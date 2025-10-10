聖夜、自分に合う枕で理想の睡眠に出逢う。「THE PILLOW」をXmasカードとピローバックとセットで、Xmasラッピングでお届けする「THE PILLOW クリスマスキャンペーン 2025」開催。

まくら株式会社

自分に合う枕を「AI×パーソナライズ」で実現する枕ブランド「THE PILLOW」（まくら株式会社、所在地：千葉県柏市）は、THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店にて、オリジナルクリスマスカードと丈夫な帆布生地でつくられたピローバック（5,500円相当）をもれなくプレゼントする「クリスマスキャンペーン 2025」を2025年10月10日（金）午前10時より開始します。

THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店

「クリスマスキャンペーン 2025」

https://www.rakuten.co.jp/thepillow/contents/event/xmas-campaign/

聖夜、自分に合う枕で理想の睡眠に出逢う。

今年のクリスマスには、大切な人に合う枕ギフトで、眠りのプレゼントを贈りませんか？

THE PILLOW では、2025年10月10日（金）午前10時から12月25日（木）まで、「クリスマスキャンペーン 2025」を開催。クリスマス仕様の特別ラッピングのほか、期間限定＆数量限定でもれなく「Xmasカード」と「THE PILLOW Bag（5,500円相当）」をプレゼント。

さらに、プレミアムギフト「星降る聖夜のクリスマスリース（別売）」もご用意。THE PILLOW Gift と一緒に贈れば、クリスマスをもっと上質なものにしてくれるはずです。ぜひ、この機会に THE PILLOW で、自分にも大切な人にも"合う枕"のギフトを。

Xmas × THE PILLOW

2025年、クリスマスキャンペーンのテーマは「聖夜、自分に合う枕で理想の睡眠に出逢う」。自分も、大切な人も、"合う枕"に出逢える。合う枕に出逢うことができれば、毎日の眠りが快適に、もっと楽しく、そしてもっとシアワセになれる。

クリスマス、そんな想いを込めて、枕との出逢いのお手伝いをさせていただきます。

- THE PILLOWとは？

THE PILLOWは、自分に合う枕を「AI×パーソナライズ」で実現する枕ブランドです。

その中の「THE PILLOW Personalize」は、AIによるオンライン枕診断で自分に合う枕をパーソナライズして仕立てる枕。70万分の1、世界でたった1つ。あなただけの自分に合った枕に出逢うことができます。

- THE PILLOW Giftとは？

THE PILLOW Gift は、自分に合う枕「THE PILLOW Personalize」を大切な人に贈ることができるカードタイプの枕ギフトです。 ギフト・プレゼントを受け取った方がオンライン枕診断を行うことにより「大切な人に合う」枕を仕立て、後日「THE PILLOW」をお届けさせていただくサービスです。

クリスマスキャンペーン 20253つの特典

特典1．クリスマス仕様のギフトラッピング

特典2．THE PILLOW Xmas カード プレゼント

特典3．THE PILLOW Bag プレゼント

キャンペーン特典は、公式ストア内の27,500円以上の商品をお買い上げいただいたすべての方が対象です。 なお、特典は対象商品1点につき1セットとなります。2点お買い上げの場合は、それぞれに特典が付属し、2セットでのお届けとなります。

特典1．クリスマス仕様のギフトラッピング

ラッピングリボンにメッセージ「Merry Christmas」とベルのイラストが描かれたかわいいタグ付き。想いが伝わる、クリスマスギフト仕様です。

特典2．Xmasカードをプレゼント

THE PILLOW オリジナルのクリスマスカードが付属。「MERRY CHIRISTMAS」のメッセージをお届けします。

特典3．帆布生地の特製バッグをプレゼント

THE PILLOW シリーズの枕カバー側面に使用している生地と同じ帆布生地で作られたピローバッグ（5,500円相当）を一緒にお届け。丈夫で持ち運びやすく、出張や旅行などマルチにお使いいただけます。

キャンペーン申込方法

ご注文時、買い物かごにある項目選択肢で「クリスマスキャンペーン特典希望」をお選びください。 なお、THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店内の27,500円以上の商品はすべてクリスマスキャンペーンの対象となります。対象商品のみ、買い物かごに項目選択肢が表示されます。

キャンペーン対象商品

・THE PILLOW Gift（大切な人に合う枕ギフト）

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/gift-999-002200-20/

・THE PILLOW Preset（悩み別・好み別にあらかじめプリセットされた枕）

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/c/0000000004/

・THE PILLOW Personalize（自分に合う枕）

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/c-999-002200-20/

さらに、限定10個クリスマスリース販売中。ワンランク上のクリスマスギフトにぜひ。

THE PILLOW Gift と一緒に素敵なクリスマスリースはいかがですか？

クリスマスの時期にぴったりなリースに「星」のアクセントを追加したプレミアムギフト「星降る聖夜のクリスマスリース」を、限定10個の特別販売（別途11,000円）いたします。

THE PILLOW × GROUND

雑誌や人気ランキングなどにも掲載され、様々なシーンの贈り物として利用されている、神戸GROUNDとの共同企画。 プリザーブドフラワーのリースは、お世話がいらず飾りやすく、クリスマスシーズンが終わってもお部屋のインテリアとしてなじむデザインなので、一年中お楽しみいただけます。ひとつひとつ手作りで作られた、あたたかみのあるクリスマスリースを一緒にお届けすることで、上質なクリスマスイベントを演出します。

皆さまにシアワセの星が降り注ぎますように。

THE PILLOW クリスマスリース（リース単品販売）

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/xmas-160-000008-20/

※THE PILLOW Gift と同時に購入いただいた場合は、クリスマスリースと同梱してお届けさせていただきます。

クリスマスキャンペーン 2025 :https://www.rakuten.co.jp/thepillow/contents/event/xmas-campaign/THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店

キャンペーン概要

・クリスマスキャンペーン 2025

THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店にて、27,500円以上の対象商品をご購入いただいた方に、オリジナルクリスマスカードと丈夫な帆布生地でつくられたピローバック（5,500円相当）をもれなくプレゼント。

・期間

2025年10月10日（金）午前10時から12月25日（木）まで

・対象

THE PILLOW Gift（大切な人に合う枕ギフト）

THE PILLOW Preset（悩み別・好み別にあらかじめプリセットされた枕）

THE PILLOW Personalize（自分に合う枕）

※THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店 にて販売されている27,500円以上の商品すべてが対象です。

・参加方法

ご注文時、買い物かごにある項目選択肢で「クリスマスキャンペーン特典希望」をお選びください。 なお、THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店内の27,500円以上の対象商品のみ、買い物かごに項目選択肢が表示されます。

・特設ページ

THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店「クリスマスキャンペーン 2025」

https://www.rakuten.co.jp/thepillow/contents/event/xmas-campaign/

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

※営業の連絡はご遠慮ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cGPr_Cf1oic ]