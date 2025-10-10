こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
面白いほど水を弾く！洗練されたデザインと機能性を両立した防水スプレーが「Sereniq -セレニック-」から新登場 お出かけ10分前のお手入れで大切な衣類・靴を水濡れや油ジミから徹底ガード
レバンテ株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、玄関やリビングのインテリアに自然に馴染む、シンプルで清潔感のあるデザインを特長とした高機能防水スプレー「セレニックウォータープルーフスプレー」\2,750(税込)を10月11日(土)よりオンラインにて販売開始いたします。
本製品は、従来の防水スプレーのイメージを覆す洗練されたデザインと、最短5分で乾く速乾性、フッ素系コートによる圧倒的な撥水・撥油性能を両立。玄関に美しく溶け込みながら、素材を選ぶことなく幅広いアイテム*を水濡れ・油ジミから強力に守ります。キャンバス地等の布素材から合皮・本革・スエードまで、これ一本で対応可能です。
*ドライクリーニングができない衣類、毛皮、プラスチック、ゴム、ビニールには使用しないでください
【開発背景】
キャンプなどのアウトドア人気や、高価なスニーカー・革製品を長く大切に使いたいというファッション意識の高まりを背景に、防水スプレーの需要は拡大を続けています。梅雨や秋の長雨、冬季の降雪など年間を通じて雨や雪に見舞われる日本では、暮らしに欠かせないアイテムの一つです。
しかし、高まる需要の一方で、従来の製品は機能性に優れるものの、デザインの観点では選択肢が限られるという課題がありました。そこで私たちは「デザイン性と機能性の両立」を目指して、「セレニック ウォータープルーフスプレー」を開発。玄関やリビングの空間に溶け込む、シンプルで洗練されたデザインと、使い勝手の良さを追求しました。
性能面では、フッ素系コートとシリコンフリー処方を採用することで、強力な撥水・撥油性を実現しました。また、揮発性の高い溶剤ベースで速乾性を確保しつつ、ガスと液体のバランスおよび吐出量の設計を最適化することで、強固な防水皮膜の形成と速乾性の両立という課題を解決しています。
【製品特徴】
◼️フッ素系コートによる強力な撥水・撥油性能で徹底ガード
高性能フッ素コートが強力な保護膜を形成し、雨などの水滴だけでなく、油分も強力に弾きます。撥水力を妨げる恐れのあるシリコン成分は使用していません。JIS規格の撥水性試験で4級*の実力が証明されており、突然の雨はもちろん、ラーメンの汁ハネ・ソース等の油分が付いてもすぐに染み込まず、拭き取るだけで簡単にシミを防げます。
*JIS L 1092 スプレー法による。4級は水滴が生地に染み込まず、玉のように転がり落ちる高い撥水レベルを示します。
◼️最短5分で乾く速乾性
揮発性の高い溶剤ベースの採用により速乾性を確保。スプレー後5～10分程で乾燥するため、お出かけ前の忙しい時間でも安心してお使いいただけます。またガスと液体のバランスや、一度に出る量を最適化することで、ムラなく均一で厚い膜を形成し水・油をしっかりと弾きます。
◼️あらゆるアイテムに対応
キャンバスやナイロンといった布製品から、本革、スエード、合成皮革などの皮革類まで幅広く対応。日常使いからアウトドアまで、あらゆるシーンで大切なアイテムを徹底的にガードします
◼️通気性を保持するからムレにくく快適
フッ素系成分は生地表面全体を膜で覆わず、繊維に付着してコーティングするので、繊維と繊維の間の隙間を塞がず、生地本来が持つ「通気性」を損ないません。ムレにくく、アウターやスニーカー、スポーツウェアなども快適にご使用いただけます。
◼️大容量500mLで気兼ねなく使える
市場の一般的な製品（主に420mL以下）を上回る500mLの大容量ボトルで、広範囲のアイテムに気兼ねなくご使用いただけます。これ一本で、キャンプテントなどの大型の製品や、ご家族の愛用品の分まで、身の回りのアイテムをまとめてケアできます。
◼️無色透明・架橋剤フリー処方により素材の風合いを損なわず、変色の心配もなし
仕上がりは無色透明で、素材本来の色や質感を損なわず*、"黄ばみ"や"変色"の原因となりうる架橋剤を使用しない「架橋剤フリー処方」を採用。大切な衣類や靴にも安心して繰り返しお使いいただけます。
*当該スプレーをすることで変⾊や⻩ばみを起こさないということではありません
