釣り人の“待つ時間”をもっと自由に！アタリをスマホにお知らせ

株式会社Braveridge（ブレイブリッジ、本社：福岡市西区、代表取締役社長：小橋 泰成、以下 Braveridge）は、新たに釣り向けブランド「釣りマサムネ」を展開、その第1弾製品として、IoTスマートヒットセンサー『SMART HIT（スマートヒット）』を本日発売いたします。

SMART HIT 本体と付属する竿への固定用ゴム

「ぶっ込み釣り」のアタリ見逃しを防ぐ新常識が誕生！

『SMART HIT』は竿に取り付けるだけで、わずかなアタリを高感度センサーが検知。Bluetooth(R) 接続したスマホに光と音で通知することで、釣り人の“待つ時間”を快適に変えるアイテムです。

「ぶっ込み釣り」の悩みを解消

複数の竿を出してアタリを待つ「ぶっ込み釣り」では、炎天下や雨天での待機や、見逃しによるバラシが避けられませんでした。

『SMART HIT』なら、車内やテントでくつろぎながらでもアタリをキャッチ可能。釣り人に新しいスタイルを提案します。

主な特長

竿にかんたんに取付できるコンパクト設計・ 最大100mの通知範囲

離れた場所でもスマホに通知が届き、安心して待機可能です。

・ 簡単セットアップ

専用アプリを起動し、デバイスを近づけるだけでペアリング完了。直感的に使えます。

・ 釣り場に合わせた感度調整

波や風の強さ、狙う魚種に応じてセンサー感度をカスタマイズ。誤検知を防ぎつつ、確実にアタリをキャッチします。

・ 実績あるIoT技術を釣りへ応用

産業向けIoTで培った無線技術を釣り用に最適化。信頼性の高さは釣り人にとって大きな安心です。

こんなシーンにおすすめ

車内やテントで待機しながら、アタリをスマホで確認複数の竿を同時に出してもスマホにアタリを通知- 夜釣りで複数の竿を出すとき- 雨の日や真夏の炎天下での待機がつらいとき- 大物狙いで絶対にアタリを逃したくないとき

「釣りをもっと快適に、もっと楽しく」。SMART HITは、そんな願いを叶える次世代の釣りアイテムです。

釣り系YouTuber「ヨネスケ」完全監修

『SMART HIT』は、登録者37万人超（2025年10月現在）の人気釣り系YouTuber「ヨネスケ」氏が完全監修。ぶっ込み釣りの第一人者として、自身の経験から“欲しかった機能”を詰め込んだ実用的な一台となっています。

SMART HITを監修した釣り系YouTuberヨネスケ氏ヨネスケ氏のコメント

「自分が得意なぶっこみ釣りやクエ釣りでも、アタリを逃すことがある…。この悩みから生まれたのがSMART HITです。

これがあれば雨を避けるために車へ避難するとか、広い釣り場で複数本の竿を出してテントで待機しアタリを待つ…といった使い方も可能になります！通知時間や音量調節など、アプリ側で細かく設定できるような便利機能にもこだわりました。

このヒットセンサーを使って、新しいぶっこみ釣り・投げ釣りの楽しみ方を味わっていただければ幸いです。」

製品概要

製品名：SMART HIT（スマートヒット）

ブランド：釣りマサムネ

発売日：2025年10月10日（金）

価格：7,700円（税込）

※電池は別売です。

製品情報ページ：https://tsurimasamune.braveridge.com/

販売ページ：Braveridgeストア https://store.braveridge.com/products/detail/114

新ブランド「釣りマサムネ」について

釣りマサムネ ブランドロゴSMART HIT 製品ロゴ

IoTで、釣りに革新を。

スマホが暮らしを変えたように、IoTが『釣り』を変える時が来た。

2025年、“釣りの未来”を切り拓くブランド「釣りマサムネ」が始動。

IoTデバイスメーカーBraveridgeが、独自技術を活かし、革新的な釣りを実現するツールの開発を開始した。

第1弾は、アタリを見える化するヒットセンサー『SMART HIT』。

目で見えない瞬間を、テクノロジーが捉える。釣りは、ついに新時代へ。