お買い物チャンネルQVC主催 神田 うの氏・森田 敦子氏登壇！ティータイムトークショーイベント「美と健康を育むフェムケアを学ぼう！」11月28日（金）開催決定







【駅から徒歩でお越しの場合】東京メトロ 有楽町線「江戸川橋駅」1a出口：徒歩約 10分・1a出口から地上へ出て神田川の橋(江戸川橋)を渡る・約30m先ひとつ目の信号（八百屋の角）を左折・道なり（登り坂）約500m※冠木門は閉門いたしております。正面エントランスをご利用ください。