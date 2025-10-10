こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
DAM 2025年夏アニメ主題歌カラオケランキングTOP50発表
『ダンダダン』第2期オープニングテーマ アイナ・ジ・エンド「革命道中」が1位！音楽評論家・冨田明宏が夏アニメランキングを明晰解説
アニソン界の権威である音楽評論家・冨田明宏氏が夏アニメランキングを解説します。
■音楽評論家・冨田明宏氏による夏アニメ主題歌ランキング解説
人気＆話題のシリーズ続編が乱立した夏クール・アニメ。その中でも特に注目を集めたのは『ダンダダン』第2期であり、やはり1位はアイナ・ジ・エンド「革命道中」がかっさらった。“絶唱タイプ”のシンガーであるアイナ・ジ・エンドが表現力豊かに歌い上げたこの曲は、現在世界的にリバイバルが巻き起こるドラムンベースを主体としたサウンドに、「ダンダンダダダン」といったキャッチーな投げ込みコーラスも楽しいポップナンバーに仕上がっており、アニソンとしての完成度だけではなく“歌いたくなる”要素や“みんなで盛り上がれる”要素もたっぷり盛り込まれている。
2位は海外でも高い評価を獲得した問題作『タコピーの原罪』オープニングで、あのちゃん自身が作詞・作曲を手がけたことでも話題となった「ハッピーラッキーチャッピー」。深刻な社会問題をテーマとして扱う本作をダイレクトに表現した歌詞と、転調を繰り返しながらサビで絶頂を迎えるエモーショナルな構成は、カラオケで熱唱したい若年層からの支持が高そうだ。
数々のヒット・アニソンを手がけてきたVaundyのような人気J-POPアーティストや、初のアニメタイアップに挑戦したELLEGARDENなどの台頭が著しいランキングの中で、ひときわ異彩を放つのは、4位『えぶりでいホスト』主題歌のえぶホスPlayers「えぶりでいホスト」。ゴールデンボンバーの鬼龍院翔が手掛けた超絶アッパーでハイテンションなコール飛び交うユーロビートナンバーは、人気男性声優たちのパフォーマンスと相まって「女々しくて」を上回るほどの中毒性を誇る。テレビサイズ30秒という潔さもさまざまなシーンで重宝されているのかもしれない。
個人的な注目曲は28位『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』主題歌に起用されたキャンディーズ「銀河系まで飛んで行け！」。伝説のアイドルソングをカバーではなく原曲をそのまま起用というケースは珍しく、発表から48年の時を経て”アニソン化”とは異例中の異例。アニソンの定義が日々拡張されていく、そんなアグレッシブかつスリリングな状況も垣間見えるランキングとなった。
■DAM 2025年夏アニメ主題歌 カラオケランキング TOP50
※バージョンが複数ある楽曲は、同一曲として集計／放送が期をまたぐ作品で楽曲が前期と同じ場合は原則対象外
■DAMでは、オリジナルタンブラーが当たる歌唱キャンペーンを実施
実施期間：2025年10月10日(金)～11月9日(日)
実施店舗：全国のDAM設置店※詳細はDAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
対応機種：LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズおよびLIVE DAMシリーズ
課題曲 ：DAM 2025年夏アニメ主題歌カラオケランキングTOP50
応募方法：①実施店舗のSmartDAMでキャンペーンバナーをタッチ、キャンペーンページ内の課題曲を選曲して歌唱 ②SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス ③必要情報を入力して応募
賞品 ：DAMアニメ部「狐森あにか」オリジナルタンブラー 30名様
■冨田明宏 プロフィール
音楽評論家／音楽プロデューサー
アニメ音楽専門誌『リスアニ！』のスーパーバイザー
内田真礼や飯田里穂など、声優アーティストのサウンドプロデュース
YouTube音楽メディア『AMJ-Anime Music Journal-』を音楽ライター澄川龍一氏と共に配信。
およそ20年にわたり業界で活躍してきた2人の専門家が、昨今世界で注目を集める日本アニメ作品にまつわる音楽を、楽曲レビュー／作品評論／ライブレポート／時事ネタなどさまざまな角度から解説します。
■DAMアニメ部
“アニカラするなら、やっぱ、DAMだね！”をコミュニケーションワードに掲げ、アニメファンのニーズに応えDAMの楽曲ラインアップやアニメ映像を充実させることで、カラオケ利用を促進する活動を行っています。今年8月に新入部員「狐森あにか」が登場し、DAMアニメ部の取り組みをさらに盛り上げています。
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内テーマ・ランキングページ：
https://www.clubdam.com/feature/standard/summer_anime_ranking_2025.html
・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ：
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202510_summer_anirank.html
・DAMオフィシャルサイト内 DAMアニメ部 狐森あにか ページ：
https://www.clubdam.com/feature/excite/damanime_member.html
・YouTubeチャンネル『AMJ-Anime Music Journal-』:
https://www.youtube.com/@AnimeMusicJournal
本件に関するお問合わせ先
株式会社第一興商 広報担当
03-3280-2100
関連リンク
DAMオフィシャルサイト内テーマ・ランキングページ
https://www.clubdam.com/feature/standard/summer_anime_ranking_2025.html
DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202510_summer_anirank.html
