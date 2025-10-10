「OK!!広島」とコラボした真っ赤なクラフトビールが誕生！　しまなみブルワリーとHNBから発売

株式会社しまなみブルワリー

尾道市でクラフトビールを製造する株式会社しまなみブルワリー（本社：広島県尾道市久保、代表取締役：松岡風人）と、クラフトビール醸造所「HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING(ヒロシマネイバリーブリューイング 略称：HNB)」を運営する株式会社カナデル（本社：広島県広島市中区、代表取締役：福本成美）は、広島県が展開する食の魅力を全国へ発信する大型プロジェクト「OK!!広島(おい しいけぇ、ひろしま)」と連携し、オリジナルクラフトビール 「OK!!広島 RED LAGER」「OK!!広島 RED IPA」を開発。2025年10月10日より販売を開始しました。

左：OK!!広島 RED IPA 右：OK!!広島 RED LAGER

「OK!!広島(おいしいけぇ、ひろしま)」について

「OK!!広島」は、“ひろしまは美味しさの宝庫”を全国へ発信する広島県のプロジェクト。応援団長を務めるアーティスト奥田民生さんと吉川晃司さんのユニットOoochie Koochie とともに、広島の多彩な食を広く紹介しています。

公式サイト：https://ok-hiroshima.jp/

＜商品概要＞

OK!!広島 RED LAGER（しまなみブルワリー）

真っ赤なラガーのOK!!広島 RED LAGER

世界的なビール品評会「ワールド・ビア・アワード2024」「ワールド・ビア・アワード2025」で、２年連続日本1位となったラガー「ストライクピルスナー」のレシピ を、広島らしい赤色にアレンジ！ しっかりとした麦のうまみ と、職人の経験と徹底的な温度管理で実現する「雑味のない 味わい」が特徴です。お好み焼きはもちろんのこと、どんな料理にもよく合います。

OK!!広島 RED LAGERは赤を基調として文字が白色

スタイル：ピルスナー

アルコール：5.5%

内容量：370ml

原材料：大麦麦芽（カナダ製造、ドイツ製造）、ホップ、食品着色料

賞味期限：4ヶ月

要冷蔵



OK!!広島 RED IPA（HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING）

真っ赤なIPA（インディア・ペールエール）のOK!!広島 RED IPA

広島・安芸高田市の川根柚子と、モザイク・アモラプレタ・アマリロのホップを組み合わせました。ミカンやライムを思わせる柑橘感の力強いホップの香りに、柚子の爽やかな ニュアンスがほんのり。しっかりとした苦みながら、まろや かで飲み飽きることなく楽しめる味わいで、深みのある赤色が、広島らしさを響かせます。

OK!!広島 RED IPAは白を基調として赤色の文字

スタイル：IPA

アルコール：5.5%

内容量：370ml

原材料：麦芽（カナダ製造、ドイツ製造）、ホップ、柚子果皮、柚子果汁、食品着色料、カラギナン／ゼラチン

賞味期限：６ヶ月

要冷蔵

パッケージは、広島県公式Xの人気投票で決定！ ２商品並べても「OK」の文字が!?



【新商品は各ブルワリーの公式サイトで販売中】

しまなみブルワリー公式サイト：https://shimanami-brewery.com/

HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING公式サイト：https://www.hnb.beer/

広島県を中心とした代表的な取り扱い店舗

●CraftBeer と炭火はればれ 【広島市】

●GOLDEN GARDEN 【広島市】

●ひろしま夢プラザ 【広島市】

●大和屋酒舗 【広島市】

●向酒店 【尾道市】

●ひろしまブランドショップ TAU 【東京都】

【株式会社しまなみブルワリーについて】

しまなみブルワリーのオーナーブルワー・松岡風人は、日本のビール文化を支えたビール職人・山田一巳氏に憧れて弟子入り。そこからクラフトラガーにこだわって15年。2020年に世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で3部門での最優秀賞を獲得したことをきっかけに、大好きな故郷の広島に戻ることを決意して、瀬戸内海や美しい島々を望む広島県尾道市にしなまみブルワリーを立ち上げました。マイクロブルワリーでは珍しく、ラガースタイルのクラフトビールを主軸としています。2021年12月に設立され、2023年3月に醸造をスタート。



しまなみブルワリー公式Instagram：https://www.instagram.com/shimanami_brewery/

しまなみブルワリー公式X：https://x.com/shimanami_brew/

【HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWINGについて】

「ビールは平和だからこそ、おいしい」がコンセプト。広島の象徴でもある平和公園の東側、本通りにはいってすぐにあるブルワリー。この地にあるからこそ「まちに根付いたものを作りたい」と、広島県産の素材も使い、何度でも飲みたくなるビールを目指しています。

また、醸造設備を眺めながら楽しめる、併設のブリューパブ&居酒屋「Craftbeer と炭火はればれ」もあり、『まさにビール工場の中で飲める！楽しめる！』場所です。

HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING

公式Instagram：https://www.instagram.com/hnb_beer/



HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING

公式X：https://x.com/hnb_beer

Craftbeerと炭火はればれ

公式Instagram：https://www.instagram.com/harebare_hiroshima/