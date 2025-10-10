高所用解体機の世界市場2025年、グローバル市場規模（＞15-30m、＞30-50m、＞50m）・分析レポートを発表
2025年10月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高所用解体機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、高所用解体機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
本調査によると、世界の高所用解体機市場は2023年時点でXXX百万米ドルと評価され、2030年までにXXX百万米ドルへと再調整される見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と予測されています。本レポートでは、産業チェーンの発展動向、市場の現状、主要用途分野、ならびに先端技術や特許、応用事例、市場トレンドについて分析を行っています。
用途別市場動向
高所用解体機は主に建設・不動産分野およびボイラー解体分野で利用されています。建設・不動産分野では15～30メートルおよび30～50メートルのカテゴリーが中心であり、超高層ビルや都市再開発における需要が高まっています。一方、ボイラー分野では大型設備の解体に対応できる30メートル以上の機種が重視されています。
地域別市場分析
地域別の市場動向をみると、北米および欧州では政府による都市再開発支援や建築安全規制の強化を背景に、安定的な成長を示しています。特に欧州では老朽化インフラの更新需要が市場を押し上げています。
一方、アジア太平洋地域、とりわけ中国は世界市場をリードしており、旺盛な国内需要と強固な製造基盤、さらに政府の支援政策により市場拡大を続けています。日本、韓国、インドでも都市化の進展により需要は増加傾向にあります。
市場の特徴と分析視点
本レポートは高所用解体機市場を包括的に捉えるとともに、以下の観点で詳細分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション
市場全体の販売数量、売上高、シェアをタイプ別（＞15-30m、＞30-50m、＞50m）および用途別（建設・不動産、ボイラー、その他）に集計しています。
● 産業分析
政府政策や規制、技術革新、消費者ニーズといった広範な業界動向を整理し、市場の成長要因と課題を明確化しています。
● 地域分析
各地域の経済環境、インフラ開発、消費者行動を踏まえ、成長のばらつきや市場機会を提示しています。
● 将来予測
収集データに基づき、今後の需要見通しや成長率、技術進展による新たな動向を推計しています。
企業分析と競争環境
市場の主要企業として、以下のグローバルプレイヤーが取り上げられています。
● Caterpillar/Cat
● Komatsu
● Doosan
● Volvo
● Kobelco
● Hitachi
● Case Construction
● JCB
● SANY
● Liugong Machinery
● Kocurek Excavators Ltd
これら企業は、財務状況、製品ポートフォリオ、市場戦略、提携関係の観点から分析されており、競争優位性や差別化の方向性が示されています。特に中国系メーカーは低価格と供給力でシェア拡大を図る一方、欧米や日本のメーカーは高性能・高信頼性を武器に市場競争をリードしています。
