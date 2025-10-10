ヒトに対しては初となるField Medicalの6か月治療データがVTシンポジウム2025の最新臨床試験（Late-Breaking Clinical Trial）に選定





3つのセッションでは、FieldForce™アブレーション・システムによる新たな成果、実際の症例、前臨床研究が紹介されます。

カリフォルニア州カーディフ・バイ・ザ・シーおよびフィラデルフィア, 2025年10月10日 /PRNewswire/ -- 心室頻拍（VT）に対するパルス・フィールド・アブレーション（PFA）技術のリーダーであるField Medical, Inc.は本日、10月10日から11日までフィラデルフィアで開催される第20回国際心室性不整脈シンポジウム（Annual International Symposium on Ventricular Arrhythmias、VTシンポジウム）への参加を発表しました。



Field Medical: Engineered to reach the epicardium from the endocardium, the FieldForce™ Ablation System catheter is designed to enable focal pulsed field ablation for full-thickness, transmural lesions.



Field Medicalの事例は、3つのセッションで取り上げられます。内容には、ヒトを対象とした試験としては初となるFieldForce™アブレーション・システムによる6か月間の治療成績、VTに特化した初のフォーカルコンタクトフォースPFAプラットフォーム、事前に録画されたライブVT症例、およびトランスレーショナル前臨床研究が含まれます。

VTシンポジウムにおけるField Medicalの学術発表

最新臨床試験コンペティション（Late-Breaking Clinical Trial Competition）では、Vivek Reddy氏（医学博士）が「瘢痕関連心室頻拍の治療のための高電圧局所パルス・フィールド・アブレーション：ヒト初のVCAS試験の最後の6か月の治療成績（High-Voltage Focal Pulsed Field Ablation to Treat Scar-Related Ventricular Tachycardia: Final 6-Month Outcomes of the First-in-Human VCAS Trial）」と題した発表を10月10日（金）午後3時50分～4時に行います。

10月11日土曜日午前9時30分から9時40分までは、Cory Tschabrunn氏（PhD）が「VT向け高電圧PFA：慢性梗塞のブタ・モデルからの知見（High Voltage PFA for VT: Insights from Porcine Model of Chronic Infarction）」を発表します。

また、同日午後12時35分から午後1時55分まで、Vivek Reddy氏（医学博士）が、事前録画されたライブ症例デモンストレーション「画像誘導高電圧VTアブレーション」について解説します。

「VTシンポジウムは臨床科学を進歩させるための重要な場であり、Field MedicalはVTの患者を助ける技術革新が今まさに必要であることを示す新しい有意義なデータを共有できることを誇りに思います。6か月間の結果は、これらの困難な不整脈の治療における当社のPFA技術の可能性を示しており、当社のアプローチの強みと独自性を示しています」と、Field Medicalの取締役会長Mark Wisniewski氏は述べています。

Field Medicalは、イノベーションと戦略への注力を強化するためにリーダーシップの変更も発表しました。創設者のSteven Mickelsen氏（医学博士）は現在、最高技術責任者（CTO）として、FieldForceアブレーション・システムの臨床革新と開発を指揮しています。また、Kit Schneider氏が最高戦略責任者（CSO）に任命され、長期的な企業戦略、パートナーシップ、成長を担当します。

「Field Medical社は、心室へのパルス・フィールド・アブレーションの導入において目覚ましい進歩を遂げました」とSchneider氏は述べています。「私は、会社を次の成長段階に位置付け、パートナーシップを強化し、世界中の医師と患者にこれらのイノベーションを届ける準備を整える業務に注力していく所存です。」

Field Medical® Inc.について

2022年に設立されたField Medicalは、複雑な不整脈に対するパルス・フィールド・アブレーション（PFA）ソリューションの進歩に取り組む臨床段階の医療技術企業です。同社のFieldForce™アブレーション・システムは、焦点カテーテル設計と独自のFieldBending™エネルギーを統合し、効率的で正確なアブレーションを安全に提供して、心室性不整脈および心房性不整脈の治療成績を改善することを目指しています。2024年、Field Medicalはブレークスルー医療機器指定（Breakthrough Device Designation）を取得し、心室頻拍の適応症を対象にFDA TAPパイロット・プログラムへの参加資格を獲得しました。

詳細については、www.fieldmedicalinc.comをご覧ください。また、LinkedIn、X、YouTubeで同社をフォローしてください。

FieldForce™アブレーション・システムは現在治験用の機器であり、連邦法（または米国法）により治験目的での使用に限定されています。

メディア問い合わせ先

Holly Windler

619.929.1275

holly.windler@gmail.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2792233/Field_Medical_FieldForce_Ablation_System_PFA_Catheter.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

