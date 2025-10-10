『転生したらスライムだった件』原作完結記念フェアが11月27日より開催！特典がもらえるほか、アニメイト完全受注セットの販売やサイン会の実施も！！

株式会社アニメイトホールディングス△小説『転生したらスライムだった件』23巻カバーイラスト△完全受注生産商品：ビッグアクリルスタンド使用イラスト

特設サイトはこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/ten_sura/cd/3876/



株式会社アニメイトは、2025年11月27日から「『転生したらスライムだった件』原作完結記念フェア」を開催いたします。また、開催期間に合わせて「アニメイト完全受注セット」の申し込みを受け付けます。

全国アニメイト・アニメイト通販では、2025年11月27日～12月28日まで「『転生したらスライムだった件』原作完結記念フェア」を開催いたします。期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに、「原作完結記念リバーシブルイラストカード (全5種)」を1枚プレゼントいたします。さらに、アニメイト池袋本店、秋葉原店、梅田店など一部店舗とアニメイト通販では、通常特典の中に枚数限定で、伏瀬先生、みっつばー先生、川上泰樹先生のいずれかの【直筆サイン入り】のレア特典がランダムで封入されますので、お楽しみに！

また、フェア期間中に小説『転生したらスライムだった件』23巻特装版・通常版（アニメイトセット含む）のいずれかをご購入いただくと、完全受注生産のリムルのビッグアクリルスタンド付きの「アニメイト完全受注セット」にお申込みいただけます。

さらに、アニメイト池袋本店（animate hall WHITE）では、2025年12月7日に伏瀬先生、みっつばー先生をゲストにおむかえしたサイン会を開催いたします。期間中、小説『転生したらスライムだった件』23巻特装版・通常版（アニメイトセットを含む）をご予約（全額内金）いただいたお客様を対象に、応募シリアルをお渡しいたします。お申し込み期間は、2025年11月10日までとなりますので、この機会をお見逃しなく！

■書籍情報

小説『転生したらスライムだった件』23巻

発売日：2025年11月29日

価格：

特装版アニメイトセット：7,920円（税込）

※特装版：6,930円（税込）+セットアイテム：990円（税込）

通常版アニメイトセット：2,420円（税込）

※通常版：1,430円（税込）+セットアイテム：990円（税込）

特装版：6,930円（税込）

通常版：1,430円（税込）

アニメイトセット仕様：

アクリルキーホルダー付き

特装版仕様：

・描き下ろしアクリルパネル

・ポストカードセット

△小説『転生したらスライムだった件』23巻カバーイラスト△アニメイトセットアイテム：アクリルキーホルダー

△小説『転生したらスライムだった件』番外編 ～とある休暇の過ごし方～カバーイラスト

小説『転生したらスライムだった件』 番外編

～とある休暇の過ごし方～

発売日：2025年11月29日

価格：

アニメイトセット：2,750円（税込）

※小説：1,100円（税込）+セットアイテム：1,650円（税込）

通常版：1,100円（税込）



■フェア情報

『転生したらスライムだった件』原作完結記念フェア

開催期間：2025年11月27日～12月28日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、対象商品を1冊ご購入毎に「原作完結記念リバーシブルイラストカード (全5種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。また、アニメイト池袋本店、梅田、秋葉原、大阪日本橋、名古屋、福岡パルコ、札幌、仙台、町田、アニメイト通販では、通常特典の中に枚数限定で【直筆サイン入り】のレア特典がランダムで封入されます。

特典内容：原作完結記念リバーシブルイラストカード (全5種)

レア特典内容：伏瀬先生、みっつばー先生、川上泰樹先生のいずれか1名 の直筆サイン入り

対象商品：

小説『転生したらスライムだった件』1～23巻（特装版含む）

小説『転生したらスライムだった件』 番外編 ～とある休暇の過ごし方～

講談社刊行「転生したらスライムだった件」関連書籍

※レア特典をお渡しする際は、通常特典のお渡しはございません。

※一部直筆サイン入り特典で修正前のリムルイラストが使用されております。

※特典はお選びいただけません。

△特典： 原作完結記念リバーシブルイラストカード(全5種)





■アニメイト完全受注セット情報

△完全受注生産商品：ビッグアクリルスタンド使用イラスト

アニメイト完全受注セット 描き下ろしビッグアクリルスタンド

期間中、対象書籍をいずれか1冊ご購入時に「伏瀬先生＆みっつばー先生複製サイン入り描き下ろしビッグアクリルスタンド」をお申込みいただけます。さらに、お申込みいただいたお客様の中から抽選を行い、当選者の方に【伏瀬先生＆みっつばー先生直筆サイン入り】の《ビッグアクリルスタンド》をお渡しいたします。

受注期間：2025年11月27日～12月28日

ムービック通販申込期間：2025年11月27日～2026年1月9日

価格：7,700円（税込）（＋対象商品代）

対象書籍：

小説『転生したらスライムだった件』23巻 特装版・通常版（アニメイトセット含む）

※落選された場合は、通常の《ビッグアクリルスタンド》をお渡しいたします。

※直筆サイン入りの《ビッグアクリルスタンド》は、発売日以降のお渡しとなる場合がございます。その際は、事前に当選者にご連絡いたします。





■サイン会情報

「転生したらスライムだった件」原作完結記念サイン会

開催日時：2025年12月7日

開催場所：animate hall WHITE(アニメイト池袋本店 南館9F)

イベント内容：サイン会

応募方法：

下記対象商品のいずれか１点を、全国アニメイトにて、ご予約（全額内金）いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。

※内金は現金のみの受付となります。その他の決済方法、アニメイトポイントはご利用できません。

イベント応募対象商品：

小説『転生したらスライムだった件』23巻 特装版・通常版（アニメイトセット含む）

応募受付期間：2025年9月26日～11月10日

当選通知：2025年11月下旬頃予定

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)伏瀬 (C)みっつばー (C)マイクロマガジン社

■関連URL

『転生したらスライムだった件』原作完結記念アニメイト特設サイト(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/ten_sura/cd/3876/)

『転生したらスライムだった件』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4872)

「転生したらスライムだった件」ポータルサイト(https://www.ten-sura.com/)

■『転生したらスライムだった件』とは

小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始された異世界ファンタジー作品。通り魔に刺されて死んだサラリーマンが、異世界でスライムとして転生し、仲間を増やしながら大冒険を繰り広げる物語。コミカライズやアニメ化など様々なメディアミックスが展開されており、関連書籍を含めたシリーズ累計発行部数は全世界で5,600万部を突破している大人気シリーズです。