DAMオフィシャルサイト内 DAMアニメ部 狐森あにか ページ
https://www.clubdam.com/feature/excite/damanime_member.html
株式会社第一興商は、DAMにおける2025年夏クール放送・配信のアニメ主題歌を対象としたカラオケランキング調査を実施しました。
アニソン界の権威である音楽評論家・冨田明宏氏が夏アニメランキングを解説します。
■音楽評論家・冨田明宏氏による夏アニメ主題歌ランキング解説
人気＆話題のシリーズ続編が乱立した夏クール・アニメ。その中でも特に注目を集めたのは『ダンダダン』第2期であり、やはり1位はアイナ・ジ・エンド「革命道中」がかっさらった。“絶唱タイプ”のシンガーであるアイナ・ジ・エンドが表現力豊かに歌い上げたこの曲は、現在世界的にリバイバルが巻き起こるドラムンベースを主体としたサウンドに、「ダンダンダダダン」といったキャッチーな投げ込みコーラスも楽しいポップナンバーに仕上がっており、アニソンとしての完成度だけではなく“歌いたくなる”要素や“みんなで盛り上がれる”要素もたっぷり盛り込まれている。
2位は海外でも高い評価を獲得した問題作『タコピーの原罪』オープニングで、あのちゃん自身が作詞・作曲を手がけたことでも話題となった「ハッピーラッキーチャッピー」。深刻な社会問題をテーマとして扱う本作をダイレクトに表現した歌詞と、転調を繰り返しながらサビで絶頂を迎えるエモーショナルな構成は、カラオケで熱唱したい若年層からの支持が高そうだ。
数々のヒット・アニソンを手がけてきたVaundyのような人気J-POPアーティストや、初のアニメタイアップに挑戦したELLEGARDENなどの台頭が著しいランキングの中で、ひときわ異彩を放つのは、4位『えぶりでいホスト』主題歌のえぶホスPlayers「えぶりでいホスト」。ゴールデンボンバーの鬼龍院翔が手掛けた超絶アッパーでハイテンションなコール飛び交うユーロビートナンバーは、人気男性声優たちのパフォーマンスと相まって「女々しくて」を上回るほどの中毒性を誇る。テレビサイズ30秒という潔さもさまざまなシーンで重宝されているのかもしれない。
個人的な注目曲は28位『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』主題歌に起用されたキャンディーズ「銀河系まで飛んで行け！」。伝説のアイドルソングをカバーではなく原曲をそのまま起用というケースは珍しく、発表から48年の時を経て”アニソン化”とは異例中の異例。アニソンの定義が日々拡張されていく、そんなアグレッシブかつスリリングな状況も垣間見えるランキングとなった。
■DAM 2025年夏アニメ主題歌 カラオケランキング TOP50
調査期間：2025年9月1日～9月30日
※バージョンが複数ある楽曲は、同一曲として集計／放送が期をまたぐ作品で楽曲が前期と同じ場合は原則対象外
■DAMでは、オリジナルタンブラーが当たる歌唱キャンペーンを実施
実施期間：2025年10月10日(金)～11月9日(日)
実施店舗：全国のDAM設置店※詳細はDAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
対応機種：LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズおよびLIVE DAMシリーズ
課題曲 ：DAM 2025年夏アニメ主題歌カラオケランキングTOP50
応募方法：①実施店舗のSmartDAMでキャンペーンバナーをタッチ、キャンペーンページ内の課題曲を選曲して歌唱 ②SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス ③必要情報を入力して応募
賞品 ：DAMアニメ部「狐森あにか」オリジナルタンブラー 30名様
■冨田明宏 プロフィール
音楽評論家／音楽プロデューサー
アニメ音楽専門誌『リスアニ！』のスーパーバイザー
内田真礼や飯田里穂など、声優アーティストのサウンドプロデュース
YouTube音楽メディア『AMJ-Anime Music Journal-』を音楽ライター澄川龍一氏と共に配信。
およそ20年にわたり業界で活躍してきた2人の専門家が、昨今世界で注目を集める日本アニメ作品にまつわる音楽を、楽曲レビュー／作品評論／ライブレポート／時事ネタなどさまざまな角度から解説します。
■DAMアニメ部
“アニカラするなら、やっぱ、DAMだね！”をコミュニケーションワードに掲げ、アニメファンのニーズに応えDAMの楽曲ラインアップやアニメ映像を充実させることで、カラオケ利用を促進する活動を行っています。今年8月に新入部員「狐森あにか」が登場し、DAMアニメ部の取り組みをさらに盛り上げています。
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内テーマ・ランキングページ：
https://www.clubdam.com/feature/standard/summer_anime_ranking_2025.html
・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ：
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202510_summer_anirank.html
・DAMオフィシャルサイト内 DAMアニメ部 狐森あにか ページ：
https://www.clubdam.com/feature/excite/damanime_member.html
・YouTubeチャンネル『AMJ-Anime Music Journal-』:
https://www.youtube.com/@AnimeMusicJournal
本件に関するお問合わせ先
株式会社第一興商 広報担当
03-3280-2100
関連リンク
DAMオフィシャルサイト内テーマ・ランキングページ
https://www.clubdam.com/feature/standard/summer_anime_ranking_2025.html
DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202510_summer_anirank.html
DAMオフィシャルサイト内 DAMアニメ部 狐森あにか ページ
https://www.clubdam.com/feature/excite/damanime_member.html