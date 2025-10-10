麻布テーラーが贈る、冬の装いの頂点
メルボメンズウェアー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長:岡野真⼆）が運営するブランド「azabu tailor」は、2025年10月10日（金）より、クラシックな美意識と現代的なライフスタイルを融合させたオーダーコート「Overcoat Collection」を、全国の麻布テーラー店舗にて発売いたします。
azabu tailorは、”Cool, Cozy, Classic”をコンセプトに、日本でいち早く明快なオーダーシステムを導入したファッションテーラーのパイオニア。体はもちろん、感性にもフィットするパーソナルオーダースーツやオーダーコートを提供しています。
【コレクション概要】
本コレクションは、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンに対応する全7型のコートを展開。
今季は新たに「バルマカーンコート」が加わり、クラシックを再構築した多彩なバリエーションが揃います。
主要モデル（一例）
・ Balmacaan Coat（バルマカーンコート）＜NEW!＞
一枚袖のラグランスリーブと、裾に向かって広がる美しいAライ
ンシルエットが特徴のバルマカーンコート。
肩の丸みが柔らかさを演出し、着る人の体型を選ばず、自然なド
レープが生まれます。スーツの上から⽻織っても窮屈さを感じさ
せず、ビジネスにもカジュアルにも対応可能。今季はツィードや
カシミヤなど、素材の選択肢も豊富で、季節感と個性を両立でき
ます。
オーダー価格：\71,500～
・ Smart Trench Coat（スマートトレンチコート）
一枚袖のラグランスリーブに加え、深めに取られたインバーテッ
ドプリーツが動きやすさと立体感を生み出します。ウエストには
ベルトを配し、シルエットの調整も自在。クラシックなトレンチ
の要素を踏襲しながらも、現代的なスマートさを追求したデザイ
ンは、都会的な装いにぴったり。⾬の日も風の日も、スタイルを
崩さずに過ごせる一着です。
オーダー価格：\71,500～
・ Chesterfield Coat（チェスターフィールドコート）
19世紀英国貴族の装いにルーツを持つチェスターフィールドコ
ートは、麻布テーラーでも不動
の人気を誇るモデル。比翼仕立てのフロント、ベルベットカラー
の襟元など、細部にまでこだ
わり抜いた意匠が、フォーマルな場面での信頼感を高めます。ス
ーツとの相性は抜群で、ビジ
ネスシーンはもちろん、式典やパーティーなどの特別な場にもふ
さわしい一着です。
オーダー価格：\66,000～
その他モデル
アルスターコート、ドレスピーコート、ラグランスリーブコート、フィールドコートも展開。
素材選びからディテールの設計、仕立てに至るまで、すべてにおいて“自分らしさ”を追求できるのが麻布テーラーのオーダーコートの魅力。
ツイードやカシミヤなどの豊富な素材、7型から選べるデザインバリエーション、釦やライナーといったディテールのカスタマイズ性まで。あなたの感性に響く一着を、ぜひこの機会に。
【発売情報】
・ 発売日：2025年10月10日（金）～
・ 販売店舗：麻布テーラー全店
・ 商品名：Overcoat Collection
・ 価格帯：\66,000～（オーダー価格／税込）※型によって異なります。
・ 納期：約4週間 ※受注時期や状況によって、変動する場合がございます。