いれいすのガシャポン(R)・食玩・雑貨がバンダイより発売決定！

株式会社バンダイ メディア部では、株式会社VOISINGに所属するグループ「いれいす」の商品化ライセンスを取得し、カプセルトイ・食玩・雑貨の商品を2025年10月より順次発売いたします。

全商品をまとめてご紹介する商品特設ページもぜひご覧ください。

https://www.bandai.co.jp/special/other_goods/ireisu.php

ガシャポン(R)よりカプセルラバーマスコットが発売決定！以降続々ガシャポン(R)発売予定！

「いれいす カプセルラバーマスコット」

いれいすのガシャポン(R)カプセルラバーマスコットが2025年10月より登場予定。

板チョコをモチーフにしたオリジナルデザインの商品です。

■商品名：いれいす カプセルラバーマスコット

・メーカー希望小売価格（税込）：1回300円

・発売：2025年10月発売予定

・販売先：全国のガシャポン(R)自販機

・セット内容：ラバーマスコット1個（全6種）

詳しい情報は公式HPやSNS等で続報をお待ちください。

ガシャポンオフィシャルサイト https://gashapon.jp

バンダイガシャポン公式X @Gashapon_Bandai

※「ガシャポン」「フラットガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

お菓子売り場に登場♪ 新規描き下ろしイラストも収録したカード付きウエハースが発売決定！

「いれいす カードウエハース」

いれいすのカード付きウエハースが2026年3月より登場予定。新規描き下ろしイラストも収録。プラカードは全24種の中からランダムで1枚が入っています。

■商品名：いれいす カードウエハース

・メーカー希望小売価格（税込）：1個198円

・発売：2026年3月発売予定

・販売先：コンビニエンスストア・スーパー等の全国のお菓子売り場

・セット内容：バニラクリーム味ウエハース1枚入り、プラスチックカード1枚入り（全24種）

※描き下ろしイラストは後日公開予定です。

※画像には複数ラインナップを組み合わせたものも含まれます。

※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

詳しい情報は公式HPやSNS等で続報をお待ちください。

キャンディオフィシャルサイト https://www.bandai.co.jp/candy/

バンダイキャンディ公式X https://x.com/candytoy_c

いれいすを愛するあなたの「日常」を彩るアイテム♪ いれいすの雑貨「PIICA(R)」「ブックマークコレクション」「キャラコスメチケット」も続々登場！

「いれいす PIICA＋クリアパスケース」

お手持ちのICカードに重ねてピッとかざすと電波をキャッチしてピカッと光るカード。LED内蔵、電池不要でパスケースに重ねて入れるだけでOK！6人揃うと背景がつながるデザインです。

■商品名：いれいす PIICA＋クリアパスケース

・メーカー希望小売価格（税込）：1,980円

・予約期間：2025年10月9日(木)22時～2025年11月9日(日)23時59分予定

・販売先： プレミアムバンダイ( https://p-bandai.jp/item/item-1000238163 )

・内容： PIICAカード、クリアパスケース(全6種)

※デザインは開発中のものです。

「ブックマークコレクション いれいす」

いれいすのブックマークコレクションが2026年1月に登場予定。ノーマル18種、シークレット2種の全20種類。いずれか1種が入っており、どれが出るかはお楽しみです。

■商品名：ブックマークコレクション いれいす

・メーカー希望小売価格（税込）：110円

・発売：2026年1月発売予定

・販売先: 全国のキャラクターグッズショップ、雑貨店ほか

・内容：ブックマーク1枚入り（全20種）

※いずれかひとつが入っています。

※中身は選べません。

※デザインは開発中のものです。

「キャラコスメチケット いれいす」

推しキャラの世界観をぎゅっと詰め込んだ、推し色をまとえるチケットサイズのランダムコスメ。台紙を開くとチケット風のデザインが楽しめます。新規書き下ろしイラスト6種を含めた全12種がラインナップ！メンバー直筆メッセージが収録されています。

■商品名：キャラコスメチケット いれいす

・メーカー希望小売価格（税込）：770円

・発売：2026年2月発売予定

・販売先：バラエティショップ、アニメイトほか

・セット内容：カード台紙付きマルチカラーパウダー 1個入り

※描き下ろしイラストは後日公開予定です。

※いずれかひとつが入っています。

※中身は選べません。

※デザインは開発中のものです。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※メッセージはすべて複製です。

バンダイのいれいす商品特設ページ

https://www.bandai.co.jp/special/other_goods/ireisu.php

バンダイ HP

https://www.bandai.co.jp

●いれいすとは

「いれいす（Irregular Dice）」は、2020年10月9日に結成し、結成から3年で日本武道館でのワンマンライブを成功させた6人組エンタメ歌い手グループ。 YouTubeやツイキャスでの動画投稿・ライブ配信に加え、オリジナル楽曲のリリース、リアルライブ、CDアルバムやグッズの展開、ファンクラブ運営、企業とのコラボイベントなど多岐にわたって活動中。 個性も背景も異なる6人が「ゼロ」からスタートし、夢に向かって走り続けてきたいれいすは、現在「歌い手グループ史上最速での東京ドームワンマンライブ実現」という次なる目標に向け、日々活動を続けている。

