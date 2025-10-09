Mastercard¡¢¥é¥ó¥Êー¤Î¾ðÇ®¤ò±þ±ç¡ª¡ÖMastercard Friday Night Run¡×¤ò10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ
2025Âç²ñ¤è¤êÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ëMastercard¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¾ðÇ®¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
100¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢100ÄÌ¤ê¤Î"Áö¤ëÍýÍ³"¤¬¤¢¤ë¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥ó¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥é¥ó¥Êー¤äÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥ó¸å¤Î¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMastercard Friday Night Run¡×¤ò10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç42.195km¤òÁö¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë²è¡ÖMastercard Virtual Run Event¡×¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤ËÄ©¤ó¤À¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤â½ç¼¡È¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMastercard Friday Night Run¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥µー¤Î»ÖÂ¼Èþ´õ¤µ¤ó¤ò¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÆâ¤òÌó7kmÁö¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¸å¤Ë¤Ï´¥ÇÕ¥»¥ì¥â¥Ëー¤ä¥Èー¥¯¥·¥çー¤â¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢¡Ê¢¨£±¡Ë¤ò10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～21:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 18:30～¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë 23:59¤Þ¤Ç
¢¨ÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤Î¤ß¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËMastercard Japan¤ÎDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÍÑ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥àµÆþ´ü´Ö¡§10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎµºÜ¤¬Ìµ¤¤Êý¤Ï¼º¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤òÂ¾±þÊç¼ÔÍÍ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×¥é¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÌó7km¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー
¢£½¸¹ç¾ì½ê¡§Spot. Yoyogi Park ¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-1-1 Âå¡¹ÌÚ¸ø±à(¿ÀÆî°ìÃúÌÜÃÏ¶è)Æâ¡ÖBE STAGE¡×£²F 2-B
¢£Äê°÷¡§30Ì¾
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£»²²Ã¾ò·ï
- ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
- Í¸ú´ü¸ÂÆâ¤ÎMastercard¥«ー¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈÄó¼¨²Ä¡Ë
- 2025Ç¯9·î1Æü°Ê¹ß～¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Mastercard¤Ç2,000±ß°Ê¾åÍøÍÑ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÌÀºÙ¤òÅöÆüÄó¼¨¤Ç¤¤ëÊý¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÄó¼¨²Ä¡Ë
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¦Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¡Ê¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¿WEB¡¦SNS¤Ç¤Î»ÈÍÑ¡Ë¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
- X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È
»ÖÂ¼Èþ´õ¤µ¤ó
Î¦¾å¶¥µ»800m¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤äÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÆþ¾Þ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢ 2024Ç¯½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢2:47¡Æ45(pace3¡Ç58/km) ¤òÃ£À®¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥²¥¹¥È¡¦¹¹ð¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÅù¥Þ¥ë¥Á¤Ç³èÌöÃæ¡£
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
Mastercard Japan¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@MastercardJP¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö#Mastercard¤ÇÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤ä»×¤¤¡×¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢30Ì¾ÍÍ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢¤ò10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://mastercard-event.runtrip.jp/20251024
Mastercard Virtual Run Event³µÍ×
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÈSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëFriday Night Run¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´°Áö¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é5Ì¾ÍÍ¤ËÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢¡Ê¢¨£±¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë
Áª¹Í´ü´Ö¡§11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～7Æü¡Ê¶â¡Ë Áª¹Í
ÅöÁª¼ÔÈ¯É½¡§11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥¨¥ó¥È¥êー¤«¤éÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢¤Î³ÍÆÀ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
1¡¥ÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー
´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö42.195km¡×¤òÁö¹Ô¤·Runtrip¥¢¥×¥ê¤ÇµÏ¿¡£1Æü¤Ë¿ô¥¥í¤º¤ÄÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2¡¥´°Áö¾Ú¤ò¼èÆÀ
´°Áö¸å¤Ï¡¢Runtrip¥¢¥×¥ê¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´°Áö¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¡£
£³¡¥Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢±þÊç
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´°Áö¾Ú¡×¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢±þÊç¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤äÁÛ¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Èー¥êー¡×¤òX¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Mastercard¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤È¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö #Mastercard¤ÇÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026 ¡×¤ÎÉÕÍ¿¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
£´¡¥ÅöÁª¼ÔÄÌÃÎ
ÅöÁª¼Ô5Ì¾ÍÍ¤ØMastercard¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ÎDM¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¡£¤½¤Î£Ä£Í¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁö¹Ô¾Ú¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î½ÐÁö¸¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÌÃÎÊýË¡¡§ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤ÏMastercard¸ø¼°X¤è¤êDM¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâÍ½Äê
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£Êç½¸Í×¹à¡§
- ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤ÎÊý
- X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸ø³«ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
- Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¡Ê¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¿WEB¡¦SNS¤Ç¤Î»ÈÍÑ¡Ë¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
¾ÜºÙ¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://mastercard-online.runtrip.jp/
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§Runtrip
¢¨£±¡¥
- Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î»²²ÃÈñ¤Ï¡¢Mastercard¥«ー¥É¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
- ½ÐÁö¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤Ê¤ª¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤ÏÂç²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.marathon.tokyo/) ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖPriceless Surprise¡×5¿Í¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¹ï¤ó¤À¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÁö¤ëÍýÍ³¡É
2025Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖPriceless Surprise¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î½ÐÁö¸¢¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿5Ì¾¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ØÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤¬ËÂ¤¤¤À¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Èpriceless¡É ― ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î´¶Æ°¤Îµ°À×¤ò¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mcjp.org/tmstory
###
Mastercard(https://www.mastercard.co.jp/ja-jp.html)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mastercard¤Ï¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÈË±É¤Ç¤¤ë²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ë·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¡¢¥¹¥Þー¥È¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¡¢´ë¶È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬ºÇÂç¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£