医療専門職向けDX・AI教育を展開するYMI、医療専門職のキャリアを紹介するインタビュー動画配信を開始

YANBARUメディカルイノベーション合同会社

医療専門職向けDX、AI分野に関するオンライン講座や人材育成を展開するYANBARUメディカルイノベーション合同会社（所在地：沖縄県国頭郡金武町、代表社員 山本直延、小瀧歩、以下、YMI）は、2025年10月より、医療系国家資格を取得した医療専門職や新しい働き方を実現している医療専門職へのインタビュー動画の配信を開始いたします。

本取り組みは、理学療法士、作業療法士、看護師、介護福祉士、鍼灸マッサージ師、柔道整復師など、多様な分野で活躍する若手医療専門職をフィーチャーし、それぞれの「自分らしい働き方」や「キャリアの選択肢」を広く社会へ紹介していくものです。第1回目は当講座の専任講師である理学療法士・田中峻也氏のインタビューを公開予定です。





■背景と課題意識医療・介護業界では、職種選択のミスマッチや過酷な労働環境による短期離職が深刻な課題となっており、若手人材の確保と定着が喫緊のテーマとなっています。また、医療職の魅力が伝わりにくくなった現在、全国の医療系学校では学生募集にも苦戦が続いており、業界・教育現場ともに“働き方の多様性”の可視化と、社会人向けのリスキリングなど新たなキャリアパスの提示が求められています。YMIが展開する講座においては、医療・介護分野におけるビッグデータ分析および地域課題解決力、プレゼンスキル、プロジェクト遂行能力を習得することを目的に、特に「地域医療データサイエンティスト」として、市町村における健康課題の分析や施策立案に寄与できる人材を育成していきます。

弊社ホームページより受講申し込み受付中 https://yanbaru-mi.com/



■取り組みの概要

本インタビュー動画シリーズでは、YMIスタッフが各分野で活躍する医療専門職に直接インタビューを実施。その内容を編集し、YouTube等のSNSを通じて広く配信をしてまいります。これにより、医療専門職を目指す方や現役の専門職の方にとって、新しいキャリア選択のヒントになることを期待しています。

＊youtube公式チャンネルはこちら

https://youtube.com/@yanbaru-mi?si=_IB0kfDsR0fAU929



■今後の展望

YMIは現在開講中の「地域医療データサイエンティスト認定講座」第1期生のキャリアサポートを具体的に進めていきます。また、卒業生の新しいキャリアのあり方等をインタビューで取り上げることで、リスキリング支援の実効性を高め、さらに将来的には地方自治体や企業向けの人材マッチング事業への展開も視野に入れています。



■代表コメント（代表社員 小瀧 歩）

「医療専門職の働き方にイノベーション！」専門職がもっと自由に働き、自らの力で処遇や給与を上げていきながら、笑顔でキャリアを歩める未来を創っていきたいと考えています。この取り組みに共感していただけた方には、ぜひ動画をご覧いただきたいです。



＜YANBARUメディカルイノベーション合同会社＞

所在地：沖縄県国頭郡金武町字4348番地の２

設立：2024年12月９日

代表社員（職務執行者）： 山本 直延 ／ 小瀧 歩

資本金：1,000万円

事業内容：地域医療データサイエンティスト育成

法人向けDX研修・データ分析講座の提供

行政向けDX推進支援

医療系専門学校に対するコンサルティング