◼️シンプルでスタイリッシュなデザイン
玄関に置いても違和感がない、インテリアになじむシンプルでスタイリッシュなデザインにこだわりました。
【製品情報】
製品名：セレニック ウォータープルーフスプレー
発売日：2025年10月11日（土）
容量：500mL
主成分：フッ素樹脂、石油系炭化水素
価格：2,750円（税込）
販売：Amazon販売ページ（10/11ページ公開）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGH8P8S1
効果：衣類・布製品・皮革製品の防水（撥水）・撥油
【ご使用方法】
缶をよく振ってください。
20cm以上離し、全体が均一にしっとり濡れる程度にスプレーしてください。
乾燥時間は5～10分程度ですが、十分乾燥させてから使用してください。
使用に適した素材：スニーカー、革靴等、バッグ（布、皮革・合成皮革）、スポーツウェア、アウトドア用品、衣料品（衣類、レインコート、帽子等）、人工皮革等
使用に適さない素材：ドライクリーニングができない衣類、毛皮、プラスチック、ゴム、ビニール
※パッケージに記載の使用上の注意をご確認の上ご使用ください。※革に使用する場合は、スプレー後に布で拭き取ってください。 ※ムラなく仕上げるため、数回に分けてスプレーしてください。 ※ヤケ付きやシミになることがあるので、必ず目立たない部分で試してください。※濡れたものにスプレーしないでください。
＜防水スプレーの使用に関するよくある疑問＞
Q. 効果はどれくらい持続しますか？
防水スプレーの効果持続時間の目安は、ご使用になる頻度によって異なります。日常的にご使用になる靴の場合、1週間から2週間程度が目安となります。使用頻度の少ないカバンやジャケットの場合、2週間から3週間程度を目安としてご検討ください。ただし、防水効果は雨天でのご使用や摩擦などにより徐々に低下いたします。効果の低下を感じられましたら、都度再スプレーしていただくことで、防水性能を維持することが可能となります。
Q. どこで使用すれば良いですか？
必ず屋外で使用してください。室内や車の中など、空気の留まりやすい場所では使用しないでください。
Q. スプレー後、どのくらいで乾燥しますか？
乾燥時間はおよそ5～10分程度ですが、十分乾燥させてからご使用ください。
Q. 使えないものはありますか？
ドライクリーニングができない衣類、毛皮、プラスチック、ゴム、ビニールはご使用いただけません。特殊な生地もありますので、あらかじめ目立たない所にスプレーをして異常がないことを確認の上、ご使用ください。
Q. 新品の製品にも使えますか？
新品の製品にスプレーすることで、撥水効果を高め、長持ちさせることができます。スプレーする前に汚れやホコリをブラシで落とすと、より効果的です。
Q. 効果がなくなったらどうすれば良いですか？
水を垂らしたときに水滴がビーズ状に弾かなくなったら、スプレーをすることをおすすめいたします。スプレー効果がなくなったと感じたら、汚れを落としてから再度スプレーすると、高い効果が得られます。
＜ライフケアブランド「 Sereniq（セレニック）」とは＞
それは、“穏やかさ”というクオリティ。
Sereniqは、日常にそっと入り込むストレスと向き合い
使う人の心に、やさしい変化を届けるライフケアブランドです。
信頼できる安心安全な成分と、美しく整えられたデザイン。
どちらも、心地よく過ごすために欠かせないものとして大切にしています。
各商品のパッケージにはそのプロダクトを使ったキャラクターの物語が描かれています。
そこに綴られているのはちょっと不思議で、どこかリアルな体験。
日々の“小さな不快”に、気づかないふりをしていたあなたにそっと寄り添う。
毎日がちょっと楽しくなるような心地良さを体験してください。
Sereniq。
あなたの暮らしに、そっと広がる穏やかさを。
＜LEVANTE（レバンテ）とは＞
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
代表：藤田 忠雄
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売や化粧品
URL：https://www.levante.co.jp/
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
レバンテ公式サイト
https://www.levante.co.jp
Amazon販売ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGH8P8S1
