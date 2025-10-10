【chant a charm（チャントアチャーム）】から、ブランド人気NO.1*¹のクレンジングに心をときほぐす「ゆずの香り」登場。「クレンジングミルク ゆず」を2025年10月24日より数量限定発売

株式会社ネイチャーズウェイ


株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃 ）が展開するオーガニックスキンケアブランド「 chant a charm（チャントアチャーム）」より、昨年大好評いただいた「クレンジングミルク ゆず」を、装いを新たに数量限定販売いたします。




■先行発売：2025年10月10日(金)


公式オンラインショップ


■全国発売：2025年10月24日(金)


Cosme Kitchen ／ Biople by Cosme Kitchen ／LOFT ／ HANDS その他バラエティショップ



＊1　2024年9月～2025年8月のチャントアチャーム販売本数において（ネイチャーズウェイ調べ）


クレンジングミルク ゆず ＜製品概要＞




ブランド人気NO.1*²「肌をいたわるクレンジング」から、心をときほぐす『ゆずの香り』

昨年大好評いただいたゆずの香りのクレンジングミルクが、 今年は装いを新たに新登場。


すっきりと豊かな「ゆずの香り」に包まれる、


心ほぐれるクレンジングタイムを。



クレンジングミルク ゆず


〈メイク落とし〉


130mL　\3,080（税込）





*1　古い角質による


*2　2024年9月～2025年8月のチャントアチャーム販売本数において（ネイチャーズウェイ調べ）



クレンジングミルク ゆず ＜製品特長＞





Point.1 　　　　　　　　　　　　美容液成分96%*¹洗い上がりしっとりうるおう

クレンジングミルクとクレンジングオイルの良いとこどり。ミルクの保湿力とオイルの洗浄力を兼ね備え、肌にうるおいを残したまま、メイクや皮脂汚れだけ落とします。





*1 水を含む




Point.2 　　　　　　　　　　　　 敏感肌でも毎日使える毛穴ケア

カワラナデシコ*¹とクレイ*²が頑固な毛穴汚れを溶かしだして吸着。敏感肌でも毎日使える毛穴ケアを叶えます。また、植物性セラミド*⁴ が年齢によって減少するセラミドをクレンジング時に補給し、バリア機能をサポート。クレンジング後、肌が乾燥する隙を与えません。






*1 カワラナデシコ種子エキス（洗浄・保湿） *2 ベントナイト（洗浄）


*3 植物性セラミド[ コメヌカスフィンゴ糖脂質]（保湿／肌荒れ防止）を肌に与えること。　


*4 コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿・肌荒れ防止）




Point.3 　　　　　　　　　　　　 数量限定！心をときほぐす、高知県産ゆずの香り

高知県産のゆずを贅沢に使い、さわやかで心あたたまる香り。


一日の最後にほっと安らぐクレンジングタイムを演出します。





* タチジャコウソウ花／葉油



HOW TO USE





STEP 1｜乾いた手に適量を取ります
乾いた手にクレンジングミルクを約2～3プッシュ（500円玉硬貨大）を取ります。


STEP 2｜ミルクがとろけてオイルに
ミルクを顔に塗布し、メイクがなじむにつれて、徐々に透明なオイル状に変化します。ここで手を止めずに、指先の感触がスルッと軽くなるまで続けるのがコツです。


STEP 3｜完全にオイル化
指先の感触がスルッと軽くなり、ツルツルと滑るようになったらメイク汚れをキャッチした証拠。メイクオフ完了の合図です。


STEP 4｜ぬるま湯で再びミルクに
ぬるま湯（または水）ですすぐと、オイルが水に反応して乳化し、再びミルクに。この時、今までつかんできた汚れ全てがぬるま湯と一緒に流れていきます。



chant a charm（チャントアチャーム）について



自然由来成分100%*¹国産オーガニックスキンケア


Point１. 自社農場産無農薬ハーブ*²を使用



自社農場で育てた無農薬ハーブ*²エキスを使用。厳しい環境下で自ら守る力を蓄えた生命力の強いハーブを配合しています。山梨県北杜市明野町にある自社農場。この一帯は日本で最も日照時間が長いうえ、昼夜の寒暖差が大きいことで知られています。





Point２. 水にもこだわりの温泉水を使用



角質層のイオン組成に似た温泉水を採取。肌なじみがよく、足りない水分を補給しうるおいを角質層のすみずみへ届けます（保湿・整肌）。





Point３. 保水力に優れた天然アミノ酸



肌のもつNMFにきわめて近く、特に保水力に優れた植物由来のアミノ酸。セリン、プロリン（保湿・整肌）配合。





Point４. 環境に配慮した製品づくりを心がけています


自然由来成分100% 使用*¹ ／ ノンケミカル処方（パラベン、シリコン、合成ポリマーなどの石油由来・化学成分不使用）／ バイオマスプラスチック容器使用 ／ 使用済み容器回収



*1 ISO16128-1 で定義された自然成分、自然由来成分、鉱物由来成分のみを使用


*2 化学農薬を使用せず、有機JAS 規定の許容農薬に則り植物を栽培


