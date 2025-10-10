「comfort／コンフォート」の厚手タイツ・レギンスカテゴリをリニューアル 保温性にこだわったアイテムを生地感別に3ラインでご提案

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）は、 2025年秋冬シーズンに「comfort／コンフォート」の厚手タイツ・レギンスカテゴリを「hotto comfort／ホットコンフォート」と称してリニューアルいたしました。ホットコンフォートは保温性にこだわり、生地感別に「ブランケットライン」 「リブ調ライン」 「プレーンライン」の3ライン展開で、寒暖差や脚もとの冷え対策におすすめのタイツとレギンスをご提案します。アツギオンラインショップでは10月10日（金）発売、店頭では10月中旬より順次展開いたします。

■お好みの素材とデニール数が選べるホットコンフォートで寒暖差、冷え対策

長引く暑さの影響で二季化と言われるように、長い夏のあと一気に冬が到来する近年。アツギは寒暖差や冷え対策として、 2025年秋冬シーズンに「コンフォート」の厚手タイツ・レギンスカテゴリを「ホットコンフォート」としてリニューアルいたしました。 保温性にこだわったタイツ・レギンスを生地感別に「ブランケットライン」 「リブ調ライン」 「プレーンライン」の3ラインで展開いたします。ホットコンフォートはレーヨン混、綿混など多様な素材と幅広いデニール数でアイテムをご用意しています。その日の気温やコーディネートなど、お好みに合わせてお選びいただけます。

■裏起毛を使用した「ブランケットライン」

ブランケットラインは全てのアイテムに裏起毛の生地を使用し、毛布のようなあたたかさが特徴です。3種類のデニール展開です。

毛布みたいなタイツ（160デニール相当）

160デニール相当の肌触りの良い裏起毛タイツ。M～Lサイズはダイヤマチ、L～LLサイズは後ろマチ付きで動きやすい仕様です。同じ生地で10分丈レギンスも展開しています。（画像はタイツです。）

サイズ展開：M～L、L～LL（タイツ、レギンスともに全2サイズ）

カラー展開：ブラック（タイツ、レギンスともに全1色）

希望小売価格：1,430円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL1351-ML-048001/

レギンス：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL1358-ML-048001/

毛布みたいなタイツ（320デニール相当）

320デニール相当の肌触りの良い裏起毛タイツ。厚手のデニールに加え、肌側は毛足の長いフリース調なのでしっかり防寒したい方におすすめのアイテムです。後ろマチ付きで動きやすい仕様です。同じ生地で10分丈レギンスも展開しています。（画像はタイツです。）

サイズ展開：M～L、L～LL（タイツ、レギンスともに全2サイズ）

カラー展開：ブラック（タイツ、レギンスともに全1色）

希望小売価格：1,980円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL1851-ML-048001/

レギンス：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL1856-ML-048001/

レーヨン混 毛布みたいなタイツ（220デニール相当）

220デニール相当の裏起毛タイツ。レーヨン混の生地で肌側は毛足の長いフリース調、さらに吸湿発熱繊維を使用しているので、あたたかくもなめらかな触り心地です。同じ生地で10分丈レギンスも展開しています。（画像はタイツです。）

サイズ展開：M～L、L～LL（タイツ、レギンスともに全2サイズ）

カラー展開：ブラック（タイツ、レギンスともに全1色）

希望小売価格：2,200円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL1951-ML-048001/

レギンス：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL1956-ML-048001/

■様々なコーディネートと好相性「リブ調ライン」

リブ調ラインは2種類のリブを異なる素材でご用意しました。きれいめからカジュアルスタイルまで幅広いコーディネートに好相性です。

コットン混リブ調タイツ（210デニール相当）

210デニール相当の1×1の細リブタイツ。コットン混仕様のため、あたたかくてやさしい肌触りです。パンティ部はフィット感がアップする立体編み仕上げです。足底メッシュ仕様、お腹押え機能付き。後ろマチ付きで動きやすい仕様です。同じ生地で10分丈レギンスも展開しています。（画像はタイツです。）

サイズ展開：M～L、L～LL（タイツ、レギンスともに全2サイズ）

カラー展開：ブラック、ダークグレー（タイツ、レギンスともに全2色）

希望小売価格：2,420円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL2151-ML-048001/

レギンス：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL2156-ML-048001/

レーヨン混リブ調タイツ（170デニール相当）

170デニール相当の1×1の細リブタイツ。なめらかな肌触りが特徴のレーヨン混とピーチ裏起毛仕上げで、あたたかくて柔らかなはき心地です。後ろマチ付きで動きやすい仕様です。同じ生地で10分丈レギンスも展開しています。（画像はタイツです。）

サイズ展開：M～L、L～LL（タイツ、レギンスともに全2サイズ）

カラー展開：ブラック、ライトグレー（タイツ、レギンスともに全2色）

希望小売価格：2,640円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL2351-ML-048001/

レギンス：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL2356-ML-048001/

リブ編み発熱タイツ（400デニール相当）

400デニール相当の2×1のベーシックリブタイツ。吸湿発熱繊維使用なのでしっかり防寒したい方におすすめです。同じ生地で10分丈レギンスも展開しています。タイツのみゆったりサイズをご用意しています。（画像はタイツです。）

サイズ展開：タイツ…S～M、M～L、L～LL、JM～L（全4サイズ）

レギンス…S～M、M～L、L～LL（全3サイズ）

カラー展開：ブラック、ベージュ（タイツ、レギンスともに全2色）

希望小売価格：2,090～2,200円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gBL1855-SM-048001/

タイツ(JM～L)：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gBL2055-JML-048001/

レギンス：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gBL1857-SM-048001/

■シンプルで使いやすい「プレーンライン」

プレーンラインのラインアップは生地が1枚のマットタイプ、生地を2枚を重ねたダブルニットタイプの2種類展開です。いずれも180デニール相当なのでお好みに合わせてお選びいただけます。

マット スエードタッチタイツ（180デニール相当）

マットな質感に仕上げた180デニール相当のプレーティングタイツ。パンティ部からつま先まで切替のないオールスルー(R)仕様で、丈の短いボトムスにも合わせやすいアイテムです。ロングダイヤマチ付きで動きやすい仕様です。

サイズ展開：S～M、M～L、L～LL（全3サイズ）

カラー展開：ブラック、ベージュ（全2色）

希望小売価格：1,870円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL1551-SM-048001/

ダブル二重編みタイツ（180デニール相当）

90デニールのタイツを重ねばきしたような180デニール相当の二重編みタイツ。生地を二重にすることで空気層も二重になるため、あたたかさが持続するのが特徴です。同じ生地で10分丈レギンスも展開しています。（画像はタイツです。）

サイズ展開：M～L、L～LL（タイツ、レギンスともに全2サイズ）

カラー展開：ブラック、ビスケットベージュ（タイツ、レギンスともに全2色）

希望小売価格：2,420円（税込）

タイツ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL2251-ML-048001/

レギンス：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gTL2256-ML-048001/

■my bestとのタイアップ動画をアツギ公式YouTubeで公開中

動画はコチラ：https://youtube.com/shorts/hkG_jwFhBWY

■comfort／コンフォート ブランド概要

ブランド名：comfort／コンフォート

商品展開：全19型

希望小売価格：1,430～2,640円（税込）

主な販売経路：量販店、百貨店、オンラインショップなど

アツギオンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/pages/comfort.aspx

発売日：2025年10月中旬より順次展開中

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。