麻布テーラーが贈る、冬の装いの頂点

メルボメンズウェアー株式会社

メルボメンズウェアー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長:岡野真⼆）が運営するブランド「azabu tailor」は、2025年10月10日（金）より、クラシックな美意識と現代的なライフスタイルを融合させたオーダーコート「Overcoat Collection」を、全国の麻布テーラー店舗にて発売いたします。

azabu tailorは、”Cool, Cozy, Classic”をコンセプトに、日本でいち早く明快なオーダーシステムを導入したファッションテーラーのパイオニア。体はもちろん、感性にもフィットするパーソナルオーダースーツやオーダーコートを提供しています。

【コレクション概要】

本コレクションは、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンに対応する全7型のコートを展開。

今季は新たに「バルマカーンコート」が加わり、クラシックを再構築した多彩なバリエーションが揃います。

主要モデル（一例）

・ Balmacaan Coat（バルマカーンコート）＜NEW!＞

一枚袖のラグランスリーブと、裾に向かって広がる美しいAライ

ンシルエットが特徴のバルマカーンコート。

肩の丸みが柔らかさを演出し、着る人の体型を選ばず、自然なド

レープが生まれます。スーツの上から⽻織っても窮屈さを感じさ

せず、ビジネスにもカジュアルにも対応可能。今季はツィードや

カシミヤなど、素材の選択肢も豊富で、季節感と個性を両立でき

ます。

オーダー価格：\71,500～

・ Smart Trench Coat（スマートトレンチコート）

一枚袖のラグランスリーブに加え、深めに取られたインバーテッ

ドプリーツが動きやすさと立体感を生み出します。ウエストには

ベルトを配し、シルエットの調整も自在。クラシックなトレンチ

の要素を踏襲しながらも、現代的なスマートさを追求したデザイ

ンは、都会的な装いにぴったり。⾬の日も風の日も、スタイルを

崩さずに過ごせる一着です。

オーダー価格：\71,500～

・ Chesterfield Coat（チェスターフィールドコート）

19世紀英国貴族の装いにルーツを持つチェスターフィールドコ

ートは、麻布テーラーでも不動

の人気を誇るモデル。比翼仕立てのフロント、ベルベットカラー

の襟元など、細部にまでこだ

わり抜いた意匠が、フォーマルな場面での信頼感を高めます。ス

ーツとの相性は抜群で、ビジ

ネスシーンはもちろん、式典やパーティーなどの特別な場にもふ

さわしい一着です。

オーダー価格：\66,000～

その他モデル

アルスターコート、ドレスピーコート、ラグランスリーブコート、フィールドコートも展開。

素材選びからディテールの設計、仕立てに至るまで、すべてにおいて“自分らしさ”を追求できるのが麻布テーラーのオーダーコートの魅力。

ツイードやカシミヤなどの豊富な素材、7型から選べるデザインバリエーション、釦やライナーといったディテールのカスタマイズ性まで。あなたの感性に響く一着を、ぜひこの機会に。

【発売情報】

・ 発売日：2025年10月10日（金）～

・ 販売店舗：麻布テーラー全店

・ 商品名：Overcoat Collection

・ 価格帯：\66,000～（オーダー価格／税込）※型によって異なります。

・ 納期：約4週間 ※受注時期や状況によって、変動する場合がございます。