HORN GARMENT『Tom and Jerry』とのコラボレーションアイテムを発売！

写真拡大 (全10枚)

株式会社キューブ


株式会社キューブ（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村智明）が展開するゴルフアパレルブランド「HORN GARMENT（ホーンガーメント）」は、2025秋冬コレクションにて、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、『Tom and Jerry（トムとジェリー）』とのコラボレーションアイテムを展開します。



1940年にアメリカで誕生し、今年85周年を迎えた大人気アニメーションシリーズ「Tom and Jerry（トムとジェリー）」とのコラボレーションアイテムが10月10日（金）よりHORN GARMENT直営店舗及び公式オンラインストアにて発売いたします。


今回のコラボレーションでは上品なトムとジェリーのデザインが魅力のニットやキャップ、トートバッグなどが登場します！


どれも遊び心あるデザインが魅力。トムとジェリーの世界観を詰め込んだコラボレーションアイテムをお楽しみ下さい。


詳しくは、店頭またはオンラインストアまでお問い合わせください。



オンラインストアはこちら :
https://www.markandlona.com/blogs/news/n-007







1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている「トムとジェリー」。 ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズで、今年2025年に誕生から85周年を迎えます。






サイズ:42/44/46/48/50　　　　　カラー:PINK
金額:\42,900（税込）

サイズ:42/44/46/48/50　　　　　カラー:WHITE/BLACK　　　　　　　　　　　　 　　金額：\49,500（税込）

サイズ:36/38/40　　　　　　　　　カラー:BLACK/H.GREY/GREEN　　　　　　　　　　　　　金額:\20,900（税込）


サイズ:SM/LXL
カラー:WHITE/BLACK/NAVY/OLIVE
金額:\10,450（税込）

金額:\6,050（税込）

金額:\104,500（税込）

2025 AUTUMN/WINTER COLLECTION
『Californication / カリフォルニケーション』



2025秋冬では、ブランドのルーツであるカリフォルニアの開放的なスピリットを鮮やかなカラーパレットと斬新なデザインで表現します。


アイコニックなパームツリーロゴは新たな装いをまとい、イラストタッチで描かれた海岸線や荒野のネイチャーグラフィックとともにコレクション全体を彩ります。


また、ブランド創立当初より絶大な人気を誇るHORN GARMENTのワッペンシリーズをアパレルだけでなく、バッグや小物などの雑貨にも展開し、長年愛されてきたモチーフが新鮮な表情で蘇ります。






展開店舗


[首都圏]


MARKET STORE by MARK & LONA 表参道ヒルズ店
東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ B3F
TEL:03-5843-0965



[九州地方]


HORN GARMENT 福岡岩田屋店
福岡県福岡市中央区天神2丁目5－35 岩田屋本館6F
TEL:092-406-5380



[オンラインストア]


https://www.cube-co.com/ja/news/horn/horn-25w_theme.html