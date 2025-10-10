直営オンラインショップに予約受注殺到 ― Wi-Fi(R)接続で正確な時刻同期を実現する『MAG無線LAN時計』、10モデルを10月10日(金)より順次発売

ノア精密株式会社

ノア精密株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：本間久義）は、Wi-Fi(R)環境で正確な時刻同期を実現する『MAG無線LAN時計（MAG smartシリーズ）』の新商品10モデルを、2025年10月10日（金）より順次発売を開始いたします。

今回の新ラインナップは、医療機関・食品工場・研究施設など法人顧客から寄せられた「異物混入対策」「大型モデル」「インテリア性」などの要望に応える形で開発されました。

■ 開発背景

MAG無線LAN時計 製品ラインナップ :https://www.mag-clock.co.jp/MAG_smart/

従来の電波時計は「電波が届かない場所」や「大型施設」での利用に課題があり、特に法人現場では以下のような問題が顕在化しておりました。

- 会議や業務開始時刻のズレによる時間ロス- 医療や製薬分野における、記録の正確性欠如- 工場における、異物混入リスクを回避できる素材やデザインへのニーズ

2024年秋の前モデル発売後、企業法人様から「より大きな文字盤が欲しい」「ガラス以外の素材を希望」「デザイン性を高めて欲しい」といった声が寄せられました。これを受け、ノア精密は新たに10モデルをラインナップし、「時刻の正確性」と「現場ニーズの多様化」双方を満たす「無線LAN時計」を提供いたします。

■ 製品特徴

■ 導入事例

医療機関様

高額なNTPクロックの導入が難しかった病院で採用。Wi-Fi(R)環境を活用することで、投薬・手術記録の正確性を確保し、院内業務の効率化を実現できました。

食品工場様

電波が届かず手動調整が必要だった工場に導入。毎日の時刻合わせ作業が不要となり、衛生面でもガラス製から樹脂製への切替要望を反映。異物混入リスク低減にも貢献しています。

製薬会社様

GMP基準に準拠するため、正確なデータタイムスタンプが必要な製造エリアで採用。自社NTPサーバー指定機能により、セキュリティを担保しつつ時刻同期を確実に実施できました。

直営EC「NOASHOP」人気予約商品ベスト３紹介

■ 商品別予約状況★1位【11月13日(木)発売】手に届きやすい価格販売を実現しました。無線LAN時計を初めて利用してみたい方にオススメです。★２位【10月10日(金)発売】木目調のインテリア性を重視したデザイン。企業法人様だけでなく、ご家庭での利用を希望される方からも好評をいただいております。★3位【10月10日(金)発売】【10月10日(金)発売】【11月13日(木)発売】

※ 価格は価格の参考例（実売想定）。電池寿命は使用環境により異なります。

その他商品情報はこちら :https://www.mag-clock.co.jp/MAG_smart/

■ 発売概要

発売日: 2025年10月10日（金）～ (＊T801、W821は11月13日発売)

販売店: 全国の家電量販店・オンラインショップ

製品紹介サイト: https://www.mag-clock.co.jp/MAG_smart/

ノア精密株式会社公式オンラインショップ「NOASHOP」：https://www.mag-clock.jp/

ノア精密株式会社は1982年の誕生から40年以上時計を中心に「ハカル」をテーマにモノ作りを続けてきた歴史を持つ、自社ブランド「MAG」をベースとした時計および計器類製品の企画製造販売を手掛けるメーカーです。

わたしたちは、「商品を通じて社会奉仕、企業を通じて生活向上」という企業理念と掲げるミッションのもと、これからも「人に寄り添い、寄り添い続けるブランド」を目指しております。

ご家庭用の時計、業務用、温度湿度計やタイマー、記念品やギフトに最適なプレゼント用の名入れ時計など様々なラインナップを揃えております。またオリジナル製品の開発ご依頼やOEM受託、記念品ノベルティのご要望など、お客様のニーズに寄り添う製品開発、ご提案に日々邁進しております。

■コーポレートサイト

https://www.mag-clock.co.jp/

■ブランドサイト [MAG]

https://www.mag-clock.co.jp/lp_mag

■公式SNS

・Instagram

https://www.instagram.com/noa.mag.clock/

・X

https://twitter.com/noa_mag_clock

・Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC7bNJjr6FdPt1rJ2UKyX4aw