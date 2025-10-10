ハイブリッドワーク時代の新常識！社員アカウント・デバイス・セキュリティ意識のトータルマネジメントセミナーを開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）、マネーフォワードｉ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今井義人）は、2025年10月14日（火）11時から、社員アカウント・デバイス・セキュリティ意識のトータルマネジメントについて解説するセミナーを無料開催します。

Zoomでお気軽にご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_total_management_of_employee_account/

開催の背景

ハイブリッドワークが定着する中、情報システム部には従来以上に幅広いセキュリティ課題が押し寄せています。

退職者アカウントの放置やデバイスの管理漏れ、パスワードの使い回しなど、わずかな“隙”から重大な情報漏えいが発生するケースも少なくありません。

また、仕組みを整えても、社員一人ひとりのセキュリティ意識が伴わなければリスクは解消されません。

本セミナーでは、仕組みによる効率的な管理と、従業員への継続的な教育・訓練を組み合わせることで、情報漏えいを防ぐための実践的なポイントを解説します。情報システム部の担当者が抱える悩みを軽減し、ハイブリッドワーク時代にふさわしいセキュリティ体制を築くためのヒントをお届けします。

こんな方におすすめ- アカウントやデバイス管理に悩まれている方- 情報漏洩リスクを減らしたい方- セキュリティ対策の優先順位に迷われている方本セミナーで学べること- 効率的なアカウント・デバイス管理のポイントと運用のコツ- 従業員のセキュリティ意識を高めるための教育・訓練の方法- ハイブリッドワーク時代に適した情報漏えい対策の優先順位と実践手法開催概要

セミナー名：社員アカウント・デバイス・セキュリティ意識のトータルマネジメント

日時：2025年10月14日(火) 11:00 - 12:00

費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。

形式：オンライン(Zoom)

申込締切：開催日当日の開始時間まで

お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_total_management_of_employee_account/

マネーフォワードｉ株式会社について

会社名：マネーフォワードｉ株式会社

本社：東京都港区芝浦 三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階

代表取締役社長：今井義人

設 立：2021年 2月

公式サイト：https://admina.moneyforward.com/jp

事業内容：インターネットサービス開発

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援