ヘラヘラ三銃士「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」公式アンバサダーに就任　3人が“目”そのものに変身！手で“強い”※1まつ毛を表現した「まつ毛キメキメ三銃士」のビジュアルを公開

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）は、「スカルプDまつ毛美容液」シリーズより、「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」の公式アンバサダーとして、女性3人組YouTuber「ヘラヘラ三銃士」を起用いたします。10月9日より、また、10月10日（金）より、「ヘラヘラ三銃士アンバサダー就任記念キャンペーン」を開始いたします。

ヘラヘラ三銃士の皆さんには、2024年に「スカルプD眉毛美容液」の公式アンバサダーとしてご活躍いただきました。特にありしゃんさんは、まつ毛サロンを経営される視点からも商品を気に入っていただき、まつげサロン「Raviy」にて「スカルプDまつ毛美容液プレミアム」「スカルプD眉毛美容液」をお取り扱いいただいております。

こうした背景から、さらに多くの方へ「スカルプDまつ毛美容液」の魅力をお届けいただくため、この度、「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」の公式アンバサダーへ就任いただく運びとなりました。今回の就任に伴い、ヘラヘラ三銃士の皆さんに「まつ毛キメキメ三銃士」に変身いただき、目やまつ毛を表現したキービジュアルを公開いたします。

また、キービジュアル撮影後には、インタビューを実施いたしました。「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」が強いまつ毛※1を育てることにちなみ、最近「強くなった」ことを伺うと、産後初のアンバサダー就任となるありしゃんさんは“子育て”について語る一方、まりなさんはまさかの“パチンコ”というまさかの珍解答も…！？ 公式Youtubeで公開しておりますので、是非ご覧ください。

また、10月10日(金)より、アンバサダー就任記念キャンペーンを実施いたします。キャンペーン期間中に「スカルプDまつ毛美容液プレミアム」をアンファーストアまたは対象のドン・キホーテ店舗でご購入いただき、専用応募フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で豪華景品をプレゼントいたします。

今後とも「スカルプDまつ毛美容液」は、多様な企画を通して「ヘラヘラ三銃士」の皆さんとのコラボレーションを展開してまいります。

■ビジュアル

今回のキービジュアルでは、ヘラヘラ三銃士の3人が「目」そのものに変身。黒目を表現する全身黒のドレスに、まつ毛を表現する黒の手袋を身に纏い、印象的な目元の美しさを表現しています。「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」で叶える、“強く”※1健やかで魅力的なまつ毛の世界観を、3人の個性とともに表したビジュアルです。

■撮影エピソード

まずは1人ずつの撮影からスタート。今回の衣装は、黒目を表現する全身黒のドレスに、まつ毛を表現する黒の手袋という、コンセプチュアルなスタイル。3人の写真を合成し指の1本1本でまつ毛を表現するため、3人とも、手の位置や高さ・開き方などを細部まで微調整しながら撮影が進行しました。

トップバッターはありしゃんさん。カメラに向けられた眼差しがあまりにもクールで、スタジオからは思わず「かっこいい！」という声が上がります。さすがの貫禄で撮影はサクサクと進行。続いてはさおりんさん。「女性のしなやかさをイメージして」というディレクションに、「頑張りまーす！」と元気にコメント。「手は顔より下ですよね？」と監督に確認しながら、手やひじの位置、屈んだ際の腰の位置まで気を配る姿から、真面目な性格が伝わります。

最後はまりなさん。ドレスを身にまといながら、てくてく…とまるで効果音が聞こえるように可愛らしく歩いてスタジオに入ってくる姿に、スタッフから「まるでピアノの発表会みたいで可愛い！」という声が。撮影中は可愛らしい表情とかっこいい表情を使い分けながらポージング。その度にスタジオには「可愛い～！」という歓声が響きました。

1人ずつの撮影が終わると、最後は3人仲良く寄り添っての撮影へ。息の合ったヘラヘラ三銃士の皆さんのコンビネーション力で撮影は大変スムーズに進み、予定よりも早く終了。終始和やかな雰囲気の中、撮影は無事に完了しました。

