SNSで話題の“ふわもこ”デザインを取り入れた今季注目アイテム！見た目もあたたかさも“うさぎ級”の新毛布『もはや、うさぎ。』発売

タンスのゲン株式会社(画像：新発売の「もはや、うさぎ。」2枚合わせ毛布使用イメージ）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、SNSで話題の立体的な“ふわもこ”デザインを毛布のアクセントとして取り入れ、ソファやベッドに置くだけでお部屋を華やかに演出できる『もはや、うさぎ。』２枚合わせ毛布を発売したことをお知らせいたします。



■「もはや、うさぎ。」2枚合わせ毛布 販売ページ

▽タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/moufu/products/81900200

▽楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/61100105/

▽ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/61100105.html

◇かわいさとあたたかさを両立した新作毛布「もはや、うさぎ。」

立体感のあるデザインが特徴の「もはや、うさぎ。」

現在SNSで話題の“置くだけで可愛い毛布”はもこもことした立体的なデザインが特徴でソファやベッドに掛けるだけで空間を今っぽく演出できるアイテムとして注目を集めています。

今回、そのトレンドデザインを取り入れつつ、肌触りや風合いにこだわった商品として「もはや、うさぎ。」が登場しました。立体感のあるふんわりとした手触りはまるで“うさぎの毛並み”のようで見た目の可愛らしさと上質な心地よさを兼ね備えた一枚となっています。

以下、商品の詳細についてご説明いたします。

◇独自開発の温感生地で包まれるような温かさを実現

表地：オーバーコートは熱を生み出す吸湿発熱生地裏地：アンダーコートは高断熱層でぬくもりを包み込む設計

本製品は、うさぎの毛構造と体温に着目して開発された独自開発の温感生地を使用しています。うさぎの平均体温である約38.5℃という“人間より少し高い体温”を再現するため、素材や構造の細部にまでこだわっています。

表地には、湿気を吸収して熱に変える吸湿発熱素材を採用しており、うさぎの上毛のようにふんわりと身体を包み込みます。裏地には、高い断熱性能をもつ【エアロゲル】を配合し、外気の冷たさを遮断して布団内の熱を逃さずキープします。この2枚合わせ構造によって自然な空気の層が生まれ、軽やかなのにしっかりとあたたかい、包み込まれるような心地よさを実現しました。

◇思わず撫でたくなる30mmのロングパイル生地を採用

うさぎの温もりを完全再現ロングパイル×高密度生地の組み合わせで滑らか

本製品はうさぎの毛のような長さと柔らかさをもつ3０mmのロングパイル生地を採用しています。指先がやさしく沈み込むような繊細な柔らかさで、しっとりと滑らかな肌触りです。

さらに、一般的なフランネル生地（約180g/m²）に比べて、約3.8倍の700g/m²という高密度仕様によって、うさぎのぬくもりと触り心地を両立しています。また、乾燥が気になる季節に嬉しい静電気防止加工済みでほこりの引き寄せを軽減してくれます。

◇置いてかわいい“クッションになる収納ケース”付き

毛布と同様の生地の収納ケース付き毛布を収納してクッションとして使用可能

「もはや、うさぎ」2枚合わせ毛布には、収納ケースが付属しており、使用しないときは毛布を中に入れてクッションとしてお使いいただけます。収納ケースは毛布と同じ素材を使用しているため、お部屋の雰囲気を崩すことなくインテリアになじむデザインです。また、ファスナー付きで出し入れがしやすく、リビングやベッドサイドに置いておくだけで見た目にもかわいらしいアクセントになります。

◇北欧風からモダンなお部屋にまでマッチする4カラー展開

パウダーグレー：モノトーンや北欧テイストのお部屋にフォーンベージュ：木目家具やナチュラルインテリアにクリームアイボリー：北欧や韓国インテリアなどにおすすめチャコールグレー：モダンやホテルライクなインテリアに

本製品はトレンドの“くすみカラー”を基調に、うさぎの柔らかな毛並みをイメージした「パウダーグレー」「フォーンベージュ」「クリームアイボリー」「チャコールグレー」の4色からお選びいただけます。どのカラーも落ち着いたトーンで、インテリアに自然となじみながら上品な雰囲気を演出します。

◇販売情報

「もはや、うさぎ。」2枚合わせ毛布はやタンスのゲン本店、タンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱いを開始しております。価格や納期などの詳細は商品ページをご参照ください。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/342_1_96ef675c58c5ec94aa6c9cda429fba27.jpg?v=202510101128 ]