めるドクター株式会社(頼めるドクター)(https://service.customedia.co.jp/case/tanomeru-doctor)

今後の展望

「AAT-Pro」は、公認会計士領域に特化したサービスとして、業界トップを目指しています。人材マッチングシステムの仕組みに加え、今後は会計士向けの求人掲載機能を搭載予定です。

さらに、契約業務の効率化を図る電子契約機能や、遠隔地でもスムーズに面談が行えるオンライン面談システムの導入も予定されており、利便性と安全性の両面からサービスの質を高めていく方針です。



特に経理やバックオフィスの人材不足が目立つ地方の企業にとっては、人材確保のコストを抑えながら質の高い人材や専門職の確保により、業務負担の削減や効率化、生産性の向上なども狙えます。都市部に集中しているプロフェッショナル側も働き方やキャリアに合った案件の取得や職場探しの場となり得ます。

「AAT-Pro」は単なる業務仲介の枠を超え、会計士と企業が安心して協働できるサービスとしての役割を担うことを目指しています。

AAT-Proを見る：https://aat-pro.com/

■会社概要

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

HP ：https://service.customedia.co.jp/

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。

