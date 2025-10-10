スキマバイトアプリ『シェアフル』、「選ばれる職場アワード」を開催「株式会社ダイヤモンドダイニング わらやき屋 品川」が受賞

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、第七回となる「選ばれる職場アワード」を開催し、今回のアワードは株式会社 ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村厚久）の「わらやき屋 品川」が受賞しました。このたび、同店舗への受賞インタビューを公開しました。

◼︎「選ばれる職場アワード」とは

スキマ時間を活用できるスキマバイトサービスとして始まった『シェアフル』は、今や短期的な人材不足を解消するだけでなく、スキマバイトから長期雇用にもつながる、企業と個人の新しい出会いの場となっています。

そこで、『シェアフル』を新たな採用手法として活用し、長期雇用への転換に成功した企業を表彰しています。選ばれる職場づくりや、スキマバイトの効果的な活用法を、インタビュー形式でご紹介いたします。

わらやき屋 品川では、従来の一括求人では人が集まりにくかった品川エリアにおいて、シェアフルの1DAY体験バイトを活用することで、神奈川・川崎といった近隣からの応募を増加させ、結果的に人材の定着率を高めることに成功しました。さらに、スキマバイトを入り口とし、その後の面談を経て長期採用へとつなげる三段階の導線を設計することで、採用後の早期離職やミスマッチを大幅に削減している点が高く評価されました。

◼︎受賞ポイント

1DAY体験バイトで長期雇用を促進！個人に寄り添った最適配置で、長期のはたらきやすさを実現！

株式会社ダイヤモンドダイニング わらやき屋 品川 受賞インタビュー記事はこちら：

sharefull.com/content/press/22716/(https://sharefull.com/content/?p=22716)

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,100万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2025年10月時点）

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/(https://s.sharefull.com/agent/) ＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。