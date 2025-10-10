10/17(金)無料オンラインセミナー　『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』

株式会社ピアラ

　当社はTikTok for Businessと共催で、2025年10月17日(金)に新規ユーザーの獲得にご興味のある経営者・役員・役職者・マーケティングご担当者を対象とした無料オンラインセミナーを開催いたします。





■セミナー概要

　『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』あなたの失敗は過去の常識。計測精度を高めるCAPI、ショッピングキャンペーンなど最新機能をフル活用して「負けない戦い方」を伝授します。


■こんな方にオススメ

- 過去にTikTok広告を実施したが、CPAが見合わず停止してしまった方


- 効果測定が不正確で改善の打ち手が見つからなかった方


- 再生されても全くコンバージョンに繋がらなかった方


- 「やはり自社にはTikTokは合わない」と諦めているマーケティング担当者


■タイムスケジュール　

15：00~　ご挨拶


15：05~　第一部：計測精度の革命「コンバージョンAPI」


15：15~　第二部：待ちから攻めへ「Smart+キャンペーン」


15：30~　第三部：作りっぱなしからの脱却「動画量産」×「高速PDCA」


■開催概要　　　

タイトル　: 『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する
　　　　　　「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』


開催日　　: 2025年10月17日(金)


時間　　　: 15:00~16:00


会場　　　: オンライン


定員　　　: 300名


参加費　　: 無料



■お申込み方法

　セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。


　https://form.piala.co.jp/seminar_2510/



<備考>


・定員300名様（お申し込み多数の場合は抽選）となります。


・対象は、新規ユーザーの獲得にご興味のある経営者・役員・役職者・マーケティングご担当者となり


　ます。


　ご応募後に弊社基準の審査がございます。審査次第でご参加いただけない場合がございますのでご了


　承ください。また、競合会社様は参加をお断りさせていただいております。


・内容は一部変更になる可能性がございます。ご了承ください。



※セミナー後のアンケートにご回答のうえ、弊社サービスをご発注いただいた方に縦型動画3本を進


　呈いたします。



【株式会社ピアラ　会社概要】
商号　　 　： 株式会社ピアラ
代表者　　 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄
所在地　　 ： 〒150-6013　東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階
設立 　　　： 2004年3月
事業内容 　： １.ECマーケティングテック事業　２.広告マーケティング事業
資本金　　 ： 50百万円（2025年6月末）
証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)
関連会社　 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、
　　　　　　 CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、
　　　　　　 株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、
　　　　　　 株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター
URL 　　　： https://www.piala.co.jp/