■ヘラヘラ三銃士さんインタビュー （全文）

インタビュー動画URL： https://youtu.be/5wO8xLFhenM

Q. 「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」のアンバサダー就任の感想を教えてください。

（まりな）「スカルプDまつ毛美容液」なんて昔からあるブランドでアンバサダーに選んでもらえるのは感謝しかないです！

（さおりん）数々の有名な方がアンバサダーされている中に自分たちが並ばせていただけるなんて…。ありがとうございます。

Q. キービジュアルの撮影はいかがでしたか？

（ありしゃん）産後の復帰が早かったんですけど、産後のまつ毛抜け毛がすごくて、「スカルプDまつ毛美容液」には助けられたので、気合が入った撮影になりました。

（さおりん）ポーズがちょっと大変ではありました（笑）。体でまつ毛を表現するのが難しかったですね。

（まりな）角度がちょっと大変で。カメラマンさんが私の手を広げて、指導してくれました（笑）。

（ありしゃん）私も真ん中だったので、プルプルしながら両腕を上に上げていました。瞳が私たちで、まつ毛の毛を手で表現したという…、面白いビジュアルになっております。（3人でポーズを見せながら・・・）一本一本、 “コシ”のあるまつ毛の表現を頑張りました。

Q 「スカルプDまつ毛美容液」を使用してみて、感想を教えてください。

（ありしゃん）まつ毛サロンをやっている目線からも、まつ毛パーマの持ちにも繋がるのですごく大事だなと思います。産後の美容に対するモチベーション維持にもなるので、とても重宝しています。

Q 3人がまつ毛を表現するビジュアルということで、最近のご自身のまつ毛のこだわりを教えてください。

（まりな）2週間に1回くらい、ありシャンのサロンにまつ毛をメンテナンスに行くんですけど、なるべく自然に見せながらまつ毛エクステを付ける、ということをオーダーしています。あと目尻を長くすることで切れ長に見せてもらう…とか。

（ありしゃん）私のサロンでオーダーさせてます。私のサロン「Raviy」にも「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」置いてますからね！ついでに押し売りもしています（笑）。

Q 「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」はまつ毛パーマやビューラなどの“カールキープすること”が特徴ですが、

3人がいま、“キープしたいこと”を教えてください。

（まりな）「今の体重をキープしたい」です。カメラに映る仕事なのでそれは意識高くキープしていきたいなと思っています。

（ありしゃん）「再生数」です！もちろんアップもですが、ずっと保ち続けるのって大変なので下がることないように頑張っていけたらなと。

（さおりん）「交友関係」。大人になるにつれて人間関係揉めることもあるじゃないですか。ケンカしたくない！平和主義でいきたいです。

Q 「スカルプDまつ毛美容液」は、使い続けることでまつ毛が強く※1なることが特徴ですが、

3人が最近「強くなった」と感じたエピソードを教えてください。

（さおりん）朝がもともと苦手だったんですが、朝が強くなりました。最近犬を飼ってからお酒を飲む頻度も減って、7時-8時に自然と体が起きちゃうんです。

（ありしゃん）私は「母として…」ですね。子どもとのリズムがつかめるようになり、睡眠時間の取り方が分かるようになった感じです。「自分と別の子」がいて、その子を育てなきゃいけない…、という母としての心の強さというか。強くなり始めて、今勉強中という感じです。最近は子どもの自我が芽生え始めて、これから手がかかり始めるけど可愛さもどんどん増えていくんだろうなという楽しみもあります。

（まりな）私は、「パチスロの引き」が強くなりましたね。ありしゃんの「母として」に通ずるところがあるんですけど。

私もまだ始まったばっかり…というか。最近自我が芽生え始めてきて、言うことを聞いてくれない台があるんですけど。手がかかるんでお金もかかるんですが、念じたら結構いい当たりを出してくれるようになったり…、これからの成長が楽しみですね。

（ありしゃん）なんでうちの真似してるの？たしかに、朝も早くて夜も遅いし、大変ですね（笑）。

※1 ハリコシがある状態



Q 「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」のアンバサダーというとこで、目・まつ毛に対する観察力を養っていただきます。3人、互いの「目」だけの似顔絵を書きあって、魅力的な部分を紹介してください。

写真左から まりな作→ありしゃんの目、ありしゃん作→さおりんの目、さおりん作→まりなの目

さおりん作→まりなの目

（さおりん）まりなちゃんは目が丸くて、目じりが上がっているんです。ちょっと猫目っぽい感じ。

まつ毛は本数が多くて、その多さを躍動感つけて描きました。

（ありしゃん）220本ね。ちなみにこれめっちゃ本数ついてるんだよ。まつ毛エクステつけている人でも自まつ毛がしっかりしていないとつかないから、美容液とか大切なんだよね。

