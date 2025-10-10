冷温物流ソリューションや時間厳守の医薬品配送需要の高まりに伴い、世界のバイオ医薬品物流市場は2033年までに2520億米ドルを突破する見込みです。
世界のバイオ医薬品物流市場、2033年には2522億米ドルに拡大へ、CAGR7.24%で成長予測
世界のバイオ医薬品物流市場は、堅調な成長が見込まれており、2024年の1358億8000万米ドルから2033年には2522億米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）7.24%に相当する成長です（最新の市場分析レポートより）。
この成長は、温度管理が必要な生物製剤への需要の高まり、新興国における臨床試験活動の拡大、そして低温物流インフラの急速な進歩によって牽引されています。バイオ医薬品物流業界は、世界のヘルスケア・製薬エコシステムに不可欠な要素となり、命を救う治療薬を安全かつ迅速に届ける上で重要な役割を果たしています。
温度管理が必要な生物製剤の増加がサプライチェーンの需要を変化させる
バイオ医薬品業界は、ワクチン、細胞・遺伝子治療、モノクローナル抗体、インスリン製剤など、複雑な生物製剤へと急速に移行しています。これらの多くは温度に非常に敏感であり、物流チェーン全体を通して厳密な温度管理が求められます。この変化は、物流事業者のインフラ要件に大きな影響を与えており、事業者らは、2℃～8℃といった狭い温度範囲、あるいは0℃以下の温度範囲など、厳密な温度管理を維持しながら、エンドツーエンドの低温物流を確保する必要に迫られています。
こうした課題に対応するため、物流事業者は、リアルタイム温度監視システム、冷凍トラック、断熱梱包材、そして予測トラッキングやルート最適化のためのデジタルプラットフォームに投資しています。結果として、低温物流は、バイオ医薬品物流業界全体の中でも最も成長著しいセグメントとなっています。
臨床試験の拡大とグローバル化が需要を加速
アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、東ヨーロッパの一部など、臨床試験活動が活発化している地域では、規制や品質基準を厳守しながら、試験用医薬品（IMP）、生物学的サンプル、検査キットなどを国境を越えて輸送できる国際物流の需要が高まっています。
製薬企業は、こうした複雑な業務とコンプライアンス要件に対応するため、専門の第三者物流（3PL）事業者へ物流業務を委託しています。この傾向は、在庫レベルを最適化しながら、試験施設、倉庫、病院への迅速な配送を可能にする、まさに必要な時に必要なものを必要な場所に届ける（JIT）物流モデルの発展にもつながっています。
規制遵守が技術導入を促進
バイオ医薬品のサプライチェーンは、GDP（医薬品適正流通管理基準）、USP ＜1079＞、EU付属規則1号、FDA、EMA、WHOなどの規制機関による地域ごとの規制など、世界的な基準によって厳密に規制されています。これらの規制では、温度管理だけでなく、トレーサビリティ、保管履歴の記録、監査対応体制の構築なども義務付けられています。
そのため、主要企業は、サプライチェーン全体における規制遵守、製品の劣化防止、透明性の確保を目的として、ブロックチェーンを活用した追跡システム、AIを活用したルート最適化、IoT対応センサー、自動アラートシステムなどを導入しています。
アジア太平洋地域：成長著しい新興市場
北米と欧州が依然として収益の主要地域である一方で、アジア太平洋地域のバイオ医薬品物流市場は、製薬企業の生産拠点の拡大、臨床試験の増加、医療投資の増加、インフラ整備を支援する政府の奨励策などを背景に、2025年から2033年にかけて最も高いCAGR（年平均成長率）を示すると予測されています。
