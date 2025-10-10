五感を揺さぶる食体験へ― 博展 × バスキュールによるクロスモーダルな″食/文化″体験プロジェクト『GASTRO-PHYSICS』がTOKYO NODE LABにて始動 ―

都市生活において、食の原風景（それが宿す風土・時間・物語）は日常から遠ざかりつつあります。特に伝統・歴史や、生産者の想いや生産過程のストーリーは届きにくく、現代社会における“食”は、単なる栄養摂取や消費行為にとどまりがちです。本プロジェクトでは、「フードスケープ（foodscape）」という概念を基軸に、食を〈風景としての文化〉へと立ち戻らせることを試みます。味や香りの奥に潜む記憶や地域性、自然との接続性までもが体験されるべき“文化的価値”であるという前提に立ち、感覚の総合芸術としての「食」を再構築します。

都市における「フードスケープ」の再発見