（まりな）120点！

まりな作→ありしゃんの目

（ありしゃん）なんかすごく引きじゃない？半顔なんだね（笑）。

（まりな）ありしゃんは意外と主張しすぎないつぶらな瞳なんですよ。まつ毛もあるんだけど、全てを主張しすぎてなくて程よい、でも顔はしっかりしている感じ。

（ありしゃん）なるほどね、私の顔に合った目なのね！ありがとうございます。20点！

ありしゃん作→さおりんの目

（ありしゃん）さおりんの目は、大きくて私が映ってました。

（さおりん）いやいや（笑）。「ピース」じゃないよ！

（まりな）たまに鏡にしてるもんね。

（ありしゃん）鏡代わりにしてリップとか直してるんですけど、それぐらいさおりんの目って大きくて。サロンでも、さおりんの目をモデルにして動画とかとらせてもらってるくらい。私の息子の目にとても似てるんですけど。アーモンドアイで、本当にきれいなバランスなんですよ、まつ毛もとてもきれい！

（さおりん）ありがとうございます！でも目の中にいるありしゃんの絵しか目がいかない！（笑）

Q 2025年も残すところ3か月を切っていますが、3人で今年中にやりたいことはありますか？

（さおりん）やりたいというか…やることだよね！

（ありしゃん）ライブを開催します！ いろんなクリエイターの方集めてフェスみたいなことするので、自分たちも楽しみながら、大成功させたいですね。それまでに「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」でまつ毛を仕上げておきたいと思います！

■「ヘラヘラ三銃士アンバサダー就任記念キャンペーン」概要

キャンペーン期間中に「スカルプDまつ毛美容液プレミアム」をアンファーストアまたは対象のドン・キホーテ店舗でご購入いただき、専用応募フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で豪華景品をプレゼントいたします。

※一部取扱の無い店舗がございます

●対象購入期間 ：

公式オンラインストア（アンファーストア）：2025年10月10日(金) AM10:00 ～ 2025年11月10日 AM10:00

ドン・キホーテ：2025年10月10日(金) AM10:00 ～ 2025年11月10日 PM23:59

※一部取扱の無い店舗がございます

●応募期間 ：2025年10月10日(金) AM10:00 ～ 2025年11月17日(金) PM 23:59

●対象商品 ：スカルプDまつ毛美容液プレミアム

●対象店舗・プレゼント：

・公式オンラインストア（アンファーストア）でご購入の方が応募可能 （15名様）

【まつ毛キメキメ三銃士サイン入りチェキ＆メンバー毎おすすめマスカラ】

・お近くのドン・キホーテでのご購入の方が応募可能 （100名様）

【まつ毛キメキメ三銃士 限定プリクラ風ステッカー】

★さらにWチャンス！

ご応募いただいた方の中から抽選で、「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」をプレゼントいたします。 EMSとラジオ波、2段階で強さ調整が出来るバイブレーション、2色のLEDライトを搭載した、頭皮・顔・全身にお使いいただける、医師監修のホームケアアイテムです。

▼「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」詳細

https://sd-beaute.angfa-store.jp/brand/electricbrush/

●応募方法 ：

対象店舗にて「スカルプDまつ毛美容液プレミアム」をご購入。

アンファーストアの購入証明及びドン・キホーテ店舗のレシートを保存。

以下URLより応募ページへアクセスし、ご希望の景品を選択してご応募ください。

https://questant.jp/q/OYPXU7FG

※抽選結果の発表は2025年12月中旬頃を予定しております。

※ご当選者様には賞品発送をもって当選発表と代えさせていただきます。

※.本キャンペーンには購入が証明できる画像が必要です。アンファーストアの購入証明及びドン・キホーテ店舗のレシートのアップロードをお願いいたします。

※対象商品１点ご購入で１応募となります。

※.購入証明となる明細書等の有効期間は2025年10月9日(木) AM10:00 ～ 2025年11月17日(金) PM 23:59となります。

※景品の内容は予告なく変更となる場合がございます。

掲載している画像はイメージです。実際のカラー・デザインは一部異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ヘラヘラ三銃士 プロフィール

快進撃を続ける唯一無二の女性3人組YouTuber。

敏腕女社長のリーダー「ありしゃん」、

強烈な個性を持つ「まりな」、

可愛らしい見た目で毒舌の「さおりん」の3人が、

“女子のリアル”をありのままに伝える動画で若者たちの人気を集め、現在176万人超のチャンネル登録者数を誇る。

(2025年10月現在)

