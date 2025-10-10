採用競争が激化する2025年。面接官の役割を再定義！「2025年版 優秀人材を採用できる 面接官の心得ガイド」を公開～採用市場の最新動向を反映し、優秀な人材に「選ばれる」ための戦略と実践法を解説～

LUF株式会社ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/contents/wp-48

■本資料アップデートの背景

採用市場は年々激化しており、特にIT人材の獲得においては、常に人手不足の状況が続いています。

このような環境下で、企業がいかに優秀な人材に「選ばれ」、採用競争に勝ち残るかが重要な要素となっています。

面接は、候補者を「見極め」る場であると同時に、企業が自社の魅力を伝え、候補者の志望度を「魅了」し、さらに自社の「代表」として振る舞う、重要な要素を担っています。

今回の2025年版では、最新の採用市場の動向を反映するとともに、面接官が果たすべき「選考過程での4つの役割」（フォロワー、モチベーター、インパクター、クローザー）を戦略的に実践し、優秀人材の採用を成功させるための心構えと具体的な手法を、より深く解説しています。

■「2025年版 面接官の心得ガイド」の主な内容

本ガイドでは、激しい採用市場で勝ち抜くために、面接官が身につけるべき戦略的な視点と実践的なノウハウを提供しています。具体的な内容は以下の通りです。

1. 変わりゆく採用市場と、面接官の役割

◦ 2025年においても競争が激化し、IT人材が不足している現状を踏まえ、企業が自ら動き、候補者が企業を選ぶ時代の面接のあり方を解説。

2. 絶対抑えるべき、面接官としての4つの役割

◦ 戦略的に優秀人材を獲得するために不可欠な「寄り添いのフォロワー」「動機づけのモチベーター」「気づきを与えるインパクター」「意思決定に導くクローザー」という4つの役割について解説。

3. 基本の流れと、選ばれる面接官/イマイチな面接官の違い

◦ 優秀人材に選ばれる面接官が実践する「採用後の働くイメージを鮮明に描く」「深掘り上手」「自身の役割の把握」の3つのポイントを紹介。

4. 戦略的な面接は事前準備で決まる

◦ 面接直前に職務経歴書を確認するだけでなく、「求める人物像」「面接全体における自身の役割」「質問内容の優先順位」を事前に把握し、戦略的に面接に臨むための準備ポイントを解説。

5. 採用後に活かせる効果的なフィードバック

◦ 優秀人材は常に競合他社からのオファーを持っているため、即時回答による採用確度アップの重要性や、得た情報のチーム内共有の必要性を解説。

■人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」について

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

LUF株式会社およびCANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援する情報発信やイベント開催を続けてまいります。

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！



■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円



