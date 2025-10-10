レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋地域太陽光発電市場は、再生可能エネルギーの急速な普及と技術革新を背景に、2033年までに34億4250万米ドル規模に急拡大すると予測されている
アジア太平洋地域太陽光発電市場は、同地域の再生可能エネルギー分野において活況を呈するセグメントとして台頭している。2024年に4億3940万米ドルと評価されたこの市場は、2025年から2033年の予測期間中に25.7%という堅調な年平均成長率（CAGR）で拡大し、2033年までに34億4250万米ドルに達すると予測されている。太陽光発電は、太陽からのエネルギーを熱エネルギーとして、あるいはソーラーパネルや透明PVガラスに組み込まれた太陽光発電（PV）技術を通じて利用する。太陽が毎日膨大なエネルギーを供給する中、この豊富な資源を適切に活用することで、地域の増大するエネルギー需要を満たす可能性があり、将来に向けた持続可能な解決策を提供する。
市場のダイナミクス
駆動要因：太陽電池パネルと機器のコストの低下
アジア太平洋地域太陽光発電市場の成長の主要なドライバーは、太陽電池パネルの価格の大幅な削減です。 2010年から2022年の間に、世界の太陽電池パネルのコストは82％減少し、主に2023年までに世界生産の70％の製造拠点としての中国の地位に支えられています。 中国の研究開発への一貫した投資は、2019年に合計14億米ドルに達し、大規模な生産能力と相まって、地域全体で価格引き下げの連鎖的な効果を可能にしました。 インドはこれらの変化に対応して、2020年にkWhあたり2.36ドル（US.0.031）という低い太陽光料金を達成し、石炭ベースの電力に代わるコスト競争力のある代 同様に、フィリピンでは、太陽光発電プロジェクトのコストが5年間で60%削減され、太陽光発電容量が年間20%も着実に増加しており、より手頃な価格の太陽光エネルギーソリューションが地域で採用されていることが強調されています。
抑制要因：グリッド統合と安定性の課題
急速な展開にもかかわらず、アジア太平洋地域太陽光発電市場門は、グリッドの統合と安定性に関する顕著な課題に直面しています。 太陽光発電の流入は、特にピーク日照期間中に、多くの場合、電圧変動や不安定性につながります。 例えば、ベトナムでは、太陽光発電容量が2018年の134MWから2021年までに17.6GW以上に急増し、グリッドが過剰電力を管理できないため、頻繁に削減されました。 太陽エネルギーの断続的な性質は、この課題をさらに複雑にし、高度なグリッド管理とエネルギー貯蔵インフラへの投資を必要とします。 これらの要因は、予測期間中の市場の成長軌道に重大な制約を残しています。
新たな機会：エネルギー貯蔵ソリューションの拡大
太陽光発電を補完するエネルギー貯蔵システムの急速な開発に大きなチャンスがあります。 太陽エネルギーの断続的な性質は有効な貯蔵が夜か曇った期間の間に連続的な電源を保障するように要求する。 2022年までに、世界のエネルギー貯蔵市場は約360億米ドルと評価され、2030年までに870億米ドルを超えると予測されています。 アジア太平洋諸国はこの成長の中心であり、中国は2022年に59.8GW以上のエネルギー貯蔵容量を設置し、前年比78％の増加を記録しています。 インドはまた、国家エネルギー貯蔵ミッションのような政策を通じてエネルギー貯蔵イニシアチブを進めており、何百万人ものエネルギーアクセスのギャップに対処しています。 エネルギー貯蔵技術の統合は、太陽の採用を大幅に強化し、地域がその太陽の可能性を完全に実現することを可能にすることが期待されています。
