10/17(金)無料オンラインセミナー 『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』
当社はTikTok for Businessと共催で、2025年10月17日(金)に新規ユーザーの獲得にご興味のある経営者・役員・役職者・マーケティングご担当者を対象とした無料オンラインセミナーを開催いたします。
■セミナー概要
『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』あなたの失敗は過去の常識。計測精度を高めるCAPI、ショッピングキャンペーンなど最新機能をフル活用して「負けない戦い方」を伝授します。
■こんな方にオススメ
- 過去にTikTok広告を実施したが、CPAが見合わず停止してしまった方
- 効果測定が不正確で改善の打ち手が見つからなかった方
- 再生されても全くコンバージョンに繋がらなかった方
- 「やはり自社にはTikTokは合わない」と諦めているマーケティング担当者
■タイムスケジュール
15：00~ ご挨拶
15：05~ 第一部：計測精度の革命「コンバージョンAPI」
15：15~ 第二部：待ちから攻めへ「Smart+キャンペーン」
15：30~ 第三部：作りっぱなしからの脱却「動画量産」×「高速PDCA」
■開催概要
タイトル : 『なぜ、あなたのTikTok広告は失敗したのか？”CPA高騰”から脱却する
「動画量産」×「最新アルゴリズム活用」リベンジ戦略』
開催日 : 2025年10月17日(金)
時間 : 15:00~16:00
会場 : オンライン
定員 : 300名
参加費 : 無料
■お申込み方法
セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。
https://form.piala.co.jp/seminar_2510/
<備考>
・定員300名様（お申し込み多数の場合は抽選）となります。
・対象は、新規ユーザーの獲得にご興味のある経営者・役員・役職者・マーケティングご担当者となり
ます。
ご応募後に弊社基準の審査がございます。審査次第でご参加いただけない場合がございますのでご了
承ください。また、競合会社様は参加をお断りさせていただいております。
・内容は一部変更になる可能性がございます。ご了承ください。
※セミナー後のアンケートにご回答のうえ、弊社サービスをご発注いただいた方に縦型動画3本を進
呈いたします。
