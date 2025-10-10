さぁお得が満載の4日間！ 年に一度の「ウルトラセール」公式サイト限定で 2025年10月10日（金）11時スタート！
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）は、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、
BODYMAKER公式サイト限定で2025年10月10日（金）11時より10月14日（火）11時まで、
年に一度の「ウルトラセール」を開催します。
スポーツウエアやシューズ、格闘用品、アクセサリーなど、お得な価格で販売いたします。
今回の目玉セール商品は、対象スニーカー2足\3，980以上購入で、対象スニーカーが何点でも20％OFFになるクーポンを発行。このチャンスをぜひご利用ください。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、今年も楽しい企画満載のイベントをいたします。お楽しみに！ぜひ 一度ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331397&id=bodyimage1】
対象スニーカー2足以上購入で20％OFFになるクーポン▼
■BODYMAKER ウルトラセール
実施期間：2025年10月10日（金） 11時より
10月14日（火）11時まで（4日間限定）
https://www.bodymaker.jp/shop/e/esale2/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331397&id=bodyimage2】
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
