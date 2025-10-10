こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Audi City 銀座にて、10月1日発売のAudi Q6 Sportback e-tronを期間限定で展示
10月1日に発売したAudi Q6 Sportback e-tron をいち早く体験いただけるチャンス
10月13日よりAudi City 銀座にて展示開始
SUVの居住性とSportbackの魅力を融合させた、スポーティでエレガントなSUVクーペ
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）とアウディ正規販売店契約をする株式会社 MID ALFA（本社：北海道札幌市、代表取締役：相川 政二）は、10月1日より発売したAudi Q6 Sportback e-tron quattroを10月13日から11月22日までの期間限定で展示します。
アウディがポルシェと共同開発したスポーティでハイパフォーマンスなBEVプラットフォームPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）を搭載した初めての電気自動車としてデビューしたAudi Q6 e-tronシリーズに、SUVの居住性とSportbackの魅力が融合したAudi Q6 Sportback e-tronが加わりました。初代Audi TT Coupéのアイコニックなデザインを思わせるSportbackの傾斜したルーフラインや、ダイナミックに絞り込まれたリヤが、スポーティで力強いボディを際立たせ、Sportbackならではの印象的な外観を生み出しています。また、ルーフ全体のデザインが見直されたことでcd値が0.26となり空力性能が向上し、一充電走行距離も増加しました（SUVのcd値は0.28）。Audi City 銀座に展示するAudi Q6 Sportback e-tron quattroは、663kmの一充電走行距離*を誇り、標準バッテリーに800Vテクノロジーを採用したことで、日常の利便性と長距離ドライブの快適さを両立しています。さらに、Audi Q6 Sportback e-tronのために再設計されたフロントアクスルは、スポーティなキャラクターにマッチする走行ダイナミクスを実現しました。
なお、Audi City 銀座に展示されるAudi Q6 Sportback e-tron quattroのボディカラーはマグネットグレーです。
SUVの機能性とクーペの優雅さを兼ね備えた、エレガンスと力強さを兼ね備えた電気自動車“Audi Q6 Sportback e-tron”をAudi City 銀座のショールームで是非ご体感ください。
「Audi City 銀座」について
Audi City 銀座は、フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社と、アウディ正規販売店契約をする株式会社 MID ALFAが共同運営する、アウディブランドの最先端情報を発信する都市型ショールームです。高級ブランド店や商業施設が集まる伝統と進化が息づく銀座の中でも、とりわけトレンドの発信地である銀座7丁目に位置し、国内導入予定の最新モデルや限定モデル、コンセプトモデルを展示し、ブランドを体験できる機会を提供しています。
店舗ウェブサイト：https://www.audicity-ginza.jp/ja.html
＊一充電走行距離 (WLTCモード)は、定められた試験条件での値です。実際の走行時には、お客様の使用環境 (気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2025/s5n52g0000004kiv.html
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/index.html
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html