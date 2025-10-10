【楽天イーグルス】「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」楽天イーグルスジュニア選抜選手決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025(※)」に出場する楽天イーグルスジュニアの登録メンバー16名を選出したことをお知らせいたします。

※「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は、「NPB12球団ジュニアトーナメント」から大会名が変更されました

＜「楽天イーグルスジュニア」2025選出選手＞（※）は楽天イーグルスアカデミー ベースボールスクール所属選手＜「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」 概要＞

一般社団法人日本野球機構（NPB）とプロ野球12球団が連携し、「子供たちが"プロ野球への夢"という目標をより身近に持てるように」という考えのもとに企画され、今年で21回目の開催となります。参加チームは各球団のOB選手が監督に就任し、各地域の小学5・6年生で編成。日本一を目指し、大人顔負けの熱い戦いを繰り広げます。

なお今大会は、昨年第20回記念大会にて招待チームとして参加した、ファーム・リーグ参加球団および日本独立リーグ野球機構各ジュニアチームを正式な出場チームとし、NPB12球団各ジュニアチームを含めた計16チームで開催されます。

＜楽天イーグルスジュニア 詳細＞

通称「楽天ジュニア」は、各選考会から選出された16名が、技術はもちろん、野球に取り組む姿勢・元気・礼儀・チームワークなど、私生活も含め東北の少年野球選手たちの目標となりうる存在を目指しています。

各チームで培った力を本大会までの合宿で更に強化し、東北の子供たちの連帯感・団結力・あきらめない気持ちなど、東北野球の強さを全国の皆さまにお伝えします。

■「楽天イーグルスジュニア」2025チームスタッフ

代表：大廣 翔治（元・楽天イーグルス内野手／現・楽天イーグルス球団職員）

監督：寺岡 寛治（元・楽天イーグルス投手／現・楽天イーグルスアカデミーコーチ）

コーチ：岩崎 達郎（元・楽天イーグルス内野手／現・楽天イーグルスアカデミーコーチ）

コーチ：古川 翔輝(現・楽天イーグルスアカデミーコーチ）

■今後のスケジュール

10/4(土)、5(日) 第1回強化合宿

10/11(土)～13(月・祝)第2回強化合宿

10/18(土)、19(日) 第3回強化合宿

10/25(土)、26(日) 第4回強化合宿

11/1(土)～3(月・祝) 第5回強化合宿

11/8(土)、9(日) 第6回強化合宿

11/15(土)、16(日) 第7回強化合宿

11/22(土)～24(月・休)第8回強化合宿

11/29(土)、30(日) 第9回強化合宿

12/6(土)、7(日) 第10回強化合宿

12/13(土)、14(日) 第11回強化合宿

12/20(土)、21(日) 第12回強化合宿

12/25(木) 移動

12/26(金) 大会1日目予選リーグ（横浜スタジアム、神宮球場）

12/27(土) 大会2日目予選リーグ（横浜スタジアム、神宮球場）

12/28(日) 大会3日目決勝トーナメント(神宮球場）

12/29(月) 大会4日目決勝トーナメント(神宮球場）

※強化合宿は仙台市内で行います

※スケジュール・会場は変更の場合があります

■楽天イーグルスジュニア 過去戦績（優勝：2回、準優勝：2回、3位：6回）

2005 3位／2006 優勝／2007 3位／2008 予選敗退／2009 予選敗退／2010 3位／2011 予選敗退／

2012 予選敗退／2013 予選敗退／2014 3位／2015 3位／2016 予選敗退2017 予選敗退／

2018 優勝／2019 準優勝／2020 予選敗退／2021 準優勝／2022 3位／2023 予選敗退／

2024 予選敗退

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500925054.html

■「楽天イーグルスジュニア」に関するお問い合わせ先

株式会社楽天野球団 スクール部 スクールグループ 大廣 翔冶

TEL：050-5865-6134

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または、「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします