【chant a charm（チャントアチャーム）】から、ブランド人気NO.1*¹のクレンジングに心をときほぐす「ゆずの香り」登場。「クレンジングミルク ゆず」を2025年10月24日より数量限定発売

株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃 ）が展開するオーガニックスキンケアブランド「 chant a charm（チャントアチャーム）」より、昨年大好評いただいた「クレンジングミルク ゆず」を、装いを新たに数量限定販売いたします。

■先行発売：2025年10月10日(金)

公式オンラインショップ

■全国発売：2025年10月24日(金)

Cosme Kitchen ／ Biople by Cosme Kitchen ／LOFT ／ HANDS その他バラエティショップ

＊1 2024年9月～2025年8月のチャントアチャーム販売本数において（ネイチャーズウェイ調べ）

クレンジングミルク ゆず ＜製品概要＞

ブランド人気NO.1*²「肌をいたわるクレンジング」から、心をときほぐす『ゆずの香り』

昨年大好評いただいたゆずの香りのクレンジングミルクが、 今年は装いを新たに新登場。

すっきりと豊かな「ゆずの香り」に包まれる、

心ほぐれるクレンジングタイムを。

クレンジングミルク ゆず

〈メイク落とし〉

130mL \3,080（税込）

*1 古い角質による

*2 2024年9月～2025年8月のチャントアチャーム販売本数において（ネイチャーズウェイ調べ）

クレンジングミルク ゆず ＜製品特長＞

Point.1 美容液成分96%*¹洗い上がりしっとりうるおう

クレンジングミルクとクレンジングオイルの良いとこどり。ミルクの保湿力とオイルの洗浄力を兼ね備え、肌にうるおいを残したまま、メイクや皮脂汚れだけ落とします。

*1 水を含む

Point.2 敏感肌でも毎日使える毛穴ケア

カワラナデシコ*¹とクレイ*²が頑固な毛穴汚れを溶かしだして吸着。敏感肌でも毎日使える毛穴ケアを叶えます。また、植物性セラミド*⁴ が年齢によって減少するセラミドをクレンジング時に補給し、バリア機能をサポート。クレンジング後、肌が乾燥する隙を与えません。

*1 カワラナデシコ種子エキス（洗浄・保湿） *2 ベントナイト（洗浄）

*3 植物性セラミド[ コメヌカスフィンゴ糖脂質]（保湿／肌荒れ防止）を肌に与えること。

*4 コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿・肌荒れ防止）

Point.3 数量限定！心をときほぐす、高知県産ゆずの香り

高知県産のゆずを贅沢に使い、さわやかで心あたたまる香り。

一日の最後にほっと安らぐクレンジングタイムを演出します。

* タチジャコウソウ花／葉油

HOW TO USE

STEP 1｜乾いた手に適量を取ります

乾いた手にクレンジングミルクを約2～3プッシュ（500円玉硬貨大）を取ります。

STEP 2｜ミルクがとろけてオイルに

ミルクを顔に塗布し、メイクがなじむにつれて、徐々に透明なオイル状に変化します。ここで手を止めずに、指先の感触がスルッと軽くなるまで続けるのがコツです。

STEP 3｜完全にオイル化

指先の感触がスルッと軽くなり、ツルツルと滑るようになったらメイク汚れをキャッチした証拠。メイクオフ完了の合図です。

STEP 4｜ぬるま湯で再びミルクに

ぬるま湯（または水）ですすぐと、オイルが水に反応して乳化し、再びミルクに。この時、今までつかんできた汚れ全てがぬるま湯と一緒に流れていきます。

chant a charm（チャントアチャーム）について

自然由来成分100%*¹国産オーガニックスキンケア

自然由来成分100%*¹国産オーガニックスキンケア

Point１. 自社農場産無農薬ハーブ*²を使用

自社農場で育てた無農薬ハーブ*²エキスを使用。厳しい環境下で自ら守る力を蓄えた生命力の強いハーブを配合しています。山梨県北杜市明野町にある自社農場。この一帯は日本で最も日照時間が長いうえ、昼夜の寒暖差が大きいことで知られています。

Point２. 水にもこだわりの温泉水を使用

角質層のイオン組成に似た温泉水を採取。肌なじみがよく、足りない水分を補給しうるおいを角質層のすみずみへ届けます（保湿・整肌）。

Point３. 保水力に優れた天然アミノ酸

肌のもつNMFにきわめて近く、特に保水力に優れた植物由来のアミノ酸。セリン、プロリン（保湿・整肌）配合。

Point４. 環境に配慮した製品づくりを心がけています

自然由来成分100% 使用*¹ ／ ノンケミカル処方（パラベン、シリコン、合成ポリマーなどの石油由来・化学成分不使用）／ バイオマスプラスチック容器使用 ／ 使用済み容器回収

*1 ISO16128-1 で定義された自然成分、自然由来成分、鉱物由来成分のみを使用

*2 化学農薬を使用せず、有機JAS 規定の許容農薬に則り植物を栽培

商品詳細ページ：https://www.naturesway.jp/shop/g/g20400400/

公式ブランドサイト :https://www.naturesway.jp/chantacharm/

Instagram：https://www.instagram.com/chantacharm_official/

X：https://x.com/chantacharm