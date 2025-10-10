2025年10月23日(木) GRAND OPEN！香川・高松にベーカリーカフェ「CROCCA BAKERY」が誕生。

高陽建設株式会社

高陽建設株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役：西尾直樹）は、2025年10月23日、ベーカリーカフェ「CROCCA BAKERY」を香川県高松市林町(商業施設sizucu内）にオープンいたします。

■CROCCA BAKERYとは

CROCCA BAKERYのCROCCA（クロッカ）はCROISSANT（クロワッサン） ＋ KAJITSU（果実）＋ sizucu（しずく）を掛け合わせた造語です。子供から大人まで気軽に楽しむことができる焼きたてミニクロワッサンをシグネチャーに季節の果実を添えたアシェットデセールスタイルのクレープやバスクチーズケーキをお楽しみいただけます。季節ごとに変わるメニューと香り豊かなドリンクは、訪れる人々の心にやさしく広がっていきます。CROCCA BAKERY は、お店の位置する施設、「sizucu 」の景色と時間に溶け込み、地元の方々と訪れる人の “第三の場所” となることを目指します。

■東京 白金の老舗ベーカリー「ラトリエコッコ」の高田とコーヒーロースター「HAGAN ORGANIC COFFEE」の芳賀が手がける新業態として香川に上陸。

東京、福岡を中心に多方面でカフェのプロジェクトを手掛け、自ら運営する株式会社ブリーズオブエイチがトータルプロデュース。シグネチャーのミニクロワッサンは「ラトリエコッコ」の確かな歴史と味作りを踏襲。コーヒーはオリジナルで焙煎しブレンドしたCROCCA BLENDブレンドを中心にシーンによってチョイスできるラインナップを揃えています。

オフシャルサイト：https://breezeofh.com/. （株式会社ブリーズオブエイチ）HAGAN ORGANIC COFFEE

「HAGAN ORGANIC COFFEE」は、 “コーヒーで有機的な繋がりを” をコンセプトとするコーヒーブランド。代表がコーヒー豆の産地に訪問し、生産者との密なコミュニケーションのもと選定した上質なオーガニックコーヒーを提供しております。人気レストランやカフェなどへの卸売も多数。有機栽培された生豆を丁寧に焙煎・管理することによってうまれるクリーンですっきりとした味わいが多くの皆様の好評を得ております。また、コーヒーに合うスイーツの開発にも注力。コーヒーを軸に様々なブランドを展開しています。

ラトリエコッコ

「ラトリエコッコ」は”今日の食事が、10年後の私をつくる”をコンセプトにひとつひとつ丁寧に、すべて手作りで愛情を込めてパンを作るベーカリーです。

「本物の素材」で明日をつくるお手伝いをし、

小さな赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、多くのお客様に「美味しいの笑顔」を

広げています。

オフシャルサイト：https://cocco2011.com/ （株式会社anneau.c）

■たくさんの方に食べてもらいたいミニクロワッサンを軸に、心地よい場所をつくること。

1個から購入できるリーズナブルなミニクロワッサンは老若男女楽しんでいただけて、一方でコーヒーだけでもゆっくりと楽しんでいただける店内は、目的地となる魅力的なスイーツやクレープで訪れた方々が、心満たされる豊かな毎日を過ごしていただける場所を創ります。

ミニクロワッサンは1つから注文可能 ミニクロワッサンプレーン \88～

【価格の目安】

・ミニクロワッサン1個\88～

・和三盆チーズケーキ \780～

・和三盆チーズケーキホール \2980～

・クレープ各種 \780～

※和三盆チーズケーキのホールは当日分に限りがあるため、ご予約頂ければ確実にご用意可能です。

バースデー用にトッパーやキャンドルをオプションでおつけすることができます（有料）。

・ドリップコーヒー\600～

・フレーバーティー\600～

・クロッカラテ \760(ミニクロワッサンを添えて）

■BRAND INFORMATION

CROCCA△BAKERY

（和文表記：クロッカ△ベーカリー）

※△は半角空き

Instagram URL：

https://www.instagram.com/crocca_bakery/(https://www.instagram.com/crocca_bakery/)

■ STORE INFORMATION

〒761-0301

香川県高松市林町6-25 sizucu D棟

10:00～18:00 (店内利用18:30迄）

Tel. 087-881-8581

定休日：不定休

イートイン全34席(うちテラス6席)

sizucu内手前左手が店舗になります。

■オフィシャル素材ダウンロードリンク

https://drive.google.com/drive/folders/1Kcb0mMrnPa87EdkCzYqPF2nEKIvJIOMt?usp=sharing(https://drive.google.com/drive/folders/1Kcb0mMrnPa87EdkCzYqPF2nEKIvJIOMt?usp=sharing)

※オフィシャル素材を使用して「CROCCA BAKERY」に関する記事をご作成いただく際は

必ず下記の広報担当者まで事前にご連絡をいただけますようお願いいたします。

■取材や本リリースに関するお問い合わせ先

高陽建設株式会社

PR担当／西尾佳也

mail：info@crocca.co

Tel. 080-7711-0907

