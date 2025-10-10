小売業向け女性専用のワーク用スニーカー「FREEROAD LB 11L」発売

ミズノ株式会社

ミズノは、主に小売業やサービス業で働く女性向けに、つまずきや滑りによる転倒に配慮した女性専用のワーク用スニーカー「FREEROAD LB 11L（フリーロード エルビー イチイチエル）」※1を、ミズノワーク品を取り扱う全国の作業用品専門店や、ミズノ公式オンラインなどで10月20日に発売します。

※1 硬質樹脂先芯を使用していません(JSAA規格認定品、JIS規格認定の安全靴ではありません)。

▼「FREEROAD LB 11L」

URL：https://jpn.mizuno.com/working/products/shoes/freeroad_lb_11l

ミズノは、2024年7月にサミット株式会社との共同企画で、ミズノ初の小売業向けワーク用スニーカー「FREEROAD EU 31L」と「FREEROAD LSII 11L」を発売しました。厚生労働省が主催する『SAFEコンソーシアム アワード』でゴールド賞を受賞するなど、転倒に配慮するシューズの機能は、第三次産業で働く人に一定の需要があることを捉えました。しかし、厚生労働省が発表する令和6年労働死傷者病報告※2では、休業4日以上の死傷者数は4年連続増加し、業種別では第三次産業が半数以上を占め、かつ転倒事故が労災事故の約4分の1を占めるなど、依然として高い数値の状況です。

※2 出典：「令和6年の労働災害発生状況を公表」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.html

今回発売する「FREEROAD LB 11L」は、つまずきのメカニズムを一から研究し、つまずきを予防するためには歩行中の靴と地面の距離が重要とする、ミズノの転倒防止理論を反映させた独自のソールを新たに開発し、採用しています。また、第三次産業従事者で高い比率を占める女性の悩みに寄り添った機能やデザインも追求しています。

「FREEROAD LB 11L」の販売目標は2,000足です（発売から1年間）。

「FREEROAD LB 11L」の特長

■転倒防止理論を反映させた独自のソール設計

「FREEROAD LB 11L」は、ミズノの転倒防止理論を反映させた、独自のソールを新たに開発し採用しています。つま先内側のミッドソールを削り、また、つま先を高くすることで、歩行中の靴と地面の距離を保ちます。その結果、つまずきリスクを低減※3させています。さらに、ミズノワークシューズで実績のある六角形のソールパターンにより高い耐滑性を発揮します。

※3 当社従来品比

つま先内側のミッドソールを削ったソール設計つま先を高くしたソール設計

■働く女性の悩みに寄り添った機能やデザインを採用

「FREEROAD LB 11L」は、働く女性の悩みに寄り添って開発したワーク用スニーカーです。シューズのフィット感への悩みに対して、ミズノのメディカルシューズで実績のある女性専用ラストを採用し、履き心地を追求しています。また、靴ひもでも楽にシューズを履きたいという要望に対して、かかとを靴べらのように外側にカーブしたヒール形状にすることで、滑り込むように足入れがしやすくなっています。さらに、制服とのバランスや汚れの目立ちも考慮し、シンプルなデザインとカラーを採用しています。

外側にカーブしたヒール形状で足入れしやすい

シンプルなデザインとカラー

■クッション性に優れたソール設計

「FREEROAD LB 11L」は、踵部にクッション性を高める『セル構造』を搭載したミッドソールを採用しています。『セル構造』は複数の独立した突起状設計で各セル同士に隙間を持たせています。隙間により荷重時に各セルがたわむことで、クッション性を高めています。

踵部に『セル構造』のミッドソールを採用

ミズノのワークビジネス

ミズノは、1997年からスポーツ品開発で培った技術や知見を活用した別注の企業ユニフォームを企画・販売する専門部門を設置し、これまで約1,600社※4以上に納品しています。近年、企業などからの需要を受け、2016年3月からワークシューズを、2018年2月からワークアパレルを本格的に展開。2019年4月にはワークビジネス事業部を新設し、建設業、運輸業、製造業をはじめ、さまざまな業種へのさらなる拡大と商品ラインナップ拡充を進めワークビジネス強化に取り組んでいます。

2027年度には200億円の売上を目指しています。

※4 2019年～2024年の納品実績による企業数

ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799