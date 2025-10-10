こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店新宿店】5万点以上の商品がラインアップ！全15以上の有名ブランドのお得な秋冬アイテムが集結「SHINJUKU OUTLET FASHION SALE」を初開催
長引く残暑の影響で年々秋が短くなるといわれているからこそ、秋物はリーズナブルにそろえたい方におすすめのイベント
会期：10月23日(木)～28日(火)
会場：京王百貨店 新宿店 7階 大催場
営業時間：10時～20時※最終日17時まで
https://digitalpr.jp/table_img/2943/119456/119456_web_1.png
京王百貨店 新宿店では、10月23日(木)～28日(火)の期間、7階大催場にて「SHINJUKU OUTLET FASHION SALE」を開催します。京王百貨店初展開となる7ブランドを含む全15の有名ブランドのアウトレットセールアイテムが期間限定で一堂に会する初イベントです。長引く残暑の影響で年々秋が短くなるといわれているからこそ、秋物はリーズナブルにそろえたい方におすすめのイベントです。また、9月22日の気象庁の発表によると今年の12月は平年並みかやや低い気温になると予測されているため、急な気温低下への備えとして注目の冬物衣料がアウトレット価格で並びます。また、一部ブランドでは衣料品以外に靴やファッション雑貨、メンズアイテムもそろいます。
■全15以上のブランドが京王百貨店に集結。取り扱い初の7ブランドにも注目
〈展開初ブランド一覧〉
https://digitalpr.jp/table_img/2943/119456/119456_web_2.png