アーティストとしても人気を集めており、2025年12月16日には2年ぶりとなるLIVEイベント開催決定。

■「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」

「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」は、まつ毛のダメージを補修することで美容施術を受けやすい状態に導くだけでなく、継続して使用することで、まつ毛パーマの持ちをアップさせることができる美容液です。2025年7月号の本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」の、「まつげ美容液部門」でA評価を受賞いただいております。

＜商品概要＞

商品名 ： スカルプD アイラッシュセラム プレミアム

販売名 ： ＳＤアイラッシュセラムプレミアムＳＳＣ３

販売価格 ： 3,560円（税込）

内容量 ：4mL

★こんな方におすすめ！

☑まつ毛パーマの持ちを長引かせたい方

☑まつ毛のハリ・コシを上げたい方

＜まつエク・まつパを長く楽しむためには、ハリ・コシケアがカギ！？＞

スカルプDまつ毛美容液が実施した調査によると、20代女性は「まつ毛の長さ」を重視する声が最多ですが、30代以降では、「ハリ・コシ」が最も重視されているということが明らかになっています。

また、まつ毛エクステやまつ毛パーマなどの施術をしている人の割合は、20代では75％に対し、30代になると36.7％と約半減するという結果もでています。

20代でまつ毛メイクや施術を楽しんだ結果、30代では「まつ毛のハリ・コシ」の低下に悩み、負担を避けるためにまつ毛エクステ・パーマなど施術をお休みする傾向もあることが読み取れます。

30代以降もまつ毛施術・メイクを楽しむために、早めからのハリ・コシケアとしてまつ毛美容液を取り入れてみてはいかがでしょうか。

（調査元：アンファー株式会社、対象者条件：20～60代女性、サンプル数：n=300、調査地域：全国、

調査実施日：2024年9月）

＜商品のポイント＞

１.補修し、ツヤのあるまつ毛に導くリペアグロウ処方

まつ毛の保湿、補修、保護成分を配合したリペアグロウ処方により、まつ毛に潤いを与え、キューティクルのめくれを整えます。

２.プレミアムダメージケア成分※2

「スカルプＤまつ毛美容液 プレミアム」は、「スカルプＤまつ毛美容液 ピュア」と比較して毛髪補修成分を4倍※3配合。また、「プレミアムダメージケア成分※2」を配合することで、まつ毛を表面と内部の両方からケアし、ダメージを受けにくいまつ毛へと導きます。

３.フリー設計

スカルプＤまつ毛美容液は、オイルやアルコールなど8つの成分を不使用としたフリー設計※4にこだわっているため、まつ毛パーマやまつ毛エクステをしている方もご使用いただけます。また、色素沈着成分不使用で、色素沈着が起こりにくい設計※5となっております。

４.ふわふわ三日月チップ

ふわふわな触り心地でありながら、まつ毛にフィットする三日月型のチップを採用。チップにカーブを付けることにより、マスカラのようにまつ毛を下から上へ持ち上げることで簡単に塗布いただけます。

※2 毛髪補修成分（ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ、BG、糖脂質）

※3 毛髪補修成分（加水分解ケラチン（羊毛）、BG 、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa 、DPG）をＳＤアイラッシュセラムピュアＳＳＣ３と比較して4倍配合

※4 プロスタグランジン類似物質・防腐剤（パラベン）・アルコール（エタノール）・オイル（鉱物油）・界面活性剤・シリコン・香料・合成着色料）を不使用

※5 すべての方に色素沈着が起こらないというわけではありません。



【「スカルプDまつ毛美容液」シリーズ】

スカルプＤまつ毛美容液シリーズは、アンファーの頭髪研究の知見のもと、2012年に誕生いたしました。発売以降、「毎日の目元ケアでなりたい仕上がりに寄り添い、ごきげんなわたしを叶える」というコンセプトを掲げて商品やサービスを展開しております。2024年5月末時点には累計出荷本数1,000万本※6を突破し、多くのお客様にご愛顧をいただいております。

※6 10,426,530本。 「スカルプ D ボーテ ピュアフリーアイラッシュ」「スカルプ D ボーテ ピュアフリーアイラッシュ プレミアム」

「SDB ピュアフリーアイラッシュセラム SSC2」「ピュアフリーアイラッシュセラムPSS2」「アイラッシュセラムプレミアムクイーン SSC1」の

出荷合計数(2024年5月末時点)

スカルプＤまつ毛美容液公式サイト：https://scalpd-eye.angfa-store.jp/

スカルプＤまつ毛美容液公式Instagram：https://www.instagram.com/scalpd_eye/

スカルプＤまつ毛美容液公式X：https://twitter.com/scalpd_eye