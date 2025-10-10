『CODE VEIN II』 ストーリートレーラー公開

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて

2026年1月29日（STEAM(R)版のみ1月30日）発売予定のドラマティック探索アクションRPG『CODE VEIN II』について新規映像であるストーリートレーラーを公開したことをお知らせいたします。

ストーリートレーラーを公開中！

視聴はこちら：https://youtu.be/Z9SaRLSibak

ストーリートレーラーでは、100年前の過去に向かう使命の途上で出会う吸血鬼たちの絆や、宿命と選択を伴うドラマをご紹介しています。一部初公開となるキャラクターボイスや椎名豪作曲の壮大な音楽にも、ぜひご注目ください。

キャラクター紹介

今作に登場する個性豊かな吸血鬼たちをご紹介させていただきます。

バディとしても活躍する彼らとともに、時を超えた壮大な物語とアクションをぜひお楽しみに！

ルゥ・マグメル【CV:石見舞菜香】

時を越える力を持つ主人公の半身

吸血鬼ハンターとしての任務中に命を落とした主人公に、自身の心臓を分け与えて蘇生させた吸血鬼の少女。

人の情念を辿り、過去へと飛ぶことができる特殊な能力を持つ。

世界を救う使命を背負い、主人公とともに過去の世界へ旅立つ。

ヴァレンティン・ヴォーダ 【CV:中村悠一】

始祖の血を引く静謐なる先導者

始祖の一族にして、吸血鬼の中でも

有数の力を持つヴォーダ家の跡取り。

術式研究所だった頃のマグメルを統括し

、古代の術式の研究を行っている。

吸血鬼と人間の争いを仲裁する法務官としての

顔も持つ。

ジョゼ・アンジュー【CV:沢城みゆき】

咎を背負いし悲劇の女王

水没都市を統治する吸血鬼。

生き延びた僅かな人々のために

シェルターを築き保護している。

かつて大規模なリンネの発生を食い止めることができずに、甚大な被害をもたらした過去を持つ。

その時の後悔を胸に常に前線に立ち、戦い続けている。

ノア・G・マグメル 【CV:津田健次郎】

友を護りし決意の戦士

100年前の過去、術式研究所であった

マグメルに所属していた元人間の吸血鬼。

出自に関係なく力を認め接してくれる友ヴァレンティンのために、自ら護衛を引き受け危険な任務にも身を投じている。

ライル・マクリーシュ 【CV:田丸篤志】

孤高を掲げた盟約の剣士

卓越した才能をもち、剣の天才と評される吸血鬼。

酸の谷の奪還を目指す「黎明の旅団」のエース。

自らが傷つくことを顧みない戦い方は味方からも恐れられ、常に単独で任務にあたっている。

ホリー・アストゥリアス 【CV:小清水亜美】

呪われし病と闘う癒しの天才

深き森の診療所にて医師を務める吸血鬼。

呪われた一族とも伝えられる「色欲の血族」の

癒しの力を用いて、

リンネの研究と変質した吸血鬼の治療に献身している。

ラヴィニア・ヴォーダ【CV:折笠愛】

救世の使命の継承者

かつて世界を崩壊から救った始祖の血を引く吸血鬼。

滅びの一途を辿る現在の世界において、

人々の救済を掲げた組織「マグメル」の長を務めている。

主人公とルゥに救世の使命を託し過去へと送り出す。

ゲーム概要『CODE VEIN II』とは

崩壊した近未来世界を舞台に、

滅びの運命に抗い生きる吸血鬼たちのドラマを描く『ドラマティック探索アクションRPG』。

【ストーリー】

「リンネ」と呼ばれる変質現象により、文明が崩壊した未来の世界。

人類は不死の存在である吸血鬼の力によって、

かろうじて滅びを免れていた。しかし突如現れた「渇望の月」の力により、吸血鬼は自我を持たないバケモノへと変貌し、世界は滅びの一途を辿っていた。主人公は吸血鬼ハンターの一人として世界の崩壊を止める使命を託され、

時間を越える力を持つ少女と共に100年前の過去に飛ぶことになる。

強敵や難所にバディと共に何度も挑み乗り越える探索アクションとプレイヤーの手で世界とキャラクターの運命を変えていく歴史改変ドラマを楽しめます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1899_1_04f806b83eac76d12356c63696d73590.jpg?v=202510101058 ]

“PlayStation”および“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※インフォメーションの情報は、10月10日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。