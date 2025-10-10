「街をつくる教習所」掛川自動車学校が、2026年春シーズン（1～3月）の合宿免許の申し込みを開始！限定ノベルティや、掛川で利用できる特別な特典も

株式会社掛川自動車学校

公式サイトのバナー

「街をつくる教習所」掛川自動車学校（所在地：静岡県掛川市、代表取締役社長：高部隼一）は、2026年春シーズン（2026年1～3月入校分）の合宿免許プランの申し込みを公式サイト上にて開始します。（公式サイト：https://kakeji.com/jidousya/course/camp/）





春休み期間に合わせて全国から参加可能な合宿プランをご用意し、学生や新社会人の皆さまの、新生活に向けた免許取得をサポートします。公式サイトから申し込まれた方には、限定申込特典として、掛川で人気の公式マスコット「かけまる」のぬいぐるみキーホルダーをもれなくプレゼントします。

掛川自動車学校は、ビジョンである街づくりに取り組みながらも、教習所利用者への利便性向上を実現するとともに、地域資源を活かした付加価値の高い合宿環境を提供してまいります。



【2026年春休み限定プラン 直接申込特典（普通車限定、2025年12月5日申込分迄）】

１.地元飲食店「炭焼きレストランさわやか」商品券（2,000円分）

２.掛川自動車学校オリジナルキャラクター「かけまる」ぬいぐるみキーホルダー

３.提携フィットネスクラブ「K-FIT」特別価格優待



●掛川自動車学校の合宿免許が選ばれる理由

1.アクセスの良さ

・東京から新幹線で１時間45分

・名古屋から新幹線で約１時間

・大阪から新幹線で約２時間

・JR掛川駅から車で約10分（送迎あり）

2.便利な周辺環境

げんこつハンバーグの炭焼きレストランさわやか、コンビニ、MEGAドン・キホーテ、スターバックスコーヒー、銀行（ATM）などが徒歩圏内

3.多彩な宿泊プラン

・学校敷地内に2つの宿泊施設を完備

・女性専用フロアはオートロック付きで安心

・提携ビジネスホテルも選択可能

4.静岡県下最大級の指導員数

最短日数で免許取得が可能

合宿免許の宿泊施設は、約2週間の生活を送る大切な場所。掛川自動車学校では、ただ免許を取るだけでなく、皆様の快適で楽しい合宿生活を提供することで、今後も地域に根ざした多様なサービスを提供し、地域社会の発展に寄与することを目指してまいります。

掛川自動車学校ロビーバジェットイン掛川（ホテルプラン）

ホテルの一室K-GRANDEの一室

●掛川自動車学校公式マスコット「かけまる」

公式マスコット「かけまる」

掛川市民を中心に、公募によって名前が決定した「かけまる」は、今後掛川自動車学校の広報活動やイベントで積極的に活躍しています。また、掛川市や地域の活動にも協力し、地域社会の安全運転啓発や交流を深めるマスコットとして活動してまいります。

皆様の温かい応援を賜りながら、「かけまる」とともに掛川自動車学校はこれからも安全運転教育に努めてまいります。

≪株式会社掛川自動車学校について≫

株式会社掛川自動車学校は、静岡県掛川市に本社を置く静岡県公安委員会指定自動車教習所の掛川自動車学校を運営する企業です。普通自動車免許をはじめ、二輪車免許や大型自動車免許など、さまざまな種類の運転免許を取得するための教習を行っています。

【会社概要】

社名：株式会社掛川自動車学校

本社所在地：静岡県掛川市大池655

設立：1963年

WEBサイト：https://kakeji.com/jidousya/