10/17(金)無料オンラインセミナー　『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』

株式会社ピアラ

当社はTikTok for Businessと共催で、2025年10月17日(金)に新規ユーザーの獲得にご興味のある経営者・役員・役職者・マーケティングご担当者を対象とした無料オンラインセミナーを開催いたします。

■セミナー概要

『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』あなたの失敗は過去の常識。計測精度を高めるCAPI、ショッピングキャンペーンなど最新機能をフル活用して「負けない戦い方」を伝授します。

■こんな方にオススメ

- 過去にTikTok広告を実施したが、CPAが見合わず停止してしまった方

- 効果測定が不正確で改善の打ち手が見つからなかった方

- 再生されても全くコンバージョンに繋がらなかった方

- 「やはり自社にはTikTokは合わない」と諦めているマーケティング担当者

■タイムスケジュール

15：00~ ご挨拶

15：05~ 第一部：計測精度の革命「コンバージョンAPI」

15：15~ 第二部：待ちから攻めへ「Smart+キャンペーン」

15：30~ 第三部：作りっぱなしからの脱却「動画量産」×「高速PDCA」

■開催概要

タイトル : 『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する

「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』

開催日 : 2025年10月17日(金)

時間 : 15:00~16:00

会場 : オンライン

定員 : 300名

参加費 : 無料

■お申込み方法

セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

https://form.piala.co.jp/seminar_2510/

<備考>

・定員300名様（お申し込み多数の場合は抽選）となります。

・対象は、新規ユーザーの獲得にご興味のある経営者・役員・役職者・マーケティングご担当者となり

ます。

ご応募後に弊社基準の審査がございます。審査次第でご参加いただけない場合がございますのでご了

承ください。また、競合会社様は参加をお断りさせていただいております。

・内容は一部変更になる可能性がございます。ご了承ください。

※セミナー後のアンケートにご回答のうえ、弊社サービスをご発注いただいた方に縦型動画3本を進

呈いたします。

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ： 50百万円（2025年6月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター

URL ： https://www.piala.co.jp/