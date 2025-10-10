【入場無料のハロウィンフェス】“映える”ゴーストドリンクや秋のクラフトビール、シーシャも楽しめるフェスを10月に開催

株式会社IBJ

株式会社IBJ（東証プライム：6071）が運営する「IBJ Matching」は、2025年10月25日（土）・26日（日）の2日間限定で 『ハロウィンフェス』 を新宿・東急歌舞伎町タワー5階プールサイドテラスにて開催します。本フェスは“映える”をテーマに、ゴーストをイメージしたドリンクや、秋にぴったりのクラフトビール、ここでしか味わえない限定シーシャも登場します。さらに、ドリンク注文で挑戦できる「お菓子すくい」や、仮装で来場された方限定の【ドリンク半額キャンペーン】など、遊び心あふれるコンテンツを多数ご用意。また会場内では、独身者向けマッチングイベントも同時開催され、出会いのチャンスも広がります。友人同士でもカップルでも、一人でも楽しめる“ハロウィンフェス”をぜひお楽しみください。

■ハロウィン限定ドリンク飲み放題＆クラフトビールが勢ぞろい！

キラキラドリンクやゴーストをイメージしたSNS映えドリンクを飲み放題で提供します。また、秋にぴったりのクラフトビールも豊富にご用意。仮装で来場された方限定で【ドリンク半額キャンペーン】も実施します。

※クラフトビールは飲み放題対象外

■「お菓子すくい」チャレンジの“あそび場エリア”が登場！

ドリンクを1杯ご注文ごとに1回チャレンジできる「お菓子すくい」を開催。カードを引いて“すくうアイテム”を決め、スコップやおたまなどユニークなツールで挑戦することができます。子どもから大人まで楽しめる、遊び心あふれるハロウィン限定企画です。

■ハロウィンメニューとクラフトビールに相性抜群のグルメも充実

イベント限定のグルメメニューも充実。パイ生地パンプキンムース、ローストビーフカルパッチョのほか、スパイシーポテト、唐揚げ、鉄板餃子、ゴーゴーカレーなど屋台グルメも勢ぞろい。ドリンクとの相性抜群のメニューをお楽しみください。

■“映える”プールサイド空間でシーシャが楽しめる

今回は「ハロウィンフェス」として、会場全体をハロウィン仕様にアレンジ。昼と夜で異なる雰囲気を楽しめます。屋内型テラスのため天候に左右されず快適に過ごせるのも魅力。さらに、フェス限定のシーシャブースも登場し、香り高いフレーバーとともにリラックスした時間をお楽しみいただけます。

■過去開催の様子

本イベントは2025年4月にスタートし、今回で第7回目を迎えます。これまでの開催では、仲間と乾杯を楽しんだり、プールサイドで映えるドリンクを撮影したりと、熱気あふれる雰囲気に包まれました。

毎回テーマを変えており、「クラフトビールフェス」「果実フェス」「大人のかき氷フェス」「かき氷＆肉祭り」などを実施。テーマに合わせてメニューや会場演出を刷新し、ご来場の皆さまに“新しい体験”をお届けしています。「何度来ても飽きない」「次のテーマが楽しみ」といった声が寄せられ、リピーターも増加。シリーズを重ねるごとに動員数も伸びており、いまや“食・ドリンク・出会いを楽しめる都市型フェス”として定着しつつあります。

■お得なドリンクチケット販売開始

※会場内の各ブースにてチケット画面を提示し、お好きなドリンクと交換していただけます。

※フードは当日購入可（前売りチケット販売はなし）

対応決済：クレジットカード（Visa / MasterCard / AMEX / Diners / DISCOVER）

「選べる3種類の形式」のマッチングイベントを開催！

■大人数ハロウィン企画

最大3時間飲み放題付きでボードゲームを楽しむことができ、初対面でも自然と距離が縮まりやすいのが特徴。秘密の合言葉をスタッフに伝えるとプレゼントも。

■3on3のグループトーク

最大30名！一度に多くの方と出会いたい方におすすめ。スタッフサポート付きで初参加の方も安心。友人同士も一緒のグループで参加可能なのでカジュアルに参加できます。

■入退場自由！カラーバンド企画

自分の気持ちにあったカラーバンドを着用して、フィーリングの合う相手と出会える体験を提供します。

申込みはこちら :https://www.partyparty.jp/party_hope_search/beer_party/search

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数