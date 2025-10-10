見掛視界70°を超える広視界双眼鏡「SIGHTRON SV842 /1042 ED SWA」を発売

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、見掛視界70°を超える広視界かつ、EDレンズを採用し、クリアできわめてシャープな高解像を実現した双眼鏡「SIGHTRON SV842 ED SWA」、「SIGHTRON SV1042 ED SWA」を2025年10月17日に発売いたします。

「とにかくよく見える双眼鏡を」を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡シリーズ「SV（エスファイブ）」の最新モデルとして本製品は開発されました。見掛視界70°という極めて広い視界ながらも、視野の周辺まで良好な像をお楽しみいただけます。覗いた瞬間に、今までとは違う極上の見え味を、驚きをもってお楽しみいただけます。もちろん完全防水設計なので、バードウォッチングや天体観測など、アウトドアでの活動にも安心してお使いいただけます。

製品の特長

- 見掛視界70°を超える迫力ある広視界設計。- 広視界設計ながら、フィールドフラットナーの採用により、中心から周辺まで良好な像を楽しめます。- ダハプリズムに位相差補正コートを施すことで、明るくコントラストが高い視野を実現しています。- 対物レンズには特殊低分散（ED）レンズを採用。色収差のないクリアできわめてシャープな高解像を実現しています。- 多層膜コーティングを全てのレンズ面に施すことで、高い透過率と色再現性を実現しています。- 本体は軽量かつ堅牢なマグネシウムダイキャストボディを採用。重さを感じさせないバランスの取れたデザインも魅力です。- センターフォーカス方式と金属製の大型ピントリングを採用。左右接眼部で調整するIF方式に比べて、素早く確実なピント調整が可能です。- ロングアイレリーフ設計により眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡す事が可能です。- ツイストアップ式のゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。眼鏡使用時にも快適にご使用いただけます。- 完全防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。- 本体内部に乾燥窒素を充填することで、内部の曇りを防ぎます。- エラストマー外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップが可能です。

製品の仕様

SIGHTRON SV 842 ED SWA

・倍率：8倍

・対物レンズ：42mm

・プリズム：シュミット・ペシャン型

・コーティング：フルマルチコート

・実視界：9.1°

・見掛視界：70°

・1000ｍ先視界：159m

・ひとみ径：5.3mm

・明るさ：28.1

・アイレリーフ：18mm

・最短合焦距離：1.8m

・質量：896g

・サイズ（mm）：123×67×156

・防水：完全防水

SIGHTRON SV 1042 ED SWA

・倍率：10倍

・対物レンズ：42mm

・プリズム：シュミット・ペシャン型

・コーティング：フルマルチコート

・実視界：7.8°

・見掛視界：71.4°

・1000ｍ先視界：136m

・ひとみ径：4.2mm

・明るさ：17.6

・アイレリーフ：18mm

・最短合焦距離：1.8m

・質量：906g

・サイズ（mm）：123×67×156

・防水：完全防水

発売概要

【製品についてのお問合せ先】

お客様相談室 Tel：03-6908-3